Marktbericht Weiter auf niedrigem Niveau DAX noch in Schockstarre

Der DAX kann nach seinem gestrigen Kurseinbruch keinen Boden gutmachen. Kaum ein Anleger mag sich aus der Deckung trauen - zu schwer wiegen die Ängste, die Geldquelle der Märkte könnte versiegen.

Der DAX dürfte den Berechnungen von Banken und Brokern zufolge mit leichten Verlusten unterhalb seines Vortagesschlusskurses (15.766 Punkte) in den letzten Handelstag der Woche starten. Gestern waren die deutschen Standardwerte gleich zu Handelsbeginn unter die 15.800 Punkte gerauscht und hatten 1,3 Prozent tiefer geschlossen.

War das Rekordhoch ein Fehlausbruch?

Ein Versuch der Käufer, auch "Bullen" genannt, diese wichtige Ausbruchsmarke im Tagesverlauf wieder zurückzuerobern, scheiterte. Diese Bürde wiegt nun schwer. Das Risiko ist groß, dass es sich bei dem Ausbruch auf ein neues Rekordhoch (16.030 Punkte) heute vor einer Woche um eine "Bullenfalle" und damit um einen Fehlausbruch handelte.

Um Schadensbegrenzung zu betreiben, müssten die DAX-Bullen nun zumindest per Wochenschlusskurs die 15.800-Punkte-Marke zurückerobern. Andernfalls würden sich die technischen Aussichten für den deutschen Leitindex weiter eintrüben.

Die Angst vor dem T-Wort

Hintergrund des gestrigen DAX-Kurseinbruchs waren die steigenden Corona-Infektionszahlen sowie die Ängste vor einem geldpolitischen Kurswechsel der US-Notenbank Federal Reserve (Fed). Den zur Wochenmitte veröffentlichten Protokollen zur vergangenen Fed-Sitzung zufolge könnten die US-Notenbanker noch in diesem Jahr mit dem "Tapering" beginnen. Viele Experten stellen sich nun bereits auf einen Start im September ein.

Als "Tapering" wird an der Börse das Herunterfahren der umfangreichen Anleihekäufe durch die Notenbank bezeichnet. Beim Tapering dreht die Fed den Märkten also allmählich den Geldhahn zu.

Von den US-Börsen kommen uneinheitliche Vorgaben für den DAX-Handel. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte ging 0,2 Prozent tiefer bei 34.894 Punkten aus dem Handel. Der breit gefasste S&P 500 legte dagegen 0,1 Prozent auf 4405 Punkte zu. Der technologielastige Nasdaq rückte ebenfalls 0,1 Prozent auf 14.541 Zähler vor.

Die Furcht vor sich allmählich schließenden Geldschleusen der Fed verunsichert auch die Anleger in Asien. Der 225 Werte umfassende Nikkei büßt zur Stunde 0,8 Prozent auf 27.055 Stellen ein. Die Börse in Shanghai liegt 1,7 Prozent im Minus.

Der Euro kann im asiatischen Devisenhandel nach seinem jüngsten Kursrutsch zum Dollar nur wenig Boden gutmachen. Aktuell notiert die europäische Gemeinschaftswährung bei 1,1686 Dollar 0,1 Prozent höher.

Dabei ist die Euro-Schwäche in erster Linie eine Dollar-Stärke. Der "sichere Hafen" US-Dollar bleibt angesichts der gestiegenen Risikoaversion der Anleger gefragt. Tags zuvor war der Euro bis auf 1,1666 Dollar und damit auf den tiefsten Stand seit neun Monaten gefallen.

Der Goldpreis kann von der Flucht der Anleger in "sichere Häfen" profitieren. Am Morgen zieht der Preis für das gelbe Edelmetall merklich an. Die Feinunze Gold kostet 1786 Dollar und damit 0,4 Prozent mehr als am Vortag.

Gestern hatte noch der Effekt des anziehenden Dollars überwogen: Ein steigender Dollar verteuert die in Dollar notierenden Rohstoffe außerhalb des Dollar-Raums, das drückt auf dem Weltmarkt die Gold-Nachfrage.

Die Ölpreise setzen nach ihrem jüngsten Kursverfall zu einer Gegenbewegung an. Der Preis für ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zieht um 0,4 Prozent auf 66,74 Dollar an. Ein Fass der US-Sorte kostet 64,09 Dollar und damit 0,6 Prozent mehr.

Am Donnerstag waren die Ölpreise noch auf den tiefsten Stand seit Mai gefallen. Grund war auch hier in erster Linie der starke Dollar gewesen, verteuert er doch Öl in Ländern außerhalb des Dollar-Raums und dämpft so die Nachfrage.

Die US-Regierung startet einen neuen Anlauf, vor Gericht die Zerschlagung des Online-Riesen Facebook zu erreichen. Eine entsprechende Kartellrechtsklage reichte die Handelsbehörde FTC am Donnerstag in überarbeiteter Form ein. Die erste Version hatte der zuständige Richter James Boasberg im Juni mit der Begründung abgewiesen, die FTC habe für ein angebliches Monopol Facebooks im Markt für soziale Netzwerke keine ausreichenden Belege erbracht.

Tesla-CEO Elon Musk hat die Markteinführung des Prototyps eines humanoiden Roboters namens "Tesla Bot" verkündet. Musk sprach anlässlich des vom Unternehmen veranstalteten "AI Day" - ein "Tag der Künstlichen Intelligenz" (KI) - davon, dass der Roboter in Zukunft gefährliche, sich wiederholende oder langweilige Aufgaben übernehmen könne. Der Roboter mit dem menschenähnlichen Aussehen würde tiefgreifende Auswirkungen auf die Wirtschaft haben, so Musk.

Der US-Pharmakonzern Johnson & Johnson bereitet einen Wechsel an seiner Vorstandsspitze vor. Der langjährige Vorsitzende Alex Gorsky wird den Posten am 3. Januar 2022 räumen und geschäftsführender Verwaltungsratschef des Unternehmens werden. Zum Nachfolger wurde Joaquin Duato ernannt, der wie Gorsky seit über drei Jahrzehnten für den Konzern tätig ist und seit längerem zum Top-Management zählt.

Beim Chip-Zulieferer Applied Materials brummen die Geschäfte dank der starken Nachfrage nach Elektronikgeräten in der Corona-Pandemie. Im dritten Geschäftsquartal bis zum 1. August konnte der US-Konzern den Nettogewinn binnen Jahresfrist auf 1,72 Milliarden Dollar mehr als verdoppeln. Der Umsatz stieg um 41 Prozent auf 6,2 Milliarden Dollar.