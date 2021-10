Marktbericht Kursverluste voraus DAX vor neuem Ausverkauf?

Wer nach den gestrigen Verlusten auf eine Gegenbewegung am deutschen Aktienmarkt gehofft hatte, sieht sich bitter enttäuscht: Am Morgen deutet alles auf einen neuen Abwärtsschub im DAX hin.

Der deutsche Leitindex dürfte mit einer gewaltigen Abwärts-Kurslücke in den letzten Handelstag der Woche starten. Banken und Broker taxieren die 40 deutschen Standardwerte zur Stunde 1,0 Prozent tiefer bei 15.100 Punkten.

Der Abwärtstrend im DAX bleibt damit intakt. Technisch deutlich angeschlagen, nähert sich der deutsche Leitindex nun mit raschen Schritten der wichtigen Unterstützung bei 15.000 Punkten. Tags zuvor war der DAX bereits um 0,7 Prozent auf 15.261 Zähler in die Tiefe gerauscht.

Unterm Strich hat der September seinem schlechten Ruf an der Börse alle Ehre gemacht. Im abgelaufenen Monat büßte der DAX satte 3,6 Prozent ein. Damit verzeichnete der Leitindex auch das erste Minus-Quartal seit dem coronabedingten Crash im Frühjahr 2020: 1,7 Prozent hat er in den drei zurückliegenden Monaten verloren.

Von der Wall Street kommen negative Impulse für den DAX-Handel. Der US-Standardwerteindex Dow Jones schloss gestern 1,6 Prozent tiefer auf 33.843 Punkten. Der technologielastige Nasdaq gab 0,4 Prozent auf 14.448 Punkte nach. Der breit gefasste S&P 500 büßte 1,2 Prozent auf 4307 Punkte ein.

Spekulationen auf eine raschere Straffung der Geldpolitik durch die Notenbank Federal Reserve (Fed) sowie der Streit um die Anhebung der US-Schuldenobergrenze lasteten ebenso auf der Anlegerstimmung wie der überraschende Anstieg der Erstanträge auf US-Arbeitslosenhilfe in der vergangenen Woche.

Die schlechten Vorgaben aus den USA lasten auch in Asien auf den Kursen. Zudem machen sich an den Börsen in Fernost zunehmend Befürchtungen breit über eine andauernde Inflation auch nach dem Höhepunkt des weltweiten Wachstums. Es scheint, als ob immer weniger Anleger gewillt sind, dem Narrativ der Notenbanken zu glauben, dass die gegenwärtige Hoch-Inflationsphase nur vorübergehend sei.

Der 225 Werte umfassende japanische Nikkei-Index liegt rund eine halbe Stunde vor Handelsschluss in Tokio 2,3 Prozent tiefer bei 28.785 Punkten. Die Börsen in Shanghai und Hongkong bleiben heute wegen eines Feiertags geschlossen.

Die steigende Risikoaversion der Anleger findet am Rohstoffmarkt ihren Widerhall: Der "sichere Hafen" Gold hat gestern mächtig Boden gutgemacht und sich um knapp zwei Prozent verteuert. Am Morgen kostete eine Feinunze des gelben Edelmetalls mit 1751 Dollar etwas weniger.

Der Euro kann seinen jüngsten Kursverlusten zum Dollar nur wenig entgegensetzen. Die europäische Gemeinschaftswährung notiert am Morgen bei 1,1575 Dollar, nachdem sie gestern bis auf 1,1562 Dollar gefallen war. Das war der niedrigste Stand seit Juli 2020.

Die Ölpreise sind am Morgen leicht gefallen. Der Preis für ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent gibt 0,1 Prozent auf 78,24 Dollar nach.

Hintergrund sind Spekulationen, das Ölkartell OPEC und seine Verbündeten könnte ihre Fördermengen doch schneller ausweiten als bislang geplant. Bei dem Treffen der OPEC+ am Montag könnte ein solcher Schritt beschlossen werden, sagten mit der Angelegenheit vertraute Personen.

Im DAX rückt die Daimler-Aktie in den Fokus. Die Daimler-Aktionäre sind bei der heutigen außerordentlichen Online-Hauptversammlung aufgerufen, die geplante Aufspaltung des Stuttgarter Konzerns zu billigen. Es geht darum, das große Lkw- und Busgeschäft von Daimler Truck aus dem Konzern herauszulösen und vor Weihnachten als eigenständiges Unternehmen an die Börse zu bringen.

Höhere Preise für Neu- und Gebrauchtwagen sowie aufgelöste Rückstellungen lassen den Münchner Autobauer BMW zuversichtlicher auf das Gesamtjahr blicken. Das Unternehmen hob am Donnerstag nach Börsenschluss seine Prognose zum zweiten Mal in diesem Jahr an. Die operative Gewinnspanne soll nun bei 9,5 bis 10,5 Prozent liegen. Bislang hatten sich die Münchner nur sieben bis neun Prozent zugetraut.

Die Pläne von Zoom, sich mit einem Milliarden-Zukauf schneller im Call-Center-Geschäft zu etablieren, sind gescheitert. Die Aktionäre der Firma Five9, die Zoom schlucken wollte, lehnten den Deal ab. In den vergangenen Wochen hatte die US-Regierung eine intensive Prüfung der Übernahme angekündigt. Ein spezielles Gremium unter Führung des Justizministeriums ging der Frage nach, ob der Deal Risiken für die nationale Sicherheit der USA berge.