Marktbericht Herbe Kursverluste zum Monatsschluss Hobby-Zocker mischen die Börsen auf

An den Aktienmärkten tobt derzeit der Kampf zwischen David und Goliath. Eine Schar von Kleinanlegern wettet gegen Hedgefonds und bringt die Wall Street ins Wanken. Ein Teil der Januar-Gewinne löste sich in Luft auf.

Händler sprechen vom "Zocker-Krieg", andere von der "Schlacht der Kleinsparer gegen alteingesessene Profi-Anleger". Seit Tagen versucht eine Armee von Kleinanlegern, die sich über Online-Dienste wie Reddit organisiert, die Hedgefonds in die Knie zu zwingen. Spielball der Zocker ist die GameStop-Aktie. Die meist jungen Anleger setzten auf steigende Kurse des US-Videospielhändlers und zwangen Hedgefonds, ihre Wetten auf einen Kursverfall der Aktien aufzulösen. "Was bei GameStop passiert, offenbart, dass die Börse kein Spielfeld, sondern ein Schlachtfeld geworden ist", warnte Börsenexperte Dirk Müller auf n-tv.

Zockerei um GameStop geht weiter

Neo-Broker wie Robinhood, die sich großer Popularität bei jungen Kleinanlegern erfreuen, zogen die Reißleine - und stoppten die wilden Zockereien rund um die GameStop-Aktie. Das wiederum sorgte für ein Sturm der Entrüstung. Robinhood geriet in den Verdacht, Kleinanleger gegenüber Wall-Street-Großinvestoren zu benachteiligen. Am Freitag lenkte der Neo-Broker ein und lockerte die Handelsbeschränkungen wieder. Prompt schoss der Kurs von GameStop wieder in die Höhe. Auch andere Aktien, bei denen Hedgefonds massiv auf fallende Kurse setzen, wurden erfasst.

Der Aufstand vieler Kleinanleger gegen die mächtigen Hedgefonds könnte zu einer ernsthaften Bedrohung des Finanzsystems werden. Denn sollten Hedgefonds ihre Verluste nicht mehr ausgleichen können und in Schieflage geraten, drohen erhebliche Verwerfungen an den Finanzmärkten.

Kleines Kursbeben an der Wall Street

Die Jagd der Hobby-Anleger auf Hedgefonds schürt Verunsicherung an den Börsen. Schon jetzt ist von einem "GameStop-Beben" die Rede. Der Dow Jones sackte am Freitag um rund zwei Prozent auf unter 30.000 Punkte ab. Mit einem Minus von knapp 3,3 Prozent war es die schlechtste Börsenwoche seit Oktober. Der breiter gefasste S&P 500 und die Nasdaq knickten ebenfalls um rund zwei Prozent ein.

Wie gewonnen, so zerronnen!

Im Sog der schwachen US-Börsen weitete auch der DAX seine Verluste aus. Er schloss am Freitag 1,7 Prozent tiefer bei 13.432 Zählern. Damit summierte sich das Wochenminus auf 3,2 Prozent. Auch die Gewinne seit Jahresbeginn sind nun futsch. Im Januar büßte der DAX 2,1 Prozent ein, nachdem er zeitweise einen neuen Rekord bei 14.131 Punkten erreicht hatte.

Das Impfstoff-Desaster

Für zusätzliche Verunsicherung sorgen die mangelnden Fortschritte bei den Impfungen und neue Lockdowns. "Fehlender Impfstoff, Virusmutationen - der Weg aus der Pandemie bleibt wahrlich holprig", sagte Commerzbank-Analystin Thu Lan Nguyen. Nun werde befürchtet, dass in Europa die Staaten die Impfstoff-Beschaffung wieder in die eigenen Hände nehmen, sollte die EU mit der Koordination scheitern, warnte Marktanalyst Milan Cutkovic vom Brokerhaus Axi. "Dies könnte zu erneuten Spannungen innerhalb der Gemeinschaft führen und auf den europäischen Börsen lasten."

Brüssel gibt grünes Licht für AstraZeneca-Impfmittel

Der Streit zwischen der EU und AstraZeneca hält an. Brüssel sieht sich dem Vorwurf gegenüber, zu wenig bestellt zu haben. AstraZeneca muss erklären, warum Großbritannien, Heimatland des Unternehmens, den vollen Umfang der Impfstoffdosen erhält. Am Nachmittag hat die EU grünes Licht für den Covid-19-Impfstoff des britischen Pharma-Riesen gegeben, erteilte aber nur eine bedingte Zulassung.

Rückschlag für Johnson-&-Johnson-Impfstoff

Einen kleinen Rückschlag gab es für einen weiteren Impfstoff-Kandidaten: Der Covid-19-Impfstoff von Johnson & Johnson zeigt einer Studie zufolge eine weltweite Wirksamkeit von 66 Prozent. Aktien des US-Konzerns fallen um rund vier Prozent.

Novavax macht Hoffnung

Ein Impfstoffkandidat des US-Herstellers Novavax hat laut vorläufigen Ergebnissen indes rund 90 Prozent Wirksamkeit gegen Covid-19 aufgezeigt. Gegen die in Großbritannien zuerst entdeckte Mutation soll das Vakzin sehr gut wirken - weniger stark soll die Wirkung hingegen bei der südafrikanischen Variante sein.

Flucht in Dollar und Gold

Wegen der wachsenden Nervosität an den Aktienmärkten flüchteten einige Anleger in "sichere Häfen" wie die Weltleitwährung Dollar. Der Dollar-Index, der den Kurs zu wichtigen Währungen widerspiegelt, stieg um 0,3 Prozent. Auch Gold ist wieder gefragt: Das Edelmetall verteuerte sich um 1,8 Prozent auf 1872 Dollar je Feinunze (31,1 Gramm).

Elon Musk schiebt den Bitcoin an

Und auch beim Bitcoin nahmen die Schwankungen wieder zu. Die Kryptowährung stieg auf der Handelsplattform Bitstamp im Tagesverlauf um rund zwanzig Prozent bis auf rund 38.000 Dollar. Zuletzt notierte er bei 36.000 Dollar. Beobachter machten dafür einen Tweet von Tesla-Chef Elon Musk mit dem simplen Hashtag "#Bitcoin" verantwortlich. Bereits vor einigen Tagen hatte Musk mit einer Verlinkung auf ein Anleger-Forum im Internet den Börsen-Hype um Gamestop noch zusätzlich befeuert.

Daimler fährt Milliardengewinn ein

Zu den wenigen Dax-Gewinnern zählte Daimler. Der Stuttgarter Autobauer hat mit einem unerwarteten Endspurt die eigenen Gewinnerwartungen und die Prognosen der Analysten übertroffen. Das Ergebnis vor Steuern und Zinsen (Ebit) lag im vergangenen Jahr bei 6,6 Milliarden Euro. Analysten hatten dem Konzern im Schnitt nur gut 5,2 Milliarden Euro zugetraut, der Autobauer selbst hatte im November ein stabiles Ergebnis von 4,3 Milliarden in Aussicht gestellt.

SAP will Dividende erhöhen

Europas größter Softwarekonzern SAP will mit den Erlösen aus dem US-Börsengang seiner Marktforschungstochter Qualtrics vorwiegend die Schulden senken. Allerdings werde man dem Aufsichtsrat auch eine Erhöhung der Dividende vorschlagen, sagte Finanzchef Luka Mucic in einer Telefonkonferenz.

BMW produziert den i4 früher

Der BMW-Konzern will laut einem "Handelsblatt"-Bericht das Elektroauto-Modell i4 schon im August oder spätestens im September produzieren. Ursprünglicher Termin war Ende 2021. BMW reagiere mit dem früheren Produktionsstart auf die stark ansteigende Nachfrage nach Elektroautos in Deutschland. Zum anderen wolle das Unternehmen dem Rivalen Tesla zuvorkommen.

Sartorius empfohlen

Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Sartorius nach Zahlen von 390 auf 455 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Richard Vosser hat wegen des vierten Quartals, des Ausblicks auf das laufende Jahr sowie der deutlich angehobenen mittelfristigen Ziele seine operativen Ergebnisschätzungen für den Pharma- und Laborausrüster sowie dessen Tochter Sartorius Stedim Biotech bis zum Jahr 2025 angehoben.

Rational heruntergestuft

Die Deutsche Bank hat Rational von "Hold" auf "Sell" abgestuft, das Kursziel aber von 425 auf 460 Euro angehoben. Der Großküchenausrüster dürfte im vergangenen Jahr eine stabile Geschäftsentwicklung auf niedriger Basis verzeichnet haben, schrieb Analyst Lars Vom Cleff in einer Studie. Die Bewertung sei aber bereits hoch, begründete er sein neues Anlagevotum.

Siltronic mit weniger Umsatz und Ergebnis

Den Halbleiterzulieferer Siltronic haben im vergangenen Jahr niedrigere Verkaufspreise für seine Siliziumwafer und der starke Euro belastet. Der Umsatz fiel 2020 um rund fünf Prozent auf gut 1,2 Milliarden Euro. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) sank um rund 16 Prozent auf 344 Millionen Euro.

Gewinnrückgang beim H&M

Der zweitgrößte Modekonzern der Welt, H&M, hat die zweite Corona-Welle mit zahlreichen Geschäftsschließungen zu spüren bekommen. Der Gewinn lag im vierten Geschäftsquartal 2019/20 von September bis November bei 3,67 Milliarden schwedische Kronen (etwa 363 Millionen Euro), nach 5,4 Milliarden Kronen im Vorjahreszeitraum.

Gewinnvervielfachung bei LG

Trotz anhaltender Verluste im Smartphone-Geschäft hat der südkoreanische Elektronikhersteller LG den Gewinn im vergangenen Jahr kräftig steigern können. Der Überschuss erreichte 2,06 Billionen Won (umgerechnet 1,5 Milliarden Euro). Das war mehr als elfmal so viel wie ein Jahr zuvor. LG profitierte vor allem vom robusten Absatz von Haushaltsgeräten und Produkten der Sparte Heimunterhaltung wie etwa Fernsehgeräte.

Dr. Martens stiefelt an die Börse

Die Aktien von Dr. Martens legten am Freitag ein fulminantes Debüt an der Londoner Börse hin. Die Papiere des britischen Schuherstellers schlossen bei 450 Pence und damit fast 22 Prozent über dem Ausgabekurs von 370 Pence. Dr. Martens, das erstmals 1960 seine Kult gewordenen Stiefel auf den Markt brachte, verkauft jedes Jahr mehr als elf Millionen Paar Schuhe in gut 60 Ländern. Die Aktien seien achtfach überzeichnet gewesen, erklärte das Unternehmen. Der Finanzinvestor Permira hatte für das Unternehmen vor sieben Jahren gerade 380 Millionen Euro gezahlt.

Coinbase bald als Aktie

Die größte US-Handelsplattform für Kryptowährungen wie Bitcoin, Coinbase, konkretisiert ihre Pläne für einen Börsengang. Das in San Francisco ansässige Unternehmen kündigte an, seine Aktien über eine Direktplatzierung in den Handel zu bringen. Dabei werden die Papiere ohne Begleitung durch Investmentbanken und ein vorheriges Preisbildungsverfahren direkt an der Börse gelistet.