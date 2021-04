Marktbericht DAX etwas höher erwartet Keine Gefahr von der Fed

Anleger blicken gespannt auf die heutige Zinssitzung der US-Notenbank. Von einer Normalisierung der Geldpolitik ist die Fed aber noch weit entfernt. Für die Börsen ist das eine gute Nachricht.

Der DAX dürfte den Berechnungen von Banken und Brokern zufolge mit einem leichten Plus in den Mittwoch starten. Am Dienstag hatte der deutsche Leitindex nach einem äußerst volatilen Handelsverlauf bei 15.249 Punkten 0,3 Prozent tiefer geschlossen.

Zurückhaltung ist angesagt. Nicht wenige Marktbeobachter begründen diese Vorsicht der Anleger mit einem wichtigen Termin auf der Börsenagenda: Heute Abend wird die Fed nach ihrer zweitägigen Zinssitzung ihre geldpolitischen Entscheidungen bekanntgeben.

Bleibt alles beim Alten?

Experten zufolge dürfte auch die US-Notenbank auf ihrer Sitzung keine grundlegenden Änderungen an ihrer geldpolitischen Ausrichtung vornehmen. Entsprechenden Spekulationen an den Märkten hatte die Fed in den vergangenen Wochen eine klare Absage erteilt.

Die Fachleute erwarten, dass der Schlüsselsatz in der Spanne von null bis 0,25 Prozent gehalten wird. Zudem dürften die Währungshüter um Fed-Chef Jerome Powell an ihren Wertpapierkäufen in Höhe von monatlich 120 Milliarden Dollar festhalten.

Gefahr für Börsen und Realwirtschaft

Angesichts der immer noch bestehenden Risiken durch die Pandemie dürfte die Fed laut Ökonomen keine Gründe für eine beginnende Normalisierung der Geldpolitik sehen.

Ein plötzlicher Entzug der Liquidität würde nämlich nicht nur dem Höhenflug der Aktienmärkte, sondern auch der beginnenden konjunkturellen Erholung der Realwirtschaft schlagartig ein Ende bereiten.

Geldpolitik-Wechsel erst im Sommer?

Marktexperte Robert Rethfeld von Wellenreiter Invest hält daher erst für den Sommer, etwa anlässlich des Jackson-Hole-Treffens im August, Hinweise zu einer Reduzierung des Anleihenkaufprogramms für wahrscheinlich.

Damit dürfte den Aktienbörsen einer ihrer wohl wichtigsten Kurstreiber noch eine Weile lang erhalten bleiben.

Stillstand an der Wall Street

Rückenwind für die Börsen kommt von der positiv verlaufenden Berichtssaison in den USA. Am Dienstagabend nach US-Börsenschluss hat unter anderem der Google-Mutterkonzern Alphabet ein beeindruckendes Gewinnplus von 163 Prozent auf 17,9 Milliarden Dollar für das abgelaufene Quartal gemeldet.

Der Future auf den technologielastigen Nasdaq 100 notiert am Mittwochmorgen 0,2 Prozent höher. Im regulären Handel an der Wall Street hatte der Nasdaq 100 noch 0,5 Prozent auf 13.960 Punkte nachgegeben.

Der US-Leitindex Dow Jones Industrial Average schloss quasi unverändert bei 33.985 Zählern. Der marktbreite S&P 500, der am Montag noch ein Rekordhoch erklommen hatte, trat bei 4187 Zählern auf der Stelle. Auch in New York hieß es, die Marktteilnehmer wollten sich vor dem Fed-Entscheid nicht allzu weit aus dem Fenster lehnen.

Nikkei mit Gewinnen

Etwas mutiger agieren die Anleger am japanischen Aktienmarkt. Der 225 Werte umfassende Nikkei notiert kurz vor Börsenschluss in Tokio 0,4 Prozent höher. Einige Anleger zeigten sich wegen noch ausstehenden Bilanzzahlen der Börsenschwergewichte Apple, Facebook und Amazon zurückhaltend.

Am asiatischen Devisenmarkt fällt der Euro im frühen Handel um 0,1 Prozent auf 1,2073 Dollar. Zu Wochenbeginn hatte die europäische Gemeinschaftswährung noch kurzzeitig die Marke von 1,21 Dollar geknackt. Der Goldpreis fällt am Morgen weiter zurück. Die Feinunze Gold notiert aktuell 0,3 Prozent tiefer bei knapp 1771 Dollar.

Deutsche Bank mit bestem Quartal seit sieben Jahren

Unter den Einzelwerten am deutschen Aktienmarkt rückt am Morgen die Deutsche Bank in den Fokus. Deutschlands größtes Geldhaus hat in den ersten drei Monaten 2021 so gut verdient wie seit sieben Jahren nicht. Unterm Strich entfiel ein den Aktionären zurechenbarer Gewinn von 908 Millionen Euro nach einem Verlust von 43 Millionen Euro im Vorjahresquartal. Einmal mehr erwirtschafteten die Investmentbanker den Löwenanteil des Gewinns.

Beiersdorf-Chef nimmt vorzeitig seinen Hut

Beim Hamburger Konsumgüterkonzern Beiersdorf wirft Vorstandschef Stefan De Loecker nach gut zwei Jahren überraschend hin. Der Aufsichtsrat habe sich mit dem Belgier "einvernehmlich auf die Beendigung seines Vorstandsmandats zum 30. Juni geeinigt", teilte das MDAX-Unternehmen mit. Einen Grund für den vorzeitigen Abschied nannte Beiersdorf nicht.

Alphabet mit Umsatz- und Gewinnsprung

Ausgabefreudige Werbekunden haben dem Google-Mutterkonzern Alphabet zu einem Umsatz- und Gewinnsprung verholfen. Im ersten Quartal kletterten die Erlöse um 34 Prozent auf 55,3 Milliarden Dollar, der Gewinn sprang um 163 Prozent auf 17,9 Milliarden Dollar in die Höhe. Der Schub spiegele die erhöhte Online-Aktivität der Verbraucher wider, sagte Finanzchefin Ruth Porat.

Homeoffice-Trend beflügelt Microsoft

Der Trend zum Homeoffice lässt den weltgrößten Softwareanbieter Microsoft in der Coronakrise glänzend dastehen. Im ersten Quartal legte der Umsatz um 19 Prozent auf 41,7 Milliarden Dollar zu. Firmenchef Satya Nadella sagte, die Digitalisierung verlangsame sich auch ein Jahr nach Beginn der Pandemie nicht. Das Wachstum wurde besonders von der Cloud-Sparte Azure angeschoben, die auf ein Erlösplus von 50 Prozent kam.