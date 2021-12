Marktbericht DAX zum Start im Plus erwartet Versuch einer Erholung Stand: 21.12.2021 07:28 Uhr

Die Lage an den Aktienmärkten bleibt weiter angespannt. Nachdem die US-Börsen am Abend ihre Verluste begrenzt hatten, dürfte der DAX am Morgen aber zunächst mit Gewinnen in den Handel starten.

Keine Fortsetzung der Talfahrt, aber längst noch keine Entwarnung bei den Börsenindizes: Zum Handelsstart wird der deutsche Leitindex bei knapp 15.400 Punkten und damit etwa ein Prozent höher als zum gestrigen Schlussstand erwartet. Die psychologisch wichtige Marke von 15.000 Zählern bleibt unangetastet.

Wall Street schwach Die Vorgaben aus den USA sind dabei günstiger als sie erscheinen. Zwar rutschten die Indizes deutlich ab, begrenzten ihre Verluste allerdings in den letzten Handelsstunden. Der US-Leitindex Dow Jones verlor 1,2 Prozent auf 34.932 Punkte. Der technologielastige Nasdaq gab 1,2 Prozent auf 14.981 Punkte nach und der breit gefasste S&P 500 büßte 1,1 Prozent auf 4.568 Punkte ein. Auf den Märkten in New York lasteten Nachrichten über die weitere Verbreitung der Omikron-Variante, die in den USA bereits dominierend ist. Auch ein drohender Rückschlag für das 1,75 Billionen Dollar schwere Investitionsgesetz von Präsident Joe Biden sorgte für Verdruss bei vielen Investoren. US-Senator Joe Manchin, ein gemäßigter Demokrat, hatte am Wochenende erklärt, das Konjunkturpaket nicht zu unterstützen.

Asien-Börsen steigen An den asiatischen Märkten stiegen die Kurse am Morgen allerdings zum Teil deutlich. Der japanische Nikkei-Index schloss zwei Prozent höher bei rund 28.500 Punkten. Die Börse in Shanghai lag 0,4 Prozent im Plus. Trotz anhaltender Sorgen vor den wirtschaftlichen Folgen der Omikron-Variante begrüßten die Anleger Chinas Vorstoß zur Unterstützung angeschlagener Immobilienkonzerne. Die Regierung in Peking drängt private und staatliche Immobilienunternehmen dazu, Projekte von den in Schwierigkeiten geratenen Bauträgern Evergrande und Kaisa zu erwerben, um das Risiko einer Destabilisierung der Wirtschaft zu verringern.

Inflation als Dauerthema Auch die Furcht vor anhaltender Inflation bleibt den Aktienmärkten als Risikofaktor weiter erhalten. Laut der Europäischen Zentralbank (EZB) wird die Inflation im Euro-Raum länger höher bleiben als ursprünglich von der Notenbank vorhergesagt. Sie dürfte im kommenden Jahr über drei Prozent verharren und erst gegen Ende des Jahres unter das langfristige Ziel der EZB von zwei Prozent fallen. Die Vorhersagen seien jedoch mit großer Unsicherheit behaftet - unter anderem wegen der Entwicklung der Coronavirus-Pandemie.

Euro bleibt schwach Am Devisenmarkt hat der Euro wieder einen schweren Stand gegenüber dem Dollar. Die Gemeinschaftswährung notiert derzeit mit 1,1280 wieder unter der Marke von 1,13 Dollar. Ins Plus gedreht haben die Ölpreise. Am Morgen kostet ein Barrel der Nordseesorte Brent mit 72,40 Dollar rund ein Prozent mehr als gestern. Die Feinunze Gold notiert zurzeit bei 1792 Dollar und damit unverändert.

Airbus wird von Großkunde verklagt Im DAX könnte am Morgen die Aktie von Airbus im Fokus stehen. Der Flugzeugbauer wird von der Fluggesellschaft Qatar Airways im Streit um Lackschäden vor Gericht gezogen. Die Airline reichte nach eigenen Angaben am Montag am High Court in London eine Klage gegen Airbus ein. Airbus bestätigte die Klage. Das Unternehmen will seine Position energisch verteidigen. Ende November hatte Qatar Airways Probleme mit der Lackierung seiner A350-Maschinen bemängelt. Airbus hatte Abnutzungserscheinungen eingeräumt, Sicherheitsrisiken aber verneint.