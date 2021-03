Marktbericht DAX mit neuem Rekordhoch Die Angst treibt jetzt die Kurse

Der DAX schnellt auf ein neues Rekordhoch empor. Kurioserweise ist es nicht zuletzt eine weit verbreitete Angst unter Anlegern, welche jetzt die Kurse steigen lässt.

Der DAX steigt zum Handelsstart um 0,4 Prozent auf 14.810 Punkte. In den ersten Handelsminuten geht es weiter aufwärts bis auf 14.834 Zähler. Der deutsche Leitindex stellt damit seine Bestmarke vom 18. März (18.804 Punkte) ein und markiert ein neues Rekordhoch, fällt dann aber wieder zurück.

Die Fear of missing out - kurz: FOMO - hält die Börsen somit auch zu Wochenbeginn fest im Griff. Die FOMO beschreibt ein an der Börse häufig anzutreffendes Phänomen, nämlich die Angst, etwas zu verpassen. Immer dann, wenn es über längere Zeit an der Börse bergauf geht, werden viele Anleger nervös: Hätten sie doch bloß in diese oder jene Aktie oder am besten gleich in den ganzen Index investiert! Das wäre ja schließlich absehbar gewesen, dass die Kurse so steigen werden.

Die Gefahr der Blasenbildung

Hinzu kommt das - häufig durch soziale Medien und mediale Berichterstattung verstärkte - Gefühl, dass "alle anderen" ja auch schon längst investiert sind. Dadurch wächst der Druck, doch noch in den Markt einzusteigen - um bloß den nächsten Anstieg nicht auch noch zu verpassen.

Die FOMO birgt damit auch eine latente Gefahr für die Börsen: Denn wenn die Menschen nicht aus rationalen Gründen in Aktien investieren, sondern nur weil sie Angst haben, etwas zu verpassen, dann kommt es zur Blasenbildung. Die Preisniveaus steigen immer weiter, bis es zur unvermeidbaren Korrektur kommt.

Deutsche Exporte enorm zuversichtlich

Ob man beim jetzigen DAX-Niveau schon von einer Blase sprechen kann, darüber streiten allerdings die Experten. Fakt ist: Die aktuelle wirtschaftliche Lage gibt Rekordhochs nicht her. Doch an der Börse wird ja bekanntlich die Zukunft gehandelt. Und die malen sich einige so rosig aus wie schon lange nicht mehr.

So breitet sich etwa unter den deutschen Exporteuren eine enorme Zuversicht aus: Die Exporterwartungen der Industrie seien im März von 11,9 Punkten auf 24,9 Punkte gestiegen und damit auf den höchsten Wert seit Januar 2011, teilte das Münchner ifo-Institut am Montag mit. "Die Exportwirtschaft profitiert von einer starken Konjunktur in Asien und den USA", sagte Ifo-Präsident Clemens Fuest. "Auch der Euroraum nimmt langsam etwas Fahrt auf."

Positive Neuigkeiten vom Suezkanal

Bestärkt wird der neu aufgeflammte Konjunkturoptimismus der Anleger durch die aktuellen Entwicklungen im Suezkanal. Das am Dienstag im Suezkanal havarierte Containerschiff "Ever Given" schwimmt wieder. Das 400 Meter lange Schiff der Reederei Evergreen sei wieder flott und werde derzeit gesichert, teilte das Schifffahrtsunternehmen Inch Cape Shipping Services am Montag auf Twitter mit. Mittlerweile sei die "Ever Given" zu "80 Prozent in die richtige Richtung" gewendet worden, erklärte der Chef der ägyptischen Kanalbehörde (SCA) Osama Rabie.

Der Sprecher der Hamburger Container-Reederei Hapag Lloyd, Nils Haupt, zeigte sich im Interview mit dem Bayerischen Rundfunk "enorm erleichtert" über die Bergung der "Ever Given". Hapag Lloyd gehe davon aus, dass "in den nächsten 24 Stunden die ersten Schiffe" durch die wichtigste Wasserstraße der Welt fahren könnten.

Am Ölmarkt ist die sich abzeichnende Entspannung auf der Angebotsseite schon jetzt spürbar: Die Preise für die Ölsorte Brent aus der Nordsee und die US-Öl-Sorte WTI sinken zu Wochenbeginn deutlich.

Kursgewinne in Japan

Hoffnungen auf eine beschleunigte globale Erholung geben auch den Märkten in Asien ordentlich Rückenwind. Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index notierte zum Handelsschluss 0,7 Prozent höher. Nachdem in Deutschland die Uhren auf Sommerzeit umgestellt wurden, schließt die Börse in Tokio wieder für ein halbes Jahr erst um 8 statt um 7 Uhr. In Japan herrscht ganzjährig Normalzeit.

Der Euro fällt im frühen Devisenhandel leicht zurück auf 1,1781 Dollar. Die europäische Gemeinschaftswährung nähert sich damit ihrem Vier-Monats-Tief bei 1,1761 Dollar, auf das sie in der Vorwoche gerutscht war, wieder an. Die nachlassende Risikoaversion der Anleger drückt den Goldpreis. Die Feinunze Gold kostet mit 1726 Dollar 0,3 Prozent weniger.

Dow, S&P 500 und Nasdaq mit Gewinnen

Größter Sorgenfaktor am Markt ist neben der Corona-Lage mit weiter steigenden Infektionsraten und drohenden Lockdown-Verschärfungen die Entwicklung der Anleiherenditen. Der Marktstratege Mislav Matejka von JPMorgan bleibt jedoch gelassen. Er geht davon aus, dass der Aktienmarkt weiter gut zurecht kommt mit steigenden Renditen.

Die Hoffnung auf eine wirtschaftliche Erholung im Jahresverlauf ließ derweil auch die Anleger an der Wall Street zu Aktien greifen. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte gewann am Freitag 1,4 Prozent auf 33.073 Punkte. Der breiter gefasste S&P 500 legte 1,7 Prozent auf 3976 Punkte zu. Der Index der Technologiebörse Nasdaq rückte 1,2 Prozent auf 13.139 Punkte vor.

Übrigens: Durch die am Wochenende vollzogene Zeitumstellung in Deutschland findet ab heute auch wieder der Wall-Street-Handel zur gewohnten Zeit statt: von 15:30 bis 22:00 Uhr.

Legt die Allianz nochmals nach?

Bei den DAX-Unternehmen steht die Allianz am Montag im Rampenlicht. Einem Medienbericht zufolge denkt der Versicherer über ein Gegenangebot für Hartford nach. Der US-Konzern hatte zuvor eine 23,2 Milliarden Dollar schwere Offerte des Rivalen Chubb ausgeschlagen. Strategisch wäre der Kauf von Hartford durch Allianz durchaus sinnvoll, weil der Münchener Konzern dadurch seine US-Präsenz ausbauen könne, sagte ein Börsianer. Die Übernahme könnte aber sehr teuer werden.

IPO-Krach im VW-Konzern

Im Volkswagen-Konzern gibt es Streit um einen möglichen Börsengang der Sportwagentochter Porsche. Konzernchef Herbert Diess sagte der "Frankfurter Allgemeine Zeitung" (Samstagausgabe): "Das Thema Porsche-Börsengang hat für mich derzeit keine hohe Priorität". Selbst wenn nur ein Teil der Aktien des Sportwagenherstellers frei gehandelt werde, verliere VW einen Teil des hohen Mittelzuflusses, den Porsche für den Konzern geniere. "Im Moment spricht viel dafür, das Geld für unseren Strukturwandel zu nutzen", sagte Diess. "Eine Perle wie Porsche will man nicht aus der Hand geben.

Hiobsbotschaft für die Autoindustrie

Der Schaden durch einen Brand in einer Chipfabrik des japanischen Renesas-Konzerns im Nordosten des Landes ist laut einer Firmensprecherin größer als zunächst erwartet. Damit droht eine Verschärfung des weltweiten Chip-Engpasses, der bereits jetzt Auto- wie Elektronikhersteller unter Druck setzt. Renesas hat bei Mikrocontrollern für die Autoindustrie einen Weltmarktanteil von 30 Prozent, zwei Drittel der in der betroffenen Fabrik produzierten Halbleiter sind für die Autoindustrie bestimmt.

Neuer Chefkontrolleur für die Commerzbank?

Der ehemalige Aufsichtsratschef der DZ Bank, Helmut Gottschalk, soll neuer Chefkontrolleur der Commerzbank werden. Er soll den Posten von Hans-Jörg Vetter übernehmen, der krankheitsbedingt zurückgetreten war, wie die Commerzbank am Sonntagabend mitteilte. Der Aufsichtsrat habe beschlossen, der Hauptversammlung Gottschalk als neues Mitglied vorzuschlagen und ihn unmittelbar nach der Wahl zum Vorsitzenden zu ernennen.

Schufa könnte an Finanzinvestor verkauft werden

Die Wirtschaftsauskunftei Schufa könnte laut Insidern den Besitzer wechseln. Die Schufa-Eigentümer, darunter auch die Deutsche Bank und die Commerzbank, hätten bereits mit den Beteiligungsgesellschaften EQT und Hellman & Friedman über eine Veräußerung gesprochen, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg am Freitag unter Berufung auf mit der Sache vertraute Personen. Die Schufa könnte demnach mit mehr als zwei Milliarden Euro bewertet werden. Die Gespräche seien in einem frühen Stadium und eine Transaktion nicht gewiss.

Hedgefonds macht Credit Suisse zu schaffen

Der Ausstieg aus Positionen bei einem US-Hedgefonds könnte das Ergebnis der Credit Suisse im ersten Quartal schmälern. "Obwohl es zum jetzigen Zeitpunkt noch verfrüht ist, die genaue Höhe des Verlustes zu beziffern, der aus diesem Ausstieg resultiert, könnte er sehr bedeutend und wesentlich für unsere Ergebnisse des ersten Quartals sein", erklärte die Schweizer Großbank am Montag.