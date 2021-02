Marktbericht Gestiegenes Krypto-Interesse DAX konsolidiert, Bitcoin mit Rekordhoch

Während der DAX wieder ein Stück von seiner Bestmarke abrückt, markiert der Bitcoin ein neues Rekordhoch. Nicht nur Tesla-Chef Elon Musk pusht das Interesse an der Kryptowährung.

Immer mehr große Namen der Unternehmenswelt bekennen sich zum Bitcoin. Am Donnerstag kündigten der Finanzanbieter BNY Mellon und der Kreditkartenanbieter Mastercard an, ins Geschäft mit der Digitalwährung einzusteigen. Die BNY Mellon will künftig Depotdienstleistungen für Kryptowährungen anbieten. Mastercard will Transaktionen mit ausgesuchten Kryptowährungen erlauben. Analyst Timo Emden von Emden Research sieht darin den "nächsten Ritterschlag" für den Bitcoin.

Bereits zu Wochenbeginn hatte Tesla bekanntgegeben, einen Milliardenbetrag in Bitcoin angelegt zu haben und künftig seinen Kunden die Bezahlung in Bitcoin ermöglichen zu wollen. Die steigende Akzeptanz des Bitcoins durch große bekannte Unternehmen treiben die Kryptowährung auf ein neues Rekordhoch von 49.000 Dollar.

Verhaltene Vorgaben aus New York

Am deutschen Aktienmarkt geht dagegen die Konsolidierung seit dem Rekordhoch bei 14.169 Punkten Anfang Februar in die nächste Runde. Nach den gestrigen Kursgewinnen dürfte es heute zu Handelsbeginn leicht bergab gehen. Der Broker IG taxiert die 30 deutschen Standardwerte aktuell 0,3 Prozent tiefer bei 14.001 Punkten.

Von den US-Börsen kommen verhaltene Vorgaben für den letzten Handelstag. Zwar konnte der Dow Jones Industrial Average zunächst ein weiteres Rekordhoch einfahren, im weiteren Handel fiel er dann jedoch zurück und schloss quasi unverändert bei 31.430 Punkten. Der technologielastige Nasdaq rückte 0,4 Prozent auf 14.025 Punkte vor. Der breit gefasste S&P 500 legte 0,2 Prozent auf 3916 Punkte zu.

Die Kurse werden weiterhin gestützt von guten Firmenbilanzen, der Hoffnung auf ein billionenschweres Konjunkturpaket und der anhaltend ultra-lockeren Geldpolitik der US-Notenbank Fed.

Nikkei unverändert

Die Märkte in China und den meisten südostasiatischen Ländern bleiben heute wegen der Feiertage zum chinesischen Neujahrsfest erneut geschlossen. Der 225 Werte umfassende japanische Nikkei notierte zum Handelsschluss in Tokio unverändert bei 29.520 Punkten und damit ganz in Nähe seines 30-Jahres-Hochs, das er in dieser Woche erreicht hatte.

"Die Märkte befinden sich in einer Art Warteschleife", sagte Analyst Tom Piotrowski vom Finanzhaus CommSec in Sydney.

Der Euro gibt im asiatischen Devisenhandel geringfügig nach und notiert bei 1,2124 Dollar. Gold verliert 0,2 Prozent auf 1824 Dollar je Feinunze.

Sartorius schraubt Dividende nach oben

Unter den Einzelwerten am deutschen Aktienmarkt macht Sartorius aus dem MDAX auf sich aufmerksam. Der in Göttingen ansässige Laborausrüster will die Dividende fast verdoppeln. Der Hauptversammlung solle eine Ausschüttung von 71 Cent je Vorzugsaktie und 70 Cent je Stammaktie vorgeschlagen werden, teilt das Unternehmen mit. Im Vorjahr hatte die Dividende noch 36 Cent je Vorzugsaktie und 35 Cent je Stammaktie betragen.

Expedia mit tiefroten Zahlen

Die Corona-Pandemie hat dem Online-Reisebuchungsunternehmen im vierten Quartal wenig überraschend einen Verlust eingebrockt. Unter dem Strich stand ein Minus von 412 Millionen Dollar nach einem Gewinn von 76 Millionen Dollar in gleichen Vorjahreszeitraum. Im Berichtszeitraum fielen die Bruttobuchungen um 67 Prozent auf 7,57 Milliarden Dollar.

Disney macht wieder Gewinn

Der US-Unterhaltungskonzern Disney hat dank seines boomenden Streaming-Geschäfts überraschend schwarze Zahlen geschrieben. In den drei Monaten bis Ende Dezember schaffte Disney unter dem Strich einen Gewinn in Höhe von 29 Millionen Dollar. Obwohl dies ein Rückgang um 99 Prozent im Jahresvergleich ist, wurden die Erwartungen übertroffen. In den Vorquartalen hatte es stets hohe Verluste gegeben, weil die Pandemie weite Teile des Disney-Imperiums lahmlegte.

Behörden knöpfen sich den Fall Gamestop vor

Laut einem Medienbericht untersuchen die US-Behörden, ob Marktmanipulationen zu der Aktienrally bei dem Videospielhändler Gamestop und bei der Kinokette AMC geführt haben. Das Justizministerium und der Staatsanwalt von San Francisco hätten dazu Informationen von Brokern wie Robinhood und Social-Media-Firmen angefordert, die im Zentrum des Handels gestanden hätten, berichtet das "Wall Street Journal".

USA wollen Chipmangel bekämpfen

Die US-Regierung arbeitet an einer Lösung für den weltweiten Chipmangel in der Autoindustrie. Derzeit sei man dabei, die Flaschenhälse beim Halbleiter-Nachschub zu identifizieren, sagte Präsidialamtssprecherin Jen Psaki. Gleichzeitig arbeite man mit Unternehmen aus der Branche und Handelspartnern an einer Lösung. Nicht nur in den USA leiden Autohersteller unter dem weltweiten Chipmangel. So stehen etwa bei VW seit Mitte Dezember immer wieder die Bänder still.