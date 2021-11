Marktbericht Nach dem Allzeithoch Wie nachhaltig ist der neue DAX-Rekord? Stand: 05.11.2021 07:40 Uhr

Der DAX hat gestern ein neues Rekordhoch markiert und damit die Tür für weitere Kursgewinne weit aufgestoßen. Eigentlich. Doch ganz so überzeugend fiel die Performance der DAX-Bullen nicht aus.

Der DAX dürfte kaum bewegt in den letzten Handelstag der Woche starten. Banken und Brokern taxieren die 40 deutschen Standardwerte aktuell knapp unterhalb ihres Vortagesschlusskurses.

Gestern war der deutsche Leitindex in der Spitze bis auf 16.065 Punkte gestiegen und hatte damit sein altes Allzeithoch vom August um 35 Punkte nach oben verschoben.

Damit sandte er eines der besten Kaufsignale, das die Technische Analyse zu bieten hat. Denn im "uncharted territory", also im Neuland, in das sich der DAX gewagt hatte, gibt es naturgemäß keine Widerstände in Form alter Hochpunkte.

Doch der DAX konnte das erhöhte Niveau nicht halten, schloss letztlich bei 16.030 Zählern und damit exakt auf Höhe seiner alten Bestmarke. Nun kommt es auf einen überzeugenden Wochenabschluss an, damit die Kursrally Chancen hat, in der neuen Woche fortgesetzt zu werden. Idealerweise sollte der heutige Schlusskurs oberhalb der 16.030 Punkte liegen.

Ob dem DAX dieses Kunststück gelingen kann, wird einmal mehr an der Wall Street entschieden. Heute steht mit dem US-Arbeitsmarktbericht für Oktober der wohl zweitwichtigste Börsentermin der Woche - nach der Fed-Sitzung - auf der Agenda.

Gestern hatte die Aussicht, dass die Fed nicht gewillt scheint, stärker auf die geldpolitische Bremse zu treten, einigen Indizes an der Wall Street zu neuen Rekorden verholfen. Anleger begrüßten die Erkenntnis, dass die Zinsen wohl noch einige Zeit niedrig bleiben werden.

Der marktbreite S&P 500 und der technologielastige Nasdaq 100 markierten neue Bestmarken. Zum Handelsschluss in New York verbesserte sich der S&P 500 um 0,4 Prozent auf 4680 Stellen. Der Nasdaq 100 gewann sogar 1,3 Prozent auf 16.346 Zähler.

Lediglich der Dow Jones Industrial Average blieb ohne Rekord. Immerhin konnte das weltweit bekannteste Aktienbarometer seine Kursverluste zum Handelsschluss hin begrenzen auf ein Minus von 0,1 Prozent auf 36.124 Zähler.

Vor allem abrutschende Aktien aus dem Bankensektor lasteten auf dem Dow Jones. Für Banken sind die von der Fed in Aussicht gestellten weiterhin rekordtiefen Zinsen nämlich eine Hiobsbotschaft, belasten sie doch deren Ertragsseite enorm.

In Asien herrscht weiterhin gedämpfte Stimmung unter den Anlegern. Den asiatischen Börsen ist es im Laufe der Woche nicht gelungen, sich an der weltweiten Rekordrally zu beteiligen. Vor allem die chinesischen Börsen hielten die Märkte der Region zurück.

Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index hat sich in Tokio mit einem Abschlag von 0,9 Prozent auf 29.794 Punkte ins Wochenende verabschiedet. Der Leitindex der Shanghaier Börse, der SSE Composite, liegt zur Stunde 0,5 Prozent im Minus.

Am deutschen Aktienmarkt rückt am Morgen die Airbus-Aktie in den Fokus. Probleme in der Lieferkette haben den Flugzeugbauer im Oktober Insidern zufolge belastet. So sei die Zahl der Auslieferungen im Oktober von jeweils 40 in den beiden Vormonaten auf rund 35 Flugzeuge gefallen, schreibt die Nachrichtenagentur Bloomberg. Dies wäre der geringste Wert seit Februar.

United-Internet-Chef Ralph Dommermuth will seinen Anteil an dem Internetkonzern auf etwas mehr als die Hälfte aufstocken. Dommermuth prüft, ob er über eine existierende oder neu zu gründende von ihm beherrschte Gesellschaft ein freiwilliges Erwerbsangebot für 17 Millionen United-Internet-Aktien zu 35 Euro das Stück abgibt. Der von ihm kontrollierte Anteil würde damit auf circa 51 Prozent steigen.

Beim Fitnessgeräte-Spezialisten Peloton ist der Corona-Boom endgültig vorbei. Das Unternehmen hat seine Umsatzprognose für das laufende Geschäftsjahr drastisch zusammengestrichen. Peloton rechnet nun nur noch mit Erlösen zwischen 4,4 Milliarden und 4,8 Milliarden Dollar. Anleger reagierten schockiert und ließen die Aktie nachbörslich um mehr als 25 Prozent abstürzen.

Der Apartment-Vermittler Airbnb hat die Corona-Krise abgeschüttelt und sein bislang umsatzstärkstes und profitabelstes Vierteljahr verbucht. Im dritten Quartal legten die Erlöse gegenüber dem Vorjahreswert um fast 70 Prozent auf 2,2 Milliarden Dollar zu. Der Nettogewinn betrug 834 Millionen Dollar und fiel somit 280 Prozent höher aus als vor einem Jahr.

Nach dem Einbruch in der Corona-Pandemie erholt sich das Geschäft beim Taxi-Konkurrenten Uber weiter. Im dritten Quartal steigerte das Unternehmen die Erlöse im Jahresvergleich um 72 Prozent auf 4,8 Milliarden Dollar. Das Hauptgeschäft mit Fahrdienstvermittlungen feierte ein starkes Comeback. Unterm Strich fiel dennoch ein Verlust von 2,4 Milliarden Dollar an.