Marktbericht DAX im Minus erwartet Das Bangen geht weiter Stand: 15.02.2022 07:30 Uhr

Kriegsangst dürfte auch heute das bestimmende Element auf dem Börsenparkett sein. Der DAX muss erneut um die Marke von 15.000 Punkten kämpfen. Ein weiterer Rückschlag ist jederzeit möglich.

Bei 15.050 Punkten, und damit rund ein halbes Prozent schwächer als gestern, dürfte der Leitindex nach vorbörslichen Indikationen in den Handel starten. Investoren hoffen weiterhin auf eine friedliche Lösung des Konflikts zwischen Russland und der Ukraine, schlechte Nachrichten könnten die Kurse jederzeit deutlich tiefer drücken.

Wall Street im Rückwärtsgang Die Vorgaben aus Übersee spiegeln die weltweite Verunsicherung der Anleger angesichts der Krise im Osten Europas: Die Furcht vor einer Eskalation hat die Wall Street gestern zum Wochenauftakt belastet. Der Dow-Jones-Index schloss knapp 0,5 Prozent tiefer bei 34.566 Punkten, nachdem er im Verlauf bis auf rund 34.300 Stellen abgesackt war. Der breiter gefasste S&P 500 gab 0,4 Prozent nach auf 4401 Zähler, der Index der Technologiebörse Nasdaq beendete die Sitzung kaum verändert bei 13.790 Punkten. Zunächst hatten Äußerungen des russischen Außenministers Sergej Lawrow, der eine Fortsetzung der diplomatischen Bemühungen vorschlug, um vom Westen Sicherheitsgarantien zu erhalten, noch für eher freundliche Stimmung gesorgt. Später dann drehten die Kurse aber deutlich ins Minus, nachdem der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj bekräftigte, als Termin für einen russischen Angriff auf die Ukraine sei der kommende Mittwoch genannt worden.

Asienbörsen unterschiedlich Auch die Börsen in Fernost stehen unter dem Eindruck des möglichen Kriegs in Osteuropa. Der japanische Nikkei-Index schloss 0,8 Prozent tiefer bei 26.865 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index sank um 0,3 Prozent. Die Börse in Shanghai lag 0,4 Prozent im Plus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen gewann 0,7 Prozent.

Japans Wirtschaft wächst nicht stark genug Wie die japanische Regierung heute auf Basis vorläufiger Daten bekannt gab, stieg das Bruttoinlandsprodukt (BIP) im Schlussquartal im Vergleich zu den vorangegangenen drei Monaten um 1,3 Prozent oder, auf das Jahr hochgerechnet, um 5,4 Prozent. Experten hatten mit einem etwas stärkerem Anstieg gerechnet. Bezogen auf das Gesamtjahr 2021 wuchs die vor Deutschland drittgrößte Volkswirtschaft der Welt um 1,7 Prozent - und damit zum ersten Mal seit drei Jahren.

Zinsgespenst geht weiter um Neben den Sorgen um einen militärischen Konflikt zwischen Russland und der Ukraine ist weiterhin auch die Erwartung steigender Zinsen in den USA ein Belastungsfaktor. Dazu trug die erneute Forderung des US-Notenbankers James Bullard nach einer kräftigen Zinserhöhung bei. Die Fed sollte aus seiner Sicht in den drei Sitzungen bis zum 1. Juli die Zinsen um insgesamt einen vollen Prozentpunkt anheben. Das würde bedeuten, dass einer der drei Schritte mindestens einen halben Prozentpunkt beträgt. Eine solch kräftige Anhebung hatten die meisten Experten bislang nicht erwartet.

Euro an der 1,13, Öl etwas billiger Am Devisenmarkt hat der Euro weiterhin einen schweren Stand gegenüber dem Dollar. Am Morgen notiert die Gemeinschaftswährung mit 1,1315 leicht unter den gestrigen Kursen. Leicht unter dem Stand von gestern notieren auch die Ölpreise. Ein Barrel Öl der Nordseesorte Brent kostet am Morgen 94,74 Dollar. Spekulationen auf Lieferausfälle hatten die Preise gestern auf den höchsten Stand seit Oktober 2014 getrieben. "Jede Unterbrechung der Ölströme aus der Region würde die Preise für Brent und WTI weit über die 100-Dollar-Marke steigen lassen", so Nishant Bhushan, Ölmarktanalyst bei Rystad Energy.

Airbus zurrt Aufträge fest Unter den Aktien im DAX dürfte Airbus im Fokus stehen. Der europäische Flugzeugbauer hat mehrere Großaufträge an Land gezogen. Die Leasingfirma Aviation Capital bestellte 20 Kurzstreckenmaschinen des Typs A220 fest, wie Airbus bei der Flugshow in Singapur mitteilte. Die kuwaitische Fluggesellschaft Jazeera Airways wandelte eine Option über 28 Maschinen des Typs A320neo in eine feste Bestellung um. Zugleich zeigte sich Airbus optimistisch mit Blick auf die Nachfrage in Fernost. Für die kommenden 20 Jahre sei mit einem Absatz von insgesamt mehr als 17.600 Flugzeugen in der Region Asien-Pazifik zu rechnen.

Facebook in den USA verklagt Der US-Bundesstaat Texas verklagt das Netzwerk Facebook wegen dessen Umgangs mit biometrischen Daten seiner Nutzer. Die vom Internet-Riesen Meta betriebene Plattform sammle mit ihrer Technologie zur Gesichtserkennung die Daten ihrer Nutzer ohne deren Zustimmung und verletze damit die Datenschutzrichtlinien, so der Vorwurf. "Das ist ein weiteres Beispiel der betrügerischen Geschäftspraktiken großer Technologiefirmen, und das muss aufhören", sagte der texanische Generalstaatsanwalt Ken Paxton. Von Facebook war zunächst keine Stellungnahme zu erhalten.

Intel vor Milliarden-Übernahme Der US-Chipkonzern Intel steht offenbar kurz vor einer milliardenschweren Übernahme in Israel. Beim möglichen Kauf von Tower Semiconductor für nahezu sechs Milliarden US-Dollar gehe es um den Ausbau der Fertigungskapazitäten der Amerikaner, berichtet das "Wall Street Journal". Der Deal könne noch diese Woche verkündet werden. Weltweit sind die Produktionskapazitäten von Elektronikchips in vielen Bereichen auch wegen hoher Nachfrage knapp, Chiphersteller und Auftragsfertiger investieren daher verstärkt in den Ausbau ihrer Anlagen.