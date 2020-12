Ängste vor noch härteren und längeren Lockdowns sorgen für einen veritablen Kurseinbruch im DAX. Der Zeitpunkt dafür könnte nicht schlechter sein.

Von Angela Göpfert, tagesschau.de

Der DAX hat seine Kursverluste im Handelsverlauf weiter ausgebaut, bis auf 13.062 Punkte geht es zeitweise abwärts. Das ist ein Minus von 4,2 Prozent in der Spitze. Die Börsenreaktion auf die neue Virus-Mutation ist damit ebenso heftig wie nachvollziehbar. Bekanntermaßen fürchten Anleger nichts mehr als Unsicherheit. Und die Unsicherheiten rund um die in Großbritannien identifizierte neue Virus-Variante sind enorm.

Ist die lokale Virusvariante namens B.1.1.7 wirklich um 70 Prozent ansteckender als die zuvor zirkulierenden Varianten, wie Premierminister Boris Johnson behauptet? Sind im Kampf gegen das Virus jetzt noch härtere und noch längere Lockdowns nötig? Wirken die aktuell verfügbaren Impfstoffe auch gegen die neue Virus-Mutation?

Impfstoff-Unsicherheit

Laut Experten gibt es zwar bislang keine Hinweise darauf, dass die Mutation die Wirksamkeit der Impfstoffe negativ beeinflusse. "Ich sehe da derzeit keinen Grund für Alarm", sagt etwa Richard Neher vom Biozentrum der Universität Basel.

Doch eine offizielle Antwort von BioNTech und Pfizer sowie der anderen Impfstoffhersteller steht noch aus. In der Zwischenzeit schürt das die Unsicherheit an den Märkten.

Kehrtwende nach unten

Sicher ist nur eines: Die neuen Corona-Unsicherheiten und der damit einhergehende Kurseinbruch an den europäischen Aktienmärkten kommen für den deutschen Leitindex DAX zur Unzeit.

Bereits am vergangenen Freitag hatte der DAX eine Kehrtwende nach unten vollzogen - just knapp unterhalb seines Vor-Corona-Hochs vom Februar (13.795 Punkte). Damit aktivierte er ein Doppel-Hoch. Dabei handelt es sich um eine so genannte Umkehrformation - einen Vorboten fallender Kurse.

Längerfristiger Trendwechsel?

Besonders bedenklich stimmt der aktuelle Schwächeanfall im DAX aber vor dem Hintergrund, dass am Freitag großer Verfallstag war. Damit zeichnet sich nämlich eine Wende nach unten ab, die weit über den Tag hinaus Bedeutung haben könnte.

Schließlich hat mit dem großen Verfallstag eine Marktbereinigung stattgefunden, die durchaus den Boden für einen längerfristigen Trendwechsel bilden kann. Viele professionelle Anleger schließen an diesen Tagen ihre Long- oder Short-Positionen. Kein Wunder also, dass der Markt im Umfeld von großen Verfallstagen häufig wichtige vorläufige Hoch- oder Tiefpunkte ausbildet, die dann für viele Monate bestimmend sind.

Kurseinbruch auch in New York?

Auch an der Wall Street dürfte es heute Nachmittag zur Börseneröffnung um 15:30 Uhr erst einmal deutlich bergab gehen. Der Future auf den Leitindex Dow Jones verliert aktuell 1,9 Prozent.

Positive Meldungen wie die Einigung zwischen Republikanern und Demokraten auf ein 900 Milliarden Dollar schweres Konjunkturpaket verhallen heute an den Märkten ungehört. Da wurde allerdings auch schon vieles während der jüngsten Rekordjagd an der Wall Street - Dow Jones, S&P 500 und Nasdaq verbuchten in der Vorwoche frische Rekordhochs - in den Kursen "eingepreist".

Im weiteren Tagesverlauf will die Europäische Arzneimittelagentur (EMA) überdies über die Zulassung des Impfstoffs von BioNTech und Pfizer entscheiden. Positive Marktreaktionen auf ein Okay der EMA sollten sich allerdings in Grenzen halten, wurde ein solches doch an den Märkten bereits erwartet.

Brexit – auch das noch!

Für neue Kursimpulse könnten derweil die Entwicklungen in Sachen Brexit sorgen. Die zähen Verhandlungen zehren an den Nerven der Anleger. Ein Deal droht an dem Knackpunkt Fischereirechte zu scheitern. Führende EU-Abgeordnete halten die Zeit, um ein Handelsabkommen mit Großbritannien auszuhandeln und rechtzeitig zu ratifizieren, für abgelaufen. Nun schloss im Gegenzug der britische Transportminister Grant Shapps eine Verlängerung der Brexit-Übergangsphase über den 31. Dezember hinaus aus.

Aktuell scheinen die Märkte zwar mit einem Deal in letzter Minute zu rechnen. Sollte ein solcher Deal indes scheitern, wäre das weitere Abwärtspotenzial für das britische Pfund, aber auch für die europäischen Aktienmärkte gewaltig.

Ölpreise massiv unter Druck

Die über das Wochenende deutlich gestiegene Risikoaversion der Anleger spiegelt sich derweil am Montag auch am Ölmarkt wider. Der Preis für die Nordseesorte Brent rutscht sogar unter die Marke von 50 Dollar, da offenbar viele Investoren ihre Positionen angesichts der aktuellen Corona-Entwicklungen vor den Feiertagen lieber glattstellen.

Erst in der vergangenen Woche hatten die Ölpreise ihre höchsten Stände seit über einem dreiviertel Jahr markiert.

Gold nur kurzzeitig gesucht

Der Dollar wird seinem Ruf als Krisenwährung einmal mehr gerecht. Im Gegenzug fällt der Euro aktuell um 0,3 Prozent auf 1,2174 Dollar zurück.

Dagegen ist der sichere Hafen Gold am Montag nur kurzzeitig gesucht. Der Preis für die Feinunze Gold tendiert am frühen Nachmittag leicht abwärts bei 1881 Dollar.

Reiseaktien heftig unter Druck

Die Entdeckung der neuen Virus-Variante in Großbritannien setzt den europäischen Reisesektor mächtig unter Druck. Luftfahrt- und Tourismus-Aktien brechen deutlich ein. Am deutschen Markt gehören Aktien von Lufthansa, Fraport und Airbus zu den größten Verlierern.

Auch Automobilhersteller wie VW, Daimler und BMW verzeichnen überproportional hohe Kursverluste.

Curevac startet noch eine Studie

Positive Nachrichten für die Märkte gibt es zu Wochenbeginn derweil einmal mehr von der Impfstoff-Front. So will das Tübinger Biotech-Unternehmen Curevac seinen Covid-19-Impfstoffkandidaten ab Dienstag zusätzlich zur bereits laufenden globalen Zulassungsstudie in einer klinischen Phase 3-Studie an mehr als 2500 Mitarbeitern im Gesundheitswesen der Universitätsmedizin Mainz testen.

Mega-Fusion von Fiat Chrysler und PSA genehmigt

Die EU-Wettbewerbsbehörde hat die über 30 Milliarden Euro schwere Fusion des italienisch-amerikanischen Autobauers Fiat Chrysler mit dem französischen Rivalen PSA genehmigt. Nach den jüngsten Zugeständnissen der Beteiligten war die Billigung des Zusammenschlusses durch Europäischen Kommission keine große Überraschung mehr. So wollen die beiden Konzerne, die zusammen den weltweit viertgrößten Autobauer Stellantis bilden werden, unter anderem ihre Ersatzteil- und Reparaturnetzwerke für Konkurrenten zu öffnen.

Übernahmeangebot für Tele Columbus

Ein Übernahmeangebot für Tele Columbus treibt den bereits zuletzt stark gestiegenen Kurs der Aktie noch weiter in die Höhe. Die Kublai GmbH will den Kabelnetzbetreiber für 3,25 Euro je Aktie übernehmen, wie Tele Columbus am Montag mitteilte. Bei der Bieterin handelt es sich um einen Infrastrukturfonds der US-Investmentbank Morgan Stanley.

Fresenius übernimmt Kinderwunschklinik-Kette

Der Gesundheitskonzern Fresenius übernimmt die Kinderwunschklinik-Kette Eugin. Die Fresenius-Krankenhaus-Tochter Helios steigt damit nach eigenen Angaben zu einem der führenden internationalen Anbieter in der Reproduktionsmedizin auf. Zu Eugin gehören 31 Kliniken und 34 weitere Standorte in weltweit neun Ländern. Fresenius bietet bereits Kinderwunsch-Behandlungen in einzelnen Krankenhäusern und ambulanten Zentren in Deutschland, Spanien und Lateinamerika an.

Zulassung für Nestlé-Mittel gegen Erdnussallergie

Gute Nachrichten für Erdnuss-Allergiker: Das Mittel Palforzia der Nestlé-Tochterfirma Aimmune Therapeutics ist in der EU zur Behandlung von Erdnussallergie zugelassen worden. In den USA ist Palforzia bereits auf dem Markt. Der Schweizer Lebensmittel-Weltmarktführer, der Aimmune erst im August für rund zwei Milliarden Dollar vollständig übernommen hat, traut dem Präparat Milliardenumsätze zu.

Tabula rasa im MDAX und SDAX

Heute treten die Index-Änderungen der Deutschen Börsen in Kraft. Siemens Energy ist jetzt Mitglied im MDAX. Weichen muss dafür der Leasinganbieter Grenke. Neu im SDAX sind neben Grenke der Onlinebroker Flatex, der Rüstungselektronikhersteller Hensoldt, die Online-Möbelhändler Home24 und Westwing, der Biodieselhersteller Verbio und der Autozulieferer ElringKlinger. Im DAX bleibt hingegen alles beim Alten.

Elon Musk befeuert Bitcon-Hype

Die Digitalwährung Bitcoin steigt über die Schwelle von 24.000 Dollar und notiert mit rund 24.300 Dollar zeitweise über sechs Prozent höher, bevor sie einen Teil der Gewinne wieder abgibt. Allein in der vergangenen Woche war der Bitcoin-Kurs um rund ein Fünftel gestiegen.

Wenn auch noch Elektroauto-Pionier Elon Musk auf Twitter über die Möglichkeiten diskutiert, das Firmenvermögen von Dollar in Bitcoin umzuwandeln, dann ist der Grundstein für die nächste Bitcoin-Rally schon gelegt.

Lockheed Martin auf Weltraum-Kurs

Das All ruft - und seinem Ruf folgt nicht nur Elon Musk mit seinem Raumfahrtunternehmen SpaceX, sondern auch Lockheed Martin. Der US-Rüstungs- und Technologiekonzern baut mit dem Kauf des US-Raketentriebwerkherstellers Aerojet Rocketdyne für 4,4 Milliarden Dollar sein Raumfahrtprogramm aus. Nach Unternehmensangaben fließen 56 Dollar pro Rocketdyne-Aktie, was einem Aufschlag von 33 Prozent gegenüber dem Schlusskurs vom Freitag entspricht.

Nike boomt in der Krise

Analysten sind verblüfft: Der weltgrößte Sportartikelhersteller Nike hat in der Corona-Pandemie überraschend stark von boomenden Verkäufen im Internet profitiert. Im zweiten Geschäftsquartal schnellten die Erlöse im Online-Geschäft um 84 Prozent in die Höhe, wie Nike am Freitag nach US-Börsenschluss mitteilte. Insgesamt legte der Umsatz des Adidas-Rivalen um neun Prozent auf 11,2 Milliarden Dollar zu. Unterm Strich stieg der Nettogewinn um zwölf Prozent auf 1,3 Milliarden Dollar.