Marktbericht Kursgewinne in Sicht DAX im Windschatten der Wall Street Stand: 01.02.2022 08:37 Uhr

Banken und Marktbeobachter rechnen damit, dass der DAX seine Gewinne vom Montag ausbauen wird. Aber die Zinssitzung der EZB in dieser Woche dürfte für Zurückhaltung sorgen.

Der Broker IG taxierte den DAX vor dem Xetra-Start 0,4 Prozent höher auf 15.533 Punkten. Am Montag hatte der deutsche Leitindex knapp ein Prozent zugelegt auf 15.471 Punkte. Trotz des Anstiegs zum Monatsende verlor der DAX im Januar 2,6 Prozent, nachdem er am Anfang des Jahres seinen Rekord vom November bei 16.290 Punkten nur knapp verfehlt hatte.

Zurückhaltung dürfte aber das Gebot der Stunde sein, denn wenige Wochen vor der absehbaren Zinswende in den USA wird der EZB-Rat am Donnerstag den weiteren geldpolitischen Kurs abstecken. Von der Bank of England wird in dieser Woche eine weitere Zinserhöhung erwartet. Die Investoren fürchten, dass die lockere Geldpolitik auch in Europa an ein Ende gelangen könnte. Für den Aktienmarkt stellt das eine Belastung dar, da Anleihen wieder eine Anlagealternative für Anleger würden.

Die EZB werde bei der Ratssitzung wohl in Erklärungsnöte kommen, prognostizieren die Marktbeobachter der Helaba. "Eine allmählich sinkende Inflation ist zwar weiterhin wahrscheinlich, doch scheint der Preisdruck länger anzuhalten als zunächst gedacht", schreiben sie in ihrem Tageskommentar. Aktuellen Daten zufolge geht die Inflation in Deutschland zwar zurück, jedoch weniger als prognostiziert.

Kursrally beim Nasdaq Die Vorgaben der Wall Street fallen einladend aus. Der technologielastige Auswahlindex Nasdaq 100 schnellte um 3,3 Prozent auf 14.930,05 Punkte in die Höhe. Auf Monatssicht sackte er aber um knapp neun Prozent. Experten gingen angesichts der erwarteten Zinserhöhungen der US-Notenbank Fed davon aus, dass Technologiewerte auch weiter unter Druck bleiben dürften. Der S&P 500 stieg um 1,9 Prozent auf 4515,55 Punkte. Für den Leitindex Dow Jones ging es 1,2 Prozent auf 35.131,86 Punkte aufwärts. Für den Januar ergibt sich aber ein Minus von 3,32 Prozent. Kapitalmarktstratege Jürgen Molnar vom Handelshaus Robomarkets kommentiert, dass der Fokus der Anleger in den kommenden Wochen weiter der Inflationsentwicklung gelten dürfte. Von ihr sei das Tempo des geldpolitischen Kurswechsels der US-Notenbank abhängig. In Japan schloss der Nikkei um 0,3 Prozent fester. Ansonsten bleiben mehrere Märkte in der Region wegen der Feiertage um das chinesische Neujahrsfest geschlossen. Was wird die Fed tun? Unterdessen äußerte sich Fed-Gouverneur Raphael Bostic skeptisch zu einer Zinserhöhung der US-Notenbank um gleich einen halben Prozentpunkt. Ein solcher Schritt im März "ist nicht meine bevorzugte geldpolitische Maßnahme", sagte der Chef des Bezirks. Er habe sich drei Anhebungen vorgestellt und März scheine der richtige Zeitpunkt zu sein, um damit zu beginnen. Manche Analysten haben eine Erhöhung um einen halben Punkt nicht ausgeschlossen. Dies wäre für die Fed ein ungewöhnlicher Schritt, den es zuletzt im Mai 2000 gab. Der Schlüsselsatz liegt gegenwärtig in einer Spanne von null bis 0,25 Prozent.

Boeing erhält Großauftrag von Qatar Airways Qatar Airways liegt mit Airbus im Clinch, nun bestellt die arabische Fluggesellschaft in großem Stil beim US-Rivalen Boeing. Die Unternehmen unterzeichneten einen Vertrag über den Kauf von bis zu 102 Maschinen. Das Paket umfasst laut Boeing 50 Frachtversionen des neuen Großraumfliegers 777X sowie zwei Maschinen der aktuellen Modellserie. Zudem habe die Airline mit dem US-Konzern vorläufige Kaufvereinbarungen für 25 Mittelstreckenjets vom Typ 737 Max sowie Optionen für weitere 25 abgeschlossen. Laut Listenpreisen könnte der Deal ein Volumen von 34 Milliarden US-Dollar (30,3 Mrd Euro) erreichen. Allerdings sind bei Aufträgen dieser Größenordnung starke Rabatte üblich. Auch handelt es sich nur bei 34 der 777X-Frachter um feste Kaufvereinbarungen.

HeidelCement überrascht mit Gewinnsprung Der Baustoffkonzern HeidelbergCement hat das operative Ergebnis im vergangenen Jahr stärker gesteigert als von Analysten erwartet. Das Ergebnis des laufenden Geschäftsbetriebes sei um zwölf Prozent auf 2,6 Milliarden Euro gestiegen. Wegen der florierenden Baukonjunktur hatte HeidelCement zwar bereits mit einem starken operativen Gewinnanstieg gerechnet, doch die Höhe des Zuwachses überraschte die Analysten: Nach den Daten des Prognosehauses Vara Research habe der Kapitalmarkt nur 2,5 Milliarden Euro erwartet. Grund der Abweichung ist das besser als erwartet gelaufene vierte Quartal, in dem das Betriebsergebnis nicht wie von den Experten geschätzt sank, sondern um zwei Prozent auf 661 Millionen Euro zulegte.

Siltronic-Übernahme durch Globalwafers geplatzt Der taiwanesische Chip-Zulieferer Globalwafers kann das Münchner Elektronikunternehmen Siltronic nicht übernehmen. Die börsenrechtliche Frist dafür endete in der Nacht zum Dienstag um Mitternacht, ohne dass das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz die notwendige Genehmigung erteilt hätte. Dazu habe die Zeit gefehlt, so das Ministerium.