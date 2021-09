Marktbericht Kursgewinne voraus DAX- Aufwärtskorrektur läuft weiter

War da was gewesen? Der heftige DAX-Kurseinbruch vom Montag ist jedenfalls komplett wieder ausgebügelt. Und die Bullen scheinen gewillt, den DAX noch ein Stück weiter in die Höhe zu treiben.

Der DAX dürfte mit Gewinnen in den neuen Handelstag starten. Banken und Broker taxieren den deutschen Leitindex aktuell 0,3 Prozent höher bei 15.559 Punkten. Die Aufwärtskorrektur im DAX ist damit weiter im Gange, wenn auch die Dynamik deutlich nachgelassen hat.

Seit seinem Tief bei 15.019 Zählern am Montag hat der DAX bereits bis gestern knapp 500 Punkte gutgemacht und die Kursverluste vom Wochenbeginn komplett aufgeholt.

Dieser Prozess wurde am Dienstag eingeläutet, der an der Börse nicht umsonst den Namen "Turnaround Tuesday" trägt. Schließlich drehen die Aktienmärkte an Dienstagen im statistischen Schnitt besonders häufig wieder ins Plus.

Spannend ist nun, ob und wie weit es den DAX noch nach oben tragen kann. Schließlich bleiben zahlreiche Risiken für die Märkte - angefangen von der unklaren Situation bei dem chinesischen Immobilienentwickler Evergrande bis hin zur Straffung der Geldpolitik in den USA - weiter bestehen.

Fed will ab November drosseln

Bei der nächsten Sitzung Anfang November könne eine Drosselung der milliardenschweren Wertpapierkäufe beschlossen werden, sagte Fed-Chef Jerome Powell gestern nach der Sitzung der US-Notenbank. Bis Mitte 2022 könnten die Käufe eingestellt werden. Zugleich deuten neue Prognosen auf eine Zinserhöhung im kommenden Jahr hin.

Das alles kommt für die Märkte jedoch nicht überraschend, sondern entspricht im Großen und Ganzen den Erwartungen der Anleger und Experten. Folglich blieben größere Kursreaktionen auf die Fed-Sitzung gestern an der Wall Street aus.

Zuvor hatte bereits die Ankündigung des kriselnden chinesischen Immobilienkonzerns China Evergrande, eine Lösung für die heute fällige Zinszahlung einer Yuan-Anleihe gefunden zu haben, die Anlegerstimmung an der Wall Street deutlich aufgehellt.

Der US-Standardwerteindex Dow Jones stieg um ein Prozent auf 34.258,32 Punkte. Der breit gefasste S&P 500 und der technologielastige Nasdaq legten ähnlich stark zu.

Die in Frankfurt notierten Evergrande-Aktien schlossen gestern 41 Prozent fester bei 0,37 Euro.

Das Problem Evergrande ist nach der gestrigen Ankündigung jedoch keineswegs vom Tisch. So ist weiterhin unklar, ob und wie der Konzern eine ebenfalls heute fällige Zinszahlung eines Offshore-Bonds über 83,5 Millionen Dollar leisten will.

Eine weitere Zinszahlung von 47,5 Millionen Dollar ist am 29. September fällig. Für beide Zahlungen gilt laut Bloomberg eine Nachfrist von 30 Tagen, was Evergrande weitere Zeit verschaffen könnte.

Der Dollar hat nach der gestrigen Tapering-Ankündigung der US-Notenbank Federal Reserve zum Euro deutlich zulegen können. Im Gegenzug fiel der Euro in der Nacht bis auf 1,1683 Dollar und damit auf dem tiefsten Stand seit einem Monat.

Am Morgen kann der Euro etwas Boden gutmachen und notiert mit 1,1707 Dollar wieder über der Marke von 1,17 Dollar.

Dem Goldpreis macht der steigende Dollar zu schaffen, verteuert dieser doch das gelbe Edelmetall im Nicht-Dollar-Raum und dämpft so die Nachfrage. Am Morgen kostet eine Feinunze Gold mit 1764 Dollar 0,2 Prozent weniger als am Vortag.

Einer der engsten Vertrauten von Facebook-Chef Mark Zuckerberg wird im kommenden Jahr neuer Technologie-Chef des weltgrößten Online-Netzwerks. Andrew Bosworth wird auf diesem Posten neben der massiven Infrastruktur mit großen Rechenzentren auch wie bisher das Hardware-Geschäft mit Technik wie die VR-Brille Oculus verantworten. Bosworth gehört zu den wichtigsten Weggefährten Zuckerbergs seit den Anfangsjahren von Facebook.

Apple will das populäre Online-Spiel "Fortnite" erst dann wieder in seinen App Store lassen, wenn der Rechtsstreit mit der Entwicklerfirma Epic Games komplett abgeschlossen ist. Der iPhone-Konzern lehnte eine Bitte um die Wiederaufnahme ab, wie aus einem vom Epic-Chef Tim Sweeney veröffentlichten Brief hervorgeht. Apple verwies darin unter anderem auf das vorherige "doppelzüngige" Verhalten von Epic.