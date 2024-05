marktbericht Börsenindex mit Bestmarke DAX glückt weiteres Rekordhoch Stand: 10.05.2024 10:11 Uhr

Höher, immer höher strebt der DAX. Beflügelt von Zinshoffnungen steigt der deutsche Leitindex im frühen Handel auf einen neuen Spitzenwert. Es ist das zweite Rekordhoch in Folge.

Auch am letzten Handelstag der Woche bleiben die Anleger am deutschen Aktienmarkt in Kauflaune. Das erst gestern aufgestellte Rekordhoch im DAX bei 18.699 Zählern ist heute schon wieder Geschichte: Der DAX steigt im frühen Handel bis zu 0,7 Prozent auf 18.815 Punkte - und markiert damit ein neues Allzeithoch.

Damit führt der DAX die bekannte Handelsstrategie "Sell in May" ad absurdum. Ausgehend von seinem Schlusskurs am 30. April bei 17.932 Punkten ist der DAX im Mai in der Spitze bereits um 4,9 Prozent gestiegen. In den vergangenen 20 Jahren ist das deutsche Börsenbarometer nur zweimal besser in den Mai gestartet.

Mit der Markierung eines neuen Allzeithochs sendet der DAX zudem eines der besten Kaufsignale, welche die Technische Analyse zu bieten hat. Der deutsche Leitindex betritt nunmehr charttechnisches Neuland - oder "uncharted territory", wie Experten sagen.

Denn oberhalb eines Allzeithochs gibt es naturgemäß keine Widerstände, also Kursstände, bei denen die Verkäufer in der Vergangenheit die Oberhand gewannen und der DAX nach unten drehte. Charttechnik-Experte Christian Zoller von ING sieht die nächste Zielmarke für den DAX jetzt bei 19.000 Punkten.

Aus fundamentaler Perspektive sind es vor allem schwache US-Arbeitsmarktdaten, die den Aktienmärkten derzeit Auftrieb geben. So waren die wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe überraschend deutlich gestiegen. Dies könnte ein weiterer Hinweis auf eine Abschwächung des Arbeitsmarktes sein - und damit ein wichtiger Impuls für die US-Notenbank, die Zinsen bald zu senken. Aktuell spekulieren die Anleger auf eine erste Zinssenkung der Fed noch vor den US-Präsidentschaftswahlen im November.

Für gute Stimmung unter den Anlegern sorgen überdies Aussagen aus der britischen Zentralbank vom Vortag, die die Hoffnung auf eine baldige Lockerung der Geldpolitik in ganz Europa bestärkten.

Großbritannien bleibt auch zum Wochenschluss im Fokus, zeigen doch die heutigen Daten zum Bruttoinlandsprodukt (BIP), dass die britische Wirtschaft zum Jahresbeginn deutlich gewachsen ist.

Im ersten Quartal stieg das BIP zum Vorquartal um 0,6 Prozent und übertraf damit die Erwartungen der Ökonomen, die im Schnitt nur mit einem Zuwachs von 0,4 Prozent gerechnet hatten. Sowohl im Schlussquartal 2023 als auch im dritten Quartal war das BIP gesunken, die Wirtschaft hatte also eine sogenannte technische Rezession durchlaufen.

Positive Vorgaben für den DAX-Handel kommen von der Wall Street. Dort gab die Hoffnung auf fallende Zinsen den großen Indizes gestern Auftrieb. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte schloss 0,9 Prozent höher bei 39.387 Punkten. Der breiter gefasste S&P 500 legte 0,5 Prozent zu auf 5.214 Stellen, und der Index der Technologiebörse Nasdaq zog um 0,3 Prozent auf 16.346 Zähler an.

Die Hoffnung auf fallende Zinsen hat zum Wochenschluss auch die Anleger an den Asien-Börsen optimistisch gestimmt. In Japan schloss der 225 Werte umfassende Leitindex Nikkei 0,4 Prozent höher mit 38.229 Punkten. Für den technologielastigen Hang Seng in der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong ging es zuletzt um 2,1 Prozent nach oben.

Im frühen Devisenhandel gibt der Euro leicht nach. Aktuell wird die europäische Gemeinschaftswährung bei 1,0774 Dollar gehandelt. Die Aussicht auf fallende Zinsen gibt derweil dem Goldpreis Auftrieb, wirft das gelbe Edelmetall doch selbst keine Zinsen ab: Die Feinunze Gold kostet am Morgen knapp 2.366 Dollar und damit 0,8 Prozent mehr.

Die Ölpreise ziehen am Morgen weiter an. Der Preis für ein Fass (159 Liter) der Nordseesorte Brent steigt um 0,8 Prozent auf 84,51 Dollar. Die Aussicht auf eine stärkere Nachfrage aus China und ein Rückgang der US-Lagerbestände stützt weiter den Ölmarkt.

Größter Gewinner im DAX sind Titel des Online-Modehändlers Zalando. Die Hamburger Privatbank Berenberg hatte sie auf "Buy" nach zuvor "Hold" hochgestuft und das Kursziel von 25,20 auf 29,70 Euro angehoben. Hintergrund sei unter anderem die "vielversprechende" neue Strategie von Zalando.

Unter Druck stehen dagegen die Aktien des Duft- und Aromenherstellers Symrise. Die Berenberg-Analystin Samantha Darbyshire hat die Papiere auf "Hold" nach zuvor "Buy" gesetzt. Sie verwies auf Preisdruck im wichtigen und eigentlich schnell wachsenden Geschäft mit Zusätzen für Haustiernahrung.

Die Kfz-Versicherung des Allianz-Konzerns lässt Autos nun auch mit gebrauchten Ersatzteilen reparieren. Das soll sowohl umweltfreundlicher als auch günstiger sein. Dafür in Frage kommen demnach Fahrzeuge im Alter zwischen drei und acht Jahren. Die Allianz verwies auf England, die Niederlande und Frankreich, wo es seit einigen Jahren Vorgaben zur Förderung wiederverwendbarer Teile in Kfz-Werkstätten gibt.

Wegen eines ungewöhnlichen Geruchs an Bord ist eine Passagiermaschine der Lufthansa mit fast 340 Menschen gestern außerplanmäßig zurück nach Frankfurt am Main geflogen. "Grund dafür war ein nicht identifizierbarer elektrischer Geruch in der Kabine", teilte das Unternehmen am Nachmittag mit. Die Boeing 747-8 sei auf dem Weg nach Chicago in den USA gewesen.

Der US-Flugzeugbauer Boeing bekommt es Kreisen zufolge mit der US-Wertpapieraufsichtsbehörde zu tun. Die SEC prüfe Aussagen des Unternehmens über seine Sicherheitspolitik nach einem Zwischenfall mit einer Maschine im Januar, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg gestern unter Berufung auf drei mit der Angelegenheit vertraute Personen.

Apple hat sich für einen umstrittenen Werbeclip für sein neues iPad-Modell entschuldigt und wird nach eigenen Angaben darauf verzichten, ihn ins Fernsehen zu bringen. In dem Clip werden Musikinstrumente wie eine Trompete und ein Klavier zerquetscht. In Online-Netzwerken machte sich daraufhin Kritik breit, dass in dem Video Werkzeuge der Kreativität zerstört würden.

Die British-Airways-Muttergesellschaft IAG hat im Auftaktquartal dank starker Reisebuchungen und Preiserhöhungen ein überraschend hohes operatives Ergebnis eingeflogen. Das Betriebsergebnis lag von Januar bis März bei 68 Millionen Euro nach 9 Millionen im Vorjahreszeitraum. Analysten hatten lediglich 49 Millionen Euro erwartet.

Der chinesische Elektroautobauer BYD erwägt den Bau eines zweiten Montagewerks in Europa. Europa-Chef Michael Shu sagte gestern bei einer Veranstaltung in London, das sei ein Thema für kommendes Jahr. Bis Ende des Jahrzehnts wolle BYD ein führender Elektroautoanbieter in Europa sein. Zugleich kündigte er an, das Modell Seagull für weniger als 20.000 Euro auf den europäischen Markt zu bringen.