Marktbericht DAX wenig verändert Erleichterung hält an Stand: 16.02.2022 07:27 Uhr

Die Furcht vor einer russischen Invasion in die Ukraine lässt weiter nach, an den Finanzmärkten sinkt der Stresspegel. Der DAX dürfte sein gestern erreichtes Niveau zum Handelsstart verteidigen.

Zum Start wird der deutsche Leitindex bei rund 15.420 Punkten erwartet, das entspricht einem kleinen Plus von 0,2 Prozent gegenüber dem gestrigen Schlussstand. Die deutlichen Zugewinne, die die Aktienmärkte gestern verbucht haben, dürften also erhalten bleiben.

Gefahr noch nicht gebannt Russland hatte gestern überraschend ein Zeichen der Entspannung gesetzt und einen teilweisen Truppenabzug angekündigt. Bei einem Treffen mit Bundeskanzler Olaf Scholz in Moskau erklärte Präsident Wladimir Putin, Russland wolle keinen neuen Krieg in Europa. US-Präsident Joe Biden hält die befürchtete russische Invasion in der Ukraine aber weiter für möglich. Ein Einmarsch sei noch immer eine klare Möglichkeit. Falls Russland sich für den Weg der Gewalt entscheide, würden die USA schnell und entschlossen handeln, drohte Biden in Richtung Kreml.

Wall Street legt deutlich zu Die Aktienmärkte an der Wall Street spiegelten die steigende Zuversicht der Investoren wider. Der US-Standardwerteindex Dow Jones schloss 1,2 Prozent höher bei 34.988 Punkten. Der technologielastige Nasdaq stieg 2,5 Prozent auf 14.139 Punkte, und auch der S&P 500 legte 1,6 Prozent auf 4471 Punkte zu. "Wir sind in einer Erleichterungsphase nach den jüngsten Schlagzeilen zur Russland/Ukraine-Krise", so Anlagestratege Peter McCallum von der Investmentbank Mizhuo.

Asienbörsen gut in Form Auch an den asiatischen Börsen dominieren am Morgen die Pluszeichen. Der japanische Nikkei-Index schloss 2,2 Prozent höher bei 27.460 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index stieg um 1,6 Prozent. Die Börse in Shanghai lag 0,6 Prozent im Plus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen gewann 0,7 Prozent.

Dollar gibt Gewinne ab Auch am Devisenmarkt reagieren die Investoren auf die abnehmende Kriegsgefahr im Osten Europas. Investoren ziehen sich aus dem sicheren Hafen US-Dollar tendenziell zurück. Der Dollar-Index , der den Kurs zu wichtigen Währungen widerspiegelt, verliert am Morgen 0,4 Prozent. Der Euro kann sich gegenüber der US-Währung mit 1,1355 Dollar auf dem gestrigen Niveau halten.

Öl bleibt günstiger Wegen einer nachlassenden Furcht vor Lieferausfällen hatte sich Öl bereits gestern deutlich verbilligt. Heute Morgen kostet ein Barrel der Nordseesorte Brent kaum verändert 92 Dollar. Die "Antikrisen-Währung" Gold verbilligt sich um ein Prozent auf 1852 Dollar je Feinunze (31,1 Gramm). US-Staatsanleihen gerieten gestern ebenfalls unter Verkaufsdruck, wodurch die Rendite der zehnjährigen T-Bonds auf 2,045 Prozent stieg.

EZB vor geldpolitischer Straffung? Die hohe Inflation im Euroraum könnte die Europäische Zentralbank (EZB) zu einer schnelleren Zinserhöhung zwingen. Nach Ansicht von EZB-Direktorin Isabel Schnabel gilt es bei der Bewertung der Inflation, auch den Anstieg der Preise für Wohneigentum in den Blick zu nehmen. Der Immobilienboom erhöhe das Risiko, dass die Währungshüter zu spät bei der Änderung der Geldpolitik agierten, warnte die deutsche Ökonomin im Gespräch mit der "Financial Times". Mit Blick auf die weitere geldpolitische Kursbestimmung sagt sie: "Wir können das nicht ignorieren."

Airbus verkauft Frachter Im DAX könnte am Morgen erneut die Aktie von Airbus für Aufmerksamkeit sorgen. Der Verkauf der ersten Maschinen der Frachtversion des Airbus A350 an Singapore Airlines (SIA) ist besiegelt. Der Kaufvertrag über sieben A350F sei unterschrieben, teilte Airbus auf der Airshow in Singapur mit. Nach dem zuletzt 2018 veröffentlichten Listenpreis hat die Bestellung einen Wert von 2,3 Milliarden Dollar. Die Cargo-Version ist einer der großen Hoffnungsträger von Airbus für die nächsten Jahre, weil das Geschäft mit Passagierflugzeugen seit der Corona-Krise lahmt, aber das internationale Frachtgeschäft boomt.

Boeing mit Problemen beim Dreamliner Konkurrent Boeing hat dagegen weiterhin Probleme mit seinem Langstreckenjet Dreamliner 787. Die US-Luftfahrtaufsicht FAA will Boeing nach Produktionsmängeln genau auf die Finger schauen. Die Behörde teilte am Dienstag mit, weiter die Inspektionshoheit bei den Maschinen zu beanspruchen. Dies werde so bleiben, bis Boeings eigene Qualitätskontrollen eine konsequente Einhaltung der FAA-Standards bei der 787-Herstellung gewährleisteten. Für den Flugzeugbauer bedeutet dies, dass er die Jets bis auf Weiteres nicht selbst zertifizieren kann.

Airbnb gut erholt von Corona Der Apartment-Vermittler Airbnb hat zum Jahresende trotz Belastungen durch die grassierende Omikron-Virusvariante kräftige Geschäftszuwächse verbucht. Der Umsatz legte im Schlussquartal gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 78 Prozent auf 1,5 Milliarden Dollar zu, wie das Unternehmen gestern nach US-Börsenschluss mitteilte. Unterm Strich verdiente Airbnb in den drei Monaten bis Ende Dezember 55 Millionen Dollar. Airbnb hat sich inzwischen nach eigenen Angaben vollständig vom Geschäftseinbruch durch die Pandemie erholt.