Marktbericht Verkaufswelle im DAX Wer schlau ist, verkauft? Stand: 24.01.2022 08:05 Uhr

Die Profis an der Wall Street, das sogenannte "schlaue Geld", nehmen bei Aktien Reißaus. Auch im DAX drohen nach dem jüngsten Ausverkauf zu Beginn der neuen Woche erneut Kursverluste.

Der DAX dürfte mit einem Abschlag in die neue Börsenwoche starten. Banken und Broker taxieren die 40 deutschen Standardwerte zur Stunde 0,4 Prozent tiefer bei 15.540 Punkten. Bereits am Freitag war eine durch Zinssorgen angetriebene Verkaufswelle durch den DAX geschwappt; am Ende stand ein Minus von 1,9 Prozent auf 15.604 Punkte auf der Kurstafel.

DAX vor Verkaufssignal? Im DAX steht damit auch zu Beginn der neuen Woche die aktuell bei rund 15.600 Zählern verlaufende 200-Tage-Linie im Fokus. Sollte der DAX unter diesen gleitenden Durchschnitt der vergangenen 200 Handelstage fallen, würde er damit ein starkes Verkaufssignal senden. Dann würde es am deutschen Aktienmarkt sehr ungemütlich werden.

Kurssturz bei Netflix Negative Vorgaben für den DAX-Handel kommen von der Wall Street. Ein Kurssturz bei Netflix vergraulte am Freitag viele Anleger, vor allem Technologie-Werte standen unter Druck. Netflix-Papiere rauschten bis zu 25 Prozent nach unten und markierten mit 380 Dollar den tiefsten Stand seit knapp zwei Jahren.

Dow Jones und Nasdaq tief im Minus Der Dow-Jones-Index der Standardwerte schloss 1,3 Prozent tiefer auf 34.265 Punkten. Der technologielastige Nasdaq gab 2,7 Prozent auf 13.768 Punkte nach. Der breit gefasste S&P 500 büßte 1,9 Prozent auf 4397 Punkte ein. Besonders augenfällig: Einmal mehr fielen die Kursverluste wie schon am Tag zuvor vor allem in den letzten beiden Handelsstunden an - also dann, wenn besonders viele Profis und institutionelle Investoren ("smart money") unterwegs sind.

Börse in Tokio vor Fed-Sitzung leicht im Plus Die Börse in Tokio hat sich zu Beginn der neuen Woche zunächst schwächer gezeigt, konnte dann aber ins Plus drehen. Allgemein herrschte vor der mit Spannung erwarteten Sitzung der US-Notenbank Fed Zurückhaltung am Markt. Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index schloss 0,2 Prozent höher bei 27.588 Punkten.

Evergrande-Aktie legt prozentual zweistellig zu An der Hongkonger Börse geht es für Papiere des hoch verschuldeten chinesischen Wohnungsbaukonzerns Evergrande fast zwölf Prozent aufwärts. Hintergrund ist ein Medienbericht vom Freitag, wonach die Provinzregierung von Guangdong bis März einen Restrukturierungsplan vorlegen will.

Gold und Dollar im frühen Handel gefragt Der "sichere Hafen" US-Dollar ist im asiatischen Devisenhandel gefragt. Im Gegenzug verliert der Euro 0,2 Prozent auf 1,1322 Dollar. Der Goldpreis legt derweil 0,2 Prozent auf 1839 Dollar je Feinunze zu. Das gelbe Edelmetall befindet sich seit Dezember in einem Aufwärtstrend.

Infineon sieht 2023 Ende der Chipkrise Der Halbleiterhersteller Infineon rechnet spätestens im kommenden Jahr mit einem Ende der Chipkrise in der Autoindustrie. "Ich gehe davon aus, dass wir 2023 den Bedarf gut abdecken können. Bei Mikrocontrollern, die wir außer Haus fertigen lassen, werden wir 2022 noch eine starke Begrenzung haben", sagte Infineons Automotive-Chef Peter Schiefer der "Automobilwoche".

Lufthansa an Alitalia-Nachfolger ITA interessiert? Die Lufthansa könnte sich einem Pressebericht zufolge um eine 40-prozentige Beteiligung an der Alitalia-Nachfolgegesellschaft ITA Airways bemühen. Beide Seiten stünden kurz vor einer Einigung, berichtete die italienische Zeitung "Il Foglio" unter Berufung auf ungenannte Quellen. Der Plan, der in den kommenden Tagen bekannt gegeben werden könnte, bedürfe der Zustimmung der Europäischen Union.

Polnische Kredite belasten Commerzbank Die Commerzbank stellt sich wegen der Unsicherheit rund um Fremdwährungskredite in Polen auf eine weitere Belastung ein: Die polnische Konzerntochter mBank habe Ende 2021 zusätzliche Rückstellungen in Höhe von umgerechnet rund 436 Millionen Euro vorgenommen. In dieser Höhe werde auch das operative Ergebnis der Commerzbank im vierten Quartal belastet.