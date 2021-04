Marktbericht Dämpfer aus den USA Waren die Anleger zu voreilig?

Nach den jüngsten Gewinnmitnahmen haben sich die DAX-Anleger wieder aus der Deckung getraut. Doch es sieht ganz danach aus, als würde ihr Mut nicht belohnt werden.

Der DAX dürfte zu Handelstauftakt unter Druck stehen. Berechnungen von Banken und Brokern zufolge notiert der deutsche Leitindex aktuell 0,3 Prozent tiefer bei 15.271 Punkten. Der DAX könnte damit gleich zu Beginn des elektronischen Xetra-Handels um 9 Uhr einen Teil seiner gestern angelaufenen Gewinne wieder einbüßen.

Am Donnerstag hatten die deutschen Standardwerte 0,8 Prozent höher auf 15.321 Punkten geschlossen. Es hatte den Anschein, als hätte der DAX wieder die Kurve bekommen, nachdem er im Wochenverlauf bis auf 15.072 Zähler abgerutscht war.

EZB bleibt locker

Unterstützung für die Märkte kam am Donnerstag von der Europäischen Zentralbank (EZB), die sich im Kampf gegen die Auswirkungen der Corona-Pandemie weiterhin alle Optionen offenhält.

EZB-Chefin Christine Lagarde unterstrich, dass eine geldpolitische Unterstützung auch zum jetzigen Zeitpunkt immer noch nötig sei. Damit versuchte sie, eine Debatte über ein Ende des Anleihenkaufprogramms gar nicht erst aufkommen zu lassen.

Das schien die Anleger für den Moment zufriedenzustellen, auch wenn jedem Marktteilnehmer klar sein müsste, dass diese Debatte auf die Börsen mit aller Macht zurollt. Das hatten die jüngsten Renditeanstiege an den US-amerikanischen und europäischen Anleihemärkten allen eindrücklich ins Gedächtnis gerufen.

Biden nimmt Reiche ins Visier

Negative Vorgaben für den deutschen Aktienmarkt kommen von der Wall Street. Der Standardwerteindex Dow Jones schloss 0,9 Prozent tiefer auf 33.815 Punkten. Der technologielastige Nasdaq gab ebenfalls 0,9 Prozent auf 13.818 Punkte nach, wie auch der breit gefasste S&P 500, der bei 4134 Punkten aus dem Handel ging.

Ein Bericht über höhere Steuern auf Kapitalerträge lastete auf den Kursen. US-Präsident Joe Biden will Insidern zufolge für Investitionen in Bereiche wie Bildung und Kinderversorgung die Steuern für Wohlhabende deutlich anheben. Für Bürger mit einem Jahreseinkommen von mehr als eine Million Dollar soll demnach die Kapitalertragsteuer auf 39,6 Prozent fast verdoppelt werden.

Nikkei mit Verlusten

Die negativen Vorgaben von der Wall Street lasten zum Wochenschluss auch auf den asiatischen Börsen. Der 225 Werte umfassende japanische Nikkei notiert kurz vor Handelsschluss in Tokio 0,8 Prozent tiefer bei 28.955 Punkten.

Der Euro zeigt sich nach seinem gestrigen Kursrutsch etwas erholt. Aktuell notiert die europäische Gemeinschaftswährung bei 1,2027 Dollar leicht im Plus. Die Feinunze Gold gewinnt 0,1 Prozent auf 1785 Dollar.

VW: Was passiert mit Osterloh?

Unter den Einzelwerten am deutschen Aktienmarkt macht Volkswagen auf sich aufmerksam. VW-Betriebsratschef Bernd Osterloh könnte Insidern zufolge nach vielen Jahren als erster Kritiker von Konzernchef Herbert Diess aus dem Aufsichtsrat des Wolfsburger Konzerns ausscheiden und Personalvorstand bei der VW-Tochter Traton werden.

Audi machen Halbleiter-Probleme zu schaffen

Die VW-Tochter Audi stoppt einem Zeitungsbericht zufolge wegen Problemen bei der Versorgung mit Halbleitern am Standort Neckarsulm kommende Woche teilweise die Produktion. "Aufgrund fehlender Halbleiter-Teile findet bei den Modellen A6 und A7 in der Woche von 26. Bis 30. April keine Produktion statt", berichtet die "Augsburger Allgemeine" unter Berufung auf Angaben von Audi.

Daimler mit deutlichem Gewinnsprung

Der Auto- und Lkw-Bauer Daimler hat mit der Erholung an den weltweiten Automärkten im ersten Quartal unter dem Strich einen satten Gewinn eingefahren. Der auf die Aktionäre entfallende Gewinn lag bei 4,29 Milliarden Euro nach 94 Millionen Euro im Vorjahreszeitraum, wie der Dax-Konzern am Freitag in Stuttgart mitteilte. Die Prognose für die Profitabilität in der Pkw-Sparte hob Daimler nach dem starken Quartal an. Der Konzern hatte zuvor bereits Eckdaten veröffentlicht.

LPKF Laser will 2021 zulegen

Zum Wochenschluss rückt auch ein Nebenwert in den Fokus: LPKF Laser berichtete über einen Umsatzeinbruch im ersten Quartal. Trotz des schwachen Jahresauftakts will das Maschinenbauunternehmen, das Lasersysteme entwickelt und fertigt, seine Erlöse im laufenden Geschäftsjahr um 15 bis 25 Prozent auf 110 bis 120 Millionen Euro steigern.

Intel-Chef will Basis für Gewinne legen

Der weltgrößte Chipkonzern Intel ist dank der starken Nachfrage von Rechenzentren und Computerherstellern in der Corona-Krise besser in das Jahr gestartet als erwartet. Der neue Firmenchef Pat Gelsinger sagte: "Das ist ein entscheidendes Jahr für Intel." Jetzt werde die Basis gelegt, um Profit aus dem "explosiven Wachstum" in der Halbleiterbranche zu ziehen.

Spielzeug von Mattel gefragt

Der Quartalsumsatz des US-Spielzeugherstellers Mattel hat inmitten der Corona-Pandemie die Erwartungen von Analysten übertroffen. Der Hasbro-Konkurrent steigerte nach eigenen Angaben seine Nettoerlöse im Jahresvergleich um 47 Prozent auf 874,2 Millionen Dollar. Während des Lockdowns stieg die Nachfrage vor allem nach Barbie-Puppen und den Spielzeugautos Hot Wheels.

Gefährliche Mängel bei Teslas "Autopilot"?

Das einflussreiche US-Verbrauchermagazin "Consumer Reports" hat nach eigenen Angaben gefährliche Mängel beim Fahrassistenzprogramm "Autopilot" des Elektroautobauers Tesla festgestellt. Auf einer Teststrecke sei es Ingenieuren beim Model Y gelungen, das Programm trotz leeren Fahrersitzes anzuwenden, teilte "Consumer Reports" am Donnerstag mit. Dabei habe das System keinerlei Warnungen oder Hinweise abgegeben. Auf öffentlichen Straßen würde ein solches Szenario eine "extreme Gefahr" darstellen, so das Blatt.