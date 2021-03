Marktbericht Richtung 14.700 Nächster DAX-Sprung erwartet

Am Frankfurter Aktienmarkt deuten sich die nächsten deutlichen Kursgewinne an. Den DAX würde das auf neues Rekordhoch treiben. Anleger blicken erneut mit riesigem Interesse auf die Aktien von Volkswagen.

Zumindest im vorbörslichen Handel liegt der DAX laut den Berechnungen von Banken und Brokern bereits weit über dem bisherigen Rekordstand von 14.601 bei rund 14.700 Punkten. "Der Höhenflug des DAX geht weiter. Viele schauen jetzt bereits auf die nächste runde Marke von 15.000 Punkten. Es scheint, als wären alle pessimistischen Stimmen gleichzeitig verstummt. Das, was wir im Moment erleben, ist schon deutlich mehr als Optimismus. Das ist Euphorie", kommentierte Thomas Altmann von der Fondsgesellschaft QC Partners.

Der deutsche Markt wird dabei durch die Entwicklung in den USA gestützt. Am Mittwoch waren der Dow Jones Industrial Average mit seinen 30 Standardaktien und der deutlich breiter aufgestellte Index S&P 500 auf neue Rekordstände geklettert. Während der Dow 0,6 Prozent auf 33.015 Punkte zulegen konnte, gewann der S&P 0,3 Prozent auf 3974. Der Composite-Index der Technologiebörse Nasdaq rückte 0,4 Prozent auf 13.525 Zähler vor.

Weiter billiges Geld in den USA

Rückenwind gaben die Ergebnisse der Sitzung der US-Notenbank Fed. Die Währungshüter halten an ihrer extrem lockeren Geldpolitik fest. Der Leitzins bleibt in seiner historisch niedrigen Spanne von null bis 0,25 Prozent. Die Fed geht zudem davon aus, dass der Leitzins bis Ende 2023 nicht angehoben wird. Den Umfang ihrer monatlichen Wertpapierkäufe in Höhe von 120 Milliarden Dollar will die Zentralbank trotz des erwarteten Booms daher noch so lange beibehalten, bis "substanzielle weitere Fortschritte" auf dem Weg zu Vollbeschäftigung und Preisstabilität erreicht sind.

Die Fed will mit ihrer Geldpolitik dazu beitragen, dass zehn Millionen Arbeitslose wieder in Beschäftigung kommen. Für die Inflation erwartet die US-Notenbank einen Anstieg auf 2,4 Prozent. Damit liegt die Geldentwertung etwas über dem langfristigen Ziel von zwei Prozent. Das will die US-Notenbank angesichts der Herausforderungen auf dem Arbeitsmarkt aber hinnehmen.

Am Anleihemarkt reagierten Anleger uneinheitlich auf die Fed-Entscheidung. Die Rendite der richtungweisenden zehnjährigen US-Staatsanleihen fiel auf 1,6462 Prozent, nachdem sie zuvor ein 14-Monats-Hoch von 1,689 Prozent markiert hatte. Bei Anleihen mit kürzeren Laufzeiten gingen die Renditen ebenfalls runter. Die 30-jährigen Papiere rentierten dagegen mit 2,464 Prozent zeitweise so hoch wie zuletzt vor gut eineinhalb Jahren.

Am Devisenmarkt profitierte der Euro von der Aussicht auf längerfristig niedrige Zinsen. Die Gemeinschaftswährung notierte am Morgen bei rund 1,1960 US-Dollar. Der Goldpreis legte ebenfalls angesichts der andauernden Geldschwemme auf rund 1750 Dollar zu. An der Tokioter Börse gewann der 225 Aktien umfassende Nikkei-Index heute ein Prozent auf 30.216 Punkte.

VW-Aktien im Blick

Die zuletzt stark gestiegenen Stamm- und Vorzugsaktien des Volkswagen-Konzerns könnten heute wieder für Kurskapriolen sorgen. Gestern war der Börsenwert des Unternehmens über den des bisher teuersten börsennotierten deutschen Konzerns SAP geklettert. Dem Markt gefielen vor allem der geplante Ausbau der Plattformstrategie und die ambitionierten Elektrotechnologie-Pläne. Volkswagen bekomme immer mehr "Tesla-Charakter", schrieben die Autoren der Bernecker Börsenbriefe.

Sartorius hebt seine Prognose an

Der Laborausrüster Sartorius schraubt nach einem guten Jahresstart seine Prognose für 2021 hoch. Das MDAX-Mitglied erwartet nun beim Umsatz ein Plus von rund 35 Prozent nach 19 bis 25 Prozent und eine operative Ergebnismarge von 32 Prozent nach 30,5 Prozent. Der Auftragseingang während der ersten zehn Wochen des Jahres sei sehr stark gewesen und man rechne weiter mit einer hohen Nachfrage, teilte die Firma aus Göttingen mit.

Vantage Towers ab heute an der Börse

Der britische Telekommunikationskonzern Vodafone nimmt mit dem Börsengang seiner europäischen Funkturmsparte Vantage Towers 24 Euro pro Aktie ein. Wenn die Mehrzuteilungsoption voll ausgeübt werde, liege der Bruttoerlös bei 2,3 Milliarden Euro, teilten Vodafone und Vantage Towers am Mittwochabend mit.

Coinbase teurer als die Deutsche Börse

Kurz vor dem Börsengang wird die Kryptowährungsbörse Coinbase nach eigenen Angaben mit 68 Milliarden Dollar bewertet. Laut einer Pflichtmitteilung lag der Durchschnittspreis für die Aktien des Unternehmens im ersten Quartal 2021 im außerbörslichen Handel bei 343,58 Dollar. Im dritten Quartal hätten sie noch 28,83 Dollar gekostet. Mit 68 Milliarden Dollar ist Coinbase mehr als doppelt so hoch bewertet wie die Deutsche Börse und rund vier Milliarden Dollar teurer als die ICE, zu der die New York Stock Exchange gehört. Coinbase will im Rahmen einer Notierungsaufnahme an die US-Technologiebörse Nasdaq gehen.