Marktbericht DAX leicht höher erwartet Durchatmen nach dem Inflations-Spuk

Das Inflations-Gespenst hat die Anleger an den Aktienmärkten ebenso kurz wie heftig erschreckt. Nach der fulminanten Erholungsrally der vergangenen Tage atmen die Märkte heute früh erst einmal früh durch.

Der DAX dürfte den Berechnungen von Banken und Brokern zufolge leicht über seinem Vortageschlusskurs in den Handel starten. Die deutschen Standardwerte hatten am vergangenen Freitag im Zuge der sich weiter erholenden Wall Street 1,4 Prozent höher bei 15.417 Punkten geschlossen.

Die Basis dieser rasanten Erholungsrally hatte der Vortag geliefert, in deren Verlauf der DAX zeitweise bis auf 14.816 Punkte und damit auf den tiefsten Stand seit Ende März gefallen war - bevor ihm eine spektakuläre Wende nach oben gelang.

Inflation bleibt Damoklesschwert

Nach anfänglichen Kursverlusten hatte sich also das Kräfteverhältnis zwischen Bullen (Käufern) und Bären (Verkäufern) verschoben. Die Bullen übernahmen das Zepter und nutzten die fallenden Kurse zum Einstieg. Der DAX zeigte damit an Christi Himmelfahrt ein klassisches "Intraday Reversal". Dabei handelt es sich um eine Trendumkehr binnen nur eines Tages. Die Inflationsängste der Anleger rückten in den Hintergrund.

Dort halten sie sich auch zu Wochenbeginn auf, bleiben aber dennoch ein Damoklesschwert für die Börsen. Denn steigen die Inflationserwartungen weiter, könnte die US-Notenbank gezwungen sein, schneller an der Zinsschraube zu drehen. Steigende Zinsen erschweren die Finanzierung für Unternehmen und machen Aktien im Vergleich zu festverzinslichen Anlagen weniger attraktiv.

China-Daten verunsichern Anleger

Zu Wochenbeginn sorgen derweil Konjunkturdaten aus China für Verunsicherung. Die Daten zu den chinesischen Einzelhandelsumsätzen verfehlten trotz solider Industrieproduktion die Erwartungen der Analysten.

"Das Verhältnis von Lagerbeständen zu Umsätzen ist auf einem historischen Tiefstand, eine Rekordzahl von Kleinunternehmen klagt über knappe Lagerbestände, die Häfen sind überlastet, und Engpässe bei Halbleiterchips und Neu-/Gebrauchtwagen treiben die Preise in die Höhe", sagte Michelle Meyer, US-Volkswirtin bei der Bank of America.

Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index notiert kurz vor Handelsschluss in Tokio 1,0 Prozent tiefer bei 27.808 Punkten.

Wall Street mit versöhnlichem Wochenabschluss

Rückenwind für die europäischen Aktienmärkte kommt hingegen von der Wall Street. Die wichtigsten US-Aktienindizes konnten eine turbulente Woche mit einem deutlichen Tagesgewinn beenden. Der Dow Jones Industrial stieg am Freitag um 1,1 Prozent auf 34.382 Punkte. Der marktbreite S&P 500 gewann 1,5 Prozent auf 4174 Zähler. Der technologielastige Nasdaq 100 zog 2,2 Prozent auf 13.393 Stellen an.

Abermals beruhigten Mitglieder der US-Notenbank (Fed) die Anleger mit Aussagen, die vom Wirtschaftsaufschwung ausgelösten Preissteigerungen seien nur vorübergehend.

Gold auf Drei-Monats-Hoch

Der Euro gibt im frühen Devisenhandel 0,2 Prozent nach auf 1,2128 Dollar. Der Preis für die Feinunze Gold steigt um 0,3 Prozent auf 1853 Dollar - und damit auf den höchsten Stand seit drei Monaten. Das gelbe Edelmetall profitiert von den nachlassenden Zinsängsten der Anleger.

Bitcoin nach Musk-Tweet weiter unter Druck

Der Bitcoin bleibt weiter unter Druck. Am Montagmorgen notiert er bei rund 46.000 Dollar, nachdem er am Sonntag bereits zeitweise unter die Marke von 45.000 Dollar gerauscht war. Hintergrund des Kursverfalls der Cyberdevise ist einmal mehr ein Tweet von Tesla-Chef Elon Musk.

Musk antwortete mit dem Wort "Indeed" (dt. "in der Tat") auf eine Twitter-Botschaft eines Nutzers, die Bitcoin-Besitzer würden sich im kommenden Quartal ärgern, wenn herauskomme, dass Tesla den Rest seiner Bitcoins verkauft habe. Unklar blieb zunächst, ob der Konzern tatsächlich seine Bestände veräußert hat, oder ob Musk sich auf die Kritik an ihm aus der Bitcoin-Szene bezog. Tesla hatte zuletzt angekündigt, wegen Umweltschutzbedenken doch keine Bitcoins als Zahlungsmittel zu akzeptieren.

VW prüft weitere Batteriefabrik in Salzgitter

Unter den Einzelwerten im DAX rückt zu Wochenbeginn die VW-Aktie in den Fokus. Der Volkswagen-Konzern erwägt zusammen mit seinem US-Batteriepartner Quantumscape den Bau einer weiteren Batteriefabrik in Salzgitter. Dabei soll es um die Herstellung von sogenannten Feststoffbatterien gehen, eine Weiterentwicklung der derzeit gängigen Lithium-Ionen-Akkus für Elektroautos.

Die nächste Glyphosat-Niederlage für Bayer

Der Agrarchemie- und Pharmakonzern Bayer hat auch im zweiten seiner US-Berufungsverfahren wegen angeblicher Krebsrisiken des Unkrautvernichters Glyphosat eine Niederlage erlitten. Das zuständige Gericht in San Francisco bestätigte am Freitag ein Urteil, wonach Bayer dem Kläger Edwin Hardeman insgesamt gut 25 Millionen Dollar Schadenersatz zahlen muss.

Q-Cells steckt weitere Millionen ins Solar Valley

Der Solarzellen-Anbieter Q-Cells investiert weitere 15,5 Millionen Euro in seine globale Forschungs- und Entwicklungszentrale im sachsen-anhaltischen Thalheim. Das Geld werde in die Entwicklung von Maschinen und Anlagen der nächsten Generation der Photovoltaik-Technologie fließen, kündigte das Unternehmen an.

Ryanair: Erholung hat begonnen

Europas größte Billigfluglinie Ryanair hat im Geschäftsjahr 2020/2021 bis Ende März 27,5 Millionen Passagiere befördert und einen Rekordverlust nach Steuern von 815 Millionen Euro verbucht. Für das laufende Geschäftsjahr sehen die Iren allerdings Anzeichen einer beginnenden Erholung. Die Fluggesellschaft bekräftigte am Montag ihre Prognose, dass die Passagierzahlen 2021/2022 am unteren Ende einer Spanne von 80 bis 120 Millionen liegen würden.