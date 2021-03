Marktbericht DAX im Plus erwartet Zins-Ängste werden verdrängt

Nachdem die Wall Street zum Wochenschluss entspannt Gewinne einfahren konnte, dürfte auch der DAX ganz relaxt in die neue Woche starten. Inflations- und Zinsängste rücken fürs erste in den Hintergrund.

Der DAX dürfte mit leichten Kursgewinnen in den ersten Handelstag der neuen Börsenwoche starten. Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex aktuell 0,6 Prozent höher bei 14.000 Punkten. Zum Wochenschluss war der DAX um 1,0 Prozent auf 13.921 Punkte gefallen, nachdem er im Wochenverlauf noch bei 14.197 Zählern ein frisches Rekordhoch markieren konnte.

Rückenwind für die deutschen Standardwerte kommt von der Wall Street. Dort hatten die großen Indizes nach einer Berg- und Talfahrt am Freitag letztlich deutlich im Plus geschlossen.

Der Dow-Jones-Index der Standardwerte ging 1,9 Prozent fester bei 31.496 Punkten aus dem Handel. Der technologielastige Nasdaq rückte 1,6 Prozent auf 12.920 Punkte vor. Der breit gefasste S&P 500 legte 1,9 Prozent auf 3841 Punkte zu.

Konjunkturaufschwung vs. Inflation

Den unerwartet starken US-Arbeitsmarktbericht, wonach im Februar 379.000 Jobs außerhalb der Landwirtschaft entstanden waren, nahmen Anleger als Beweis für eine deutliche konjunkturelle Belebung.

Doch eine brummende Wirtschaft gibt es nicht ohne eine steigende Inflation, die letztlich höhere Zinsen einfordern wird. Wie zum Beweis kletterte die Rendite der zehnjährigen US-Staatsanleihen bis auf 1,626 Prozent - so hoch wie noch nie in diesem Jahr.

Die Inflations- und Zinsängste dürften den Anlegern damit auch in dieser und den kommenden Wochen erhalten bleiben und an den Börsen immer wieder für Turbulenzen sorgen.

1,9-Billionen-Dollar-Paket im Fokus

Schließlich haben die USA in der vergangenen Woche einen großen Schritt in Richtung eines Konjunkturpakets historischen Ausmaßes unternommen. Nach dem Repräsentantenhaus hatte auch der Senat einen Gesetzentwurf für weitere Corona-Hilfen verabschiedet.

Da allerdings Änderungen an der ursprünglichen Vorlage vorgenommen wurden, muss das Maßnahmenbündel im Umfang von rund 1,9 Billionen Dollar nochmals im Repräsentantenhaus verhandelt werden. Erst danach kann Präsident Joe Biden das neue Gesetz unterzeichnen. Der Mehrheitsführer im Repräsentantenhaus, der Demokrat Steny Hoyer, kündigte die Abstimmung für Dienstag an.

Nikkei schließt im Minus

Experten sind sich einig, dass dieses Konjunkturpaket die Inflation weiter anheizen wird. Allein seine schiere Größe spricht dafür: "Einschließlich des vorgeschlagenen Konjunkturpakets und weiterer Unterstützung durch ein Infrastrukturgesetz in den USA in der zweiten Jahreshälfte ist die gesamte fiskalische Unterstützung der Vereinigten Staaten sechsmal größer als der EU-Konjunkturfond", sagte der Bank of Amerika-Analyst Athanasios Vamvakidis.

An den asiatischen Börsen halten sich die Inflationsängste derweil hartnäckig. Der 225 Werte umfassende japanische Leitindex Nikkei schloss am Montag 0,4 Prozent tiefer. Anleger zeigten sich nach Meinung von Marktbeobachtern aus Angst vor einer Beschleunigung des Preisauftriebs zurückhaltend.

Ölpreise im Höhenflug

Tatsächlich dürfte nicht zuletzt der aktuelle Ölpreisanstieg die Inflation weiter anheizen. Der jüngste Angriff auf die Öl-Anlagen in Saudi-Arabien und die Einigung der OPEC+ auf eine Verlängerung der Förderbeschränkungen sind dabei neben der Hoffnung auf einen globalen Konjunkturaufschwung die zentralen Treiber.

Der Preis für ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent steigt im frühen Handel um 2,1 Prozent auf 70,82 Dollar. Die US-Ölsorte WTI legt ähnlich stark zu auf 67,45 Dollar.

Der Goldpreis, der in der Vorwoche noch auf ein Acht-Monats-Tief von 1686 Dollar gefallen war, tendiert am Morgen leicht aufwärts bei 1709 Dollar je Feinunze.

Der Euro gibt 0,1 Prozent nach auf 1,1913 Dollar.

Audi hält VW in Atem

Unter den Einzelaktien im DAX rückt am Montag das VW-Papier in den Fokus der Investoren. Die VW-Tochter Audi soll nach dem Willen der Arbeitnehmer die geplante Batteriemontage am Firmensitz in Ingolstadt zu einer Batteriefertigung erweitern, wie Betriebsratschef Peter Mosch der "Automobilwoche" sagte. Zudem wird gegen 14 Uhr das BGH-Urteil zu Schadenersatzzahlungen von Audi wegen Einbaus manipulierter VW-Dieselmotoren erwartet.

Positive Studiendaten zu Covid-19-Mittel von Merck

Der deutsche Pharmakonzern Merck und sein US-Partner haben von positiven ersten Ergebnissen bei der Entwicklung ihres Covid-19-Medikaments Molnupiravir berichtet. Das Medikament habe bei Testpersonen nach fünftägiger Behandlung deren Virenlast erheblich reduziert, teilten Merck und sein US-Partner Ridgeback Biotherapeutics am Samstag in den USA mit. "Diese vorläufigen Ergebnisse ermutigen uns", erklärte Ridgeback-Arzneimittelchefin Wendy Painter.

USA setzen Airbus-Strafzölle aus

Im MDAX dürfte Airbus von der Entspannung im Handelsstreit zwischen den USA und Europa profitieren. Der neue US-Präsident Joe Biden vereinbarte mit EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen eine Aussetzung bestimmter Strafzölle. Diese wurden wechselseitig im Dauerzwist über Subventionen für die Flugzeugbauer Airbus und Boeing verhängt und liegen nun für zunächst vier Monate auf Eis.

SGL Carbon rückt in den SDAX auf

Im SDax kommt es zu einem weiteren Wechsel. Neben den am Mittwoch bekanntgegebenen Veränderungen wird auch SGL CARBON am 22. März aufgenommen, wie die Deutsche Börse überraschend mitteilte. Im Gegenzug verlässt die Deutsche Beteiligungs AG den Index. Grund des Nachtrags sei eine fehlerhafte Datengrundlage der bisher angekündigten Veränderungen, die nun korrigiert worden sei.

J&J-Impfstoffzulassung in Kürze?

Der Impfstoff des US-Pharmakonzerns Johson & Johnson könnte noch im März für die Europäischen Union (EU) zugelassen werden. Am 11. März werde die Europäische Arzneimittel-Agentur (EMA) das Vakzin für die Verwendung in der EU überprüfen, sagte EMA-Vorstandschefin Christa Wirthumer-Hoche im österreichischen Sender ORF. "Wir erwarten eine positive Bewertung und dass die EU-Kommission die Zulassung schnell erteilt."