Marktbericht DAX über 15.100 erwartet Beruhigung am Aktienmarkt erwartet

Nach den wilden Schwankungen der vergangenen Handelstage wird der DAX heute wohl kaum verändert in den Handel starten. Die Zinssorgen bleiben aber.

Der inoffizielle frühe Handel vor der eigentlichen Börseneröffnung in Frankfurt deutet auf eine leicht schwächere Handelseröffnung hin. Denn die Indikationen verschiedener Banken auf den DAX liegen im Bereich von 15.170 Punkten und damit 0,1 Prozent niedriger als gestern zu Handelsschluss im elektronischen Xetra-Handel.

"Die Zinsen bleiben das Thema der Stunde an der Börse. Nach Yellens Zins-Aussage bezieht die Fed klar Position. Die Fed-Mitglieder tun alles, um Sorgen über einen starken Inflationsanstieg und ein baldiges Ende der Anleihekäufe zu zerstreuen", kommentierte Thomas Altmann von QC Partners.

Deutlich schwungvoller verläuft heute der Handel an der japanischen Börse. Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index lag rund eine Stunde vor Handelsschluss knapp zwei Prozent höher bei rund 29.300 Punkten.

Uneinheitliche US-Börsen

Nach der Verkaufswelle bei Technologiewerten hat sich die Lage an der Wall Street und der Technologiebörse Nasdaq am Mittwoch wieder beruhigt. Der Dow Jones Industrial Average ging 0,3 Prozent höher bei 34.230 Punkten aus dem Handel und erreichte damit ein neues Rekordniveau. Der breit gefasste S&P 500 legte 0,1 Prozent auf 4167 Punkte zu. Der Nasdaq-Composite-Index gab 0,4 Prozent auf 13.582 Punkte nach.

Die ehemalige US-Notenbank-Präsidentin und aktuelle Finanzministerin, Janet Yellen, konnte die am Tag zuvor selbst entfachten Inflationssorgen beschwichtigen. "Die Zuversicht in das weltweite Wirtschaftswachstum treibt die Kurse", sagte Neil Wilson, Chef-Analyst des Online-Brokers Markets.com.

Allerdings zeigt die schwächere Entwicklung der Nasdaq, dass die in den vergangenen Monaten meistens favorisierten Technologiewerte noch an den Zinssorgen zu knabbern haben.

Arbeitsmarktbericht voraus

Am morgigen Freitagen steht der monatliche US-Arbeitsmarktbericht auf dem Programm. Experten sagen einen Zuwachs von 978.000 Stellen voraus. Ein deutlich schnelleres Wachstum könnte Spekulationen auf eine anziehende Teuerung und eine nahende Straffung der Geldpolitik befeuern, warnten Marktbeobachter.

Der Euro schwankt um die Marke von 1,20 US-Dollar. Heute blicken Anleger auf einige Konjunkturdaten. In Deutschland stehen Auftragsdaten aus der Industrie auf dem Programm. Aus der Eurozone werden Umsatzzahlen vom Einzelhandel erwartet. In den USA geben die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe der vergangenen Woche ebenfalls Auskunft über den Zustand des dortigen Arbeitsmarkts.

PayPal boomt

Der Trend zum Einkaufen im Internet hat dem Online-Bezahldienst PayPal in der Pandemie weiter glänzende Geschäfte beschert. Im ersten Quartal stieg das Betriebsergebnis im Jahresvergleich um 162 Prozent auf eine Milliarde Dollar, wie das Unternehmen am Mittwoch nach US-Börsenschluss mitteilte. Die Erlöse legten um 29 Prozent auf sechs Milliarden Dollar zu. Die Aktie des Unternehmens legte im nachbörslichen Handel um fast fünf Prozent zu.

Uber macht weniger Miese

Der Fahrdienstleister Uber hat seinen Verlust zu Jahresbeginn deutlich auf 108 Millionen Dollar verringert. Im Vorjahreszeitraum hatte der Nettoverlust fast drei Milliarden Dollar betragen. Allerdings profitierte das Ergebnis diesmal von einem hohen Sondererlös durch den Verkauf von Ubers Sparte mit Roboterautos. Das Hauptgeschäft mit Fahrdienstvermittlungen litt weiter stark unter der Pandemie, hier nahmen die Erlöse um 65 Prozent ab. Eine wichtige Stütze blieb die Liefersparte um den Essensbringdienst Uber Eats, die ein Wachstum von 230 Prozent erreichte.

Zalando hebt seine Prognose an

Der Online-Modehändler Zalando profitiert weiter vom E-Commerce-Boom durch die Pandemie. Im ersten Quartal stiegen die Erlöse um fast 47 Prozent auf 2,2 Milliarden Euro, wie das Unternehmen bei der Vorlage endgültiger Zahlen am Mittwochabend mitteilte. Netto verdiente Zalando 34,5 Millionen Euro. Neben der hohen Nachfrage spielten auch geringere Retouren dem Berliner Unternehmen in die Karten. Im Vorjahr war noch ein Verlust von 86,4 Millionen Euro angefallen. Für das laufende Geschäftsjahr erwartet das Management nun ein Umsatzwachstum von 26 bis 31 Prozent auf 10,1 bis 10,5 Milliarden Euro. Zuvor hatte Zalando ein Erlöswachstum von 24 bis 29 Prozent in Aussicht gestellt.