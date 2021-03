Marktbericht DAX-Rekord in weiter Ferne Es droht ein Rutsch unter 14.000

Die Sorgen vor steigenden langfristigen Zinsen und Kursverluste an der Wall Street dürften heute den deutschen Aktienmarkt belasten. Damit ist der Schwung der ersten Wochenhälfte wieder weg.

Laut den Berechnungen von Banken und Brokern liegen die Indikationen auf den DAX im vorbörslichen Handel bei rund 13.989 Punkten und damit rund ein halbes Prozent niedriger als am Donnerstag.

Damit reagiert der deutsche Aktienmarkt auf die schwachen Vorgaben der US-Börsen. Die dortigen Indizes entwickelten sich gestern insbesondere nach dem Ende des elektronischen Handels in Deutschland auf Xetra ziemlich schwach. Im DAX sind die Verluste damit noch nicht "enthalten", die Marktteilnehmer haben sie also noch nicht nachvollzogen. Meistens orientiert sich der deutsche Markt stark an seinem "großen Bruder" aus den USA.

Zum Handelsschluss in Amerika lag der Dow Jones Industrial Average bei 30.924 Punkten und damit 1,1 Prozent im Minus. Der breit gefasste S&P 500 büßte 1,3 Prozent auf 3768 Punkte ein. An der Technologiebörse Nasdaq rutschte der Composite-Index sogar um 2,1 Prozent auf 12.723 Punkte ab.

Renditen steigen wieder

Gegenwind brachte einmal mehr die Entwicklung am US-Rentenmarkt. Die Rendite der zehnjährigen US-Staatsanleihen schraubte sich um weitere sieben Basispunkte auf 1,55 Prozent nach oben und damit auf ein Niveau, das zuletzt Ende Februar erreicht worden war. Zuvor hatte sich der Fed-Chef Jerome Powell bei einer Online-Veranstaltung des "Wall Street Journal" zurückhaltend über den Anstieg der Kapitalmarktzinsen geäußert: "Ich wäre besorgt über ungeordnete Bedingungen an den Märkten oder eine anhaltende Verschärfung der finanziellen Bedingungen, wenn dies das Erreichen unserer Ziele gefährdet."

Inflationsgefahren sieht Powell zudem keine. Falls es zu einem vorübergehenden Anstieg der Verbraucherpreise komme, werde dieser "geduldig beobachtet". Am Morgen setzt sich im außerbörslichen Handel der Anstieg auf 1,57 Prozent weiter fort.

Ölpreise ziehen an

Auch am Ölmarkt geht es weiter nach oben. Am Morgen kostet ein Barrel (159 Liter) der Nordsee-Sorte Brent mehr als 67 Dollar. Am Donnerstag hatte die Allianz OPEC+ ihre restriktive Förderpolitik weitgehend für einen weiteren Monat bis Ende April verlängert. Nur Russland und Kasachstan wird zugestanden, ihre der Produktion um 130.000 Barrel sowie um 20.000 Barrel am Tag auszuweiten.

Euro unter Druck

Der erneute Anstieg der langfristigen Zinsen in Amerika stärkt den US-Dollar, der Euro rutscht ab. Am Morgen notiert der Euro im Bereich von 1,1960 US-Dollar, nachdem er in den vergangenen Wochen noch ein langjähriges Hoch bei 1,2349 erreicht hatte.

Slack mit starkem Wachstum

Der Trend zur Heimarbeit in der Pandemie hat dem Bürokommunikationsdienst Slack im vergangenen Jahr ein starkes Wachstum beschert. Die Erlöse stiegen gegenüber dem Vorjahr um 43 Prozent auf rund 900 Millionen Dollar. Geld verdiente Slack damit bislang jedoch nicht. Im Gesamtjahr machte Slack einen Verlust von 300 Millionen Dollar.

Weniger Ergebnis für Nordex trotz mehr Umsatz

Der Windkraftanlagenbauer Nordex hat im vergangenen Geschäftsjahr etwas mehr umgesetzt als erwartet. Die Erlöse stiegen um mehr als 41 Prozent auf rund 4,6 Milliarden Euro. Im November hatte Nordex ein Ziel von 4,4 Milliarden Euro in Aussicht gestellt. Das operative Ergebnis blieb deutlich hinter dem Vorjahr zurück und sank um knapp ein Viertel auf 94 Millionen Euro.

China nimmt sich viel vor

China will in diesem Jahr ein Wirtschaftswachstum von "mehr als sechs Prozent" erreichen. Das geht aus dem Arbeitsbericht hervor, den Regierungschef Li Keqiang am Freitag in Peking zur Eröffnung der Jahrestagung des Volkskongresses vorlegte. Nachdem der Premier im Vorjahr wegen der Unsicherheiten durch die Pandemie davon abgesehen hatte, wie sonst üblich eine solche Vorgabe zu machen, setzte er damit doch wieder ein Ziel für die zweitgrößte Volkswirtschaft.

Nikkei schwach

In Japan verlor der 225 Werte umfassende Nikkei-Index am letzten Handelstag der Woche 0,2 Prozent auf 28.864 Punkte. "Die gestrige Volatilität an den lokalen Zinsmärkten mit einem weiteren starken Anstieg der langfristigen Zinssätze und der Renditen von Staatsanleihen hat die Voraussetzungen für einen unruhigen Markt auch heute geschaffen", erklärt Ray Attrill, Leiter der Devisenstrategie bei der National Australia Bank.

Anleger sollten sich erst also einmal auf unruhige Börsenzeiten einstellen.