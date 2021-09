Marktbericht Kursverluste voraus Negative Weichenstellung für den DAX?

Die DAX-Bullen haben eine wichtige Marke im deutschen Leitindex nicht verteidigen können. Die Folgen ihre Scheiterns könnten die Anleger schon heute zu spüren bekommen.

Der DAX dürfte mit Verlusten in den ersten Handelstag der Woche starten. Banken und Broker taxieren die 30 deutschen Standardwerte aktuell 0,3 Prozent tiefer bei 15.565 Punkten.

Das klingt zunächst nicht sonderlich dramatisch. Allerdings hatte der DAX bereits am Freitag im späten Handel ins Minus gedreht und war letztlich bei 15.610 Punkten aus dem Handel gegangen. Damit hatte er per Wochenschlusskurs die Marke von 15.622 Punkten nach unten durchbrochen, das Tief von Mitte August.

Aus technischer Perspektive hat der DAX damit ein Doppeltop, eine Umkehrformation, komplettiert, die ein rechnerisches Abschlagspotenzial von rund 400 Punkten für die deutschen Standardwerte bereithält. Damit könnte also die nächste Abwärtsrunde im DAX eingeleitet worden sein.

Negative Vorgaben für den DAX-Handel kommen von der Wall Street. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte schloss am Freitag 0,8 Prozent tiefer auf 34.607 Punkten. Der technologielastige Nasdaq gab 0,9 Prozent auf 15.115 Punkte nach. Der breit gefasste S&P 500 büßte 0,8 Prozent auf 4458 Punkte ein.

Der steigende Inflationsdruck vermieste vielen Anlegern die Kauflaune. Die Erzeugerpreise waren im August auf Jahressicht so stark gestiegen wie seit fast elf Jahren nicht mehr. Das schürte neue Ängste vor einer raschen geldpolitischen Wende.

Der Präsident der US-Notenbank in Philadelphia, Patrick Harker, erklärte, er wolle noch in diesem Jahr mit dem Tapering beginnen - für den Fall, dass sich der Inflationsschub als nicht nur vorübergehend erweise. Als Tapering wird an der Börse die Reduzierung der Anleihenkäufe durch die Notenbank bezeichnet.

Zudem dämpften Kursabschläge beim Börsenschwergewicht Apple die Stimmung an den US-Börsen. Mehr als drei Prozent ging es für Papiere des iPhone-Herstellers nach unten. Ein US-Bundesrichter hatte entschieden, dass Apple Spieleentwicklern bei den Zahlungsmöglichkeiten entgegenkommen muss.

An den asiatischen Börsen bleibt derweil eine mögliche Straffung der geldpolitischen Zügel das zentrale Thema. "Die globalen Märkte sind auf den Zeitpunkt des Auslaufens der quantitativen Lockerung (QE) durch die Zentralbanken, insbesondere die Fed, fixiert", schrieben die Analysten von ANZ. Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index liegt kurz vor Handelsschluss in Tokio 0,3 Prozent tiefer bei 30.298 Punkten.

Im Hongkonger Handel fallen die Kurse besonders stark, der Hang Seng rauscht 2,4 Prozent in die Tiefe. Gesprächsstoff liefert dort ein Medienbericht über eine angestrebte Aufspaltung des Bezahldienstleisters Alipay. Das schürte erneut Ängste vor einer regulatorischen Welle in China.

Dass Anleger zu Wochenbeginn das Risiko wieder stärker scheuen, zeigt auch ein Blick auf den Goldmarkt: Der Preis für die Feinunze Gold legt 0,2 Prozent auf 1792 Dollar zu. Das gelbe Edelmetall gilt vielen Anlegern als "sicherer Hafen".

Die steigende Risikoaversion der Anleger spiegelt sich derweil auch am Devisenmarkt wider: Der Dollar zieht leicht an, im Gegenzug fällt der Euro. Ein Euro kostet am Morgen 1,1804 Dollar - 0,1 Prozent weniger als am Vortag.

Am deutschen Aktienmarkt rückt am Morgen die Zooplus-Aktie in den Fokus. Im Kampf um den Onlinehändler für Tierbedarf hat der Finanzinvestor Hellman & Friedman seine Offerte von 390 auf 460 Euro erhöht. H&F hatte bereits Mitte August ein Gebot vorgelegt, das vom Unternehmen unterstützt wurde. Seitdem sind mit EQT und KKR zwei weitere Interessenten aufgetaucht.