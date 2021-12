Marktbericht DAX, Dow & Co. im Plus Omikron-Angst an den Börsen lässt nach Stand: 23.12.2021 07:44 Uhr

Die Omikron-Angst der Anleger lässt weiter nach. Das beflügelt am Morgen die Börsen in Asien. Zudem sorgen positive Konjunkturdaten aus den USA für gute Stimmung. Das dürfte auch den DAX antreiben.

Nachdem der DAX gestern um knapp ein Prozent auf 15.593 Punkte gestiegen ist, bekommt er heute Rückenwind von der Wall Street und aus Japan. Broker erwarten zu Handelsbeginn einen leichten Anstieg auf 15.636 Punkte.

In Japan profitierte der Aktienmarkt am Morgen von positiven Signalen über die Auswirkungen der Omikron-Variante. "Der unvorhersehbare Verlauf der Pandemie und die damit verbundenen Auswirkungen auf Wachstum und Inflation dominieren weiterhin die Risikobereitschaft der Anleger", sagte David Chao, Aktienstratege für die Asien-Pazifik-Region bei Invesco. "Die jüngsten Gesundheitsdaten aus Großbritannien und anderen Ländern deuten darauf hin, dass ein Worst-Case-Szenario unwahrscheinlich ist. Auch wenn die Ansteckungsraten Berichten zufolge höher sind, scheint diese Variante weniger schwere Erkrankungen zu verursachen."

Die Finanzmärkte blieben daher wohl "vor einem Ausverkauf zum Jahresende bewahrt", erwartet auch Marktanalyst Jeffrey Halley vom Broker Oanda. In der Folge schloss der 225 Werte umfassende Nikkei-Index in Tokio 0,8 Prozent höher bei 28.798 Punkten.

An den New Yorker Börsen hatten am Abend positive Konjunkturdaten für Kauflaune gesorgt. Der US-Standardwerteindex Dow Jones schloss 0,7 Prozent höher bei 35.753 Punkten. Der technologielastige Nasdaq rückte 1,2 Prozent auf 15.521 Punkte vor. Der breit gefasste S&P 500 legte 1,0 Prozent auf 4696 Punkte zu.

Die Stimmung der US-Konsumenten hellte sich im Dezember trotz der anhaltenden Corona-Sorgen deutlich auf. Das Barometer für die Verbraucherlaune stieg auf 115,8 Punkte von revidiert 111,9 Zählern im November. Kursrelevante Nachrichten aus den Unternehmen stehen nicht auf der Agenda. Am Nachmittag könnte eine Reihe von neuen US-Konjunkturdaten den Märkten neue Impulse liefern.

Der Euro notiert am Morgen weiter klar über 1,13 Dollar. Die Gemeinschaftswährung kostete zuletzt 1,1336 Dollar und damit in etwa so viel wie am späten Vorabend. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs zuletzt auf 1,1301 (Dienstag: 1,1295) Dollar festgesetzt. Der Dollar kostete damit 0,8849 (0,8854) Euro.

Der deutsche Telekom-Milliardär Ralph Dommermuth übernimmt den von ihm gegründeten und geführten Internet- und Mobilfunkanbieter United Internet. Eine von Dommermuth kontrollierte Beteiligungsgesellschaft habe Kaufverträge über den Erwerb von 15,2 Millionen Aktien abgeschlossen, teilte United Internet mit. Das entspreche einem Anteil von rund 7,8 Prozent, wodurch Dommermuth nun etwa 50,1 Prozent der MDAX-Firma aus Montabaur kontrolliere. Das sichert dem Unternehmer zumindest eine sichere Mehrheit bei der Hauptversammlung. Am Mittwoch schloss das United-Internet-Papier bei 34,97 Euro, womit der Firmenchef rund 530 Millionen Euro für die Aufstockung hätte aufbringen müssen.

Die US-Arzneimittelbehörde FDA hat eine Notfallzulassung für ein Corona-Medikament des US-Herstellers Pfizer ausgesprochen. Mit Paxlovid behandelt werden sollen positiv getestete Corona-Patienten ab zwölf Jahren mit milden bis mittleren Symptomen und einem großen Risiko für eine Verschlimmerung der Erkrankung. Es ist laut FDA das erste Covid-Mittel in den USA, das in Pillenform eingenommen werden kann. Das Medikament soll in den USA verschreibungspflichtig, aber kostenlos erhältlich sein.

Der irische Billigflieger Ryanair senkt seine Prognose für das laufende Geschäftsjahr. So werde wegen der sich ausbreitenden Coronavirus-Variante Omikron sowie damit verbundener Reiserestriktionen ein höherer Verlust als bisher erwartet, teilte das Unternehmen mit. Ryanair kalkuliert nun mit einem Fehlbetrag für das bis Ende März 2022 laufende Geschäftsjahr von 250 Millionen bis 450 Millionen Euro, nachdem die Fluggesellschaft zuletzt von einem Minus von 100 bis 200 Millionen Euro ausgegangen war. Beim Passagieraufkommen rechnet der Konzern mit unter 100 Millionen Fluggästen anstelle von mehr als 100 Millionen.