Marktbericht DAX höher erwartet Bullen starten neuen Versuch

Der DAX dürfte mit einem kräftigen Aufschlag in den letzten Handelstag der Woche starten. Es ist ein neuer Versuch der Bullen, den deutschen Leitindex aus der gefährlichen Zone zu befördern.

Der DAX dürfte zu Handelsauftakt weiter Boden gut machen. Banken und Broker taxieren den deutschen Leitindex aktuell 0,6 Prozent höher bei 15.284 Punkten. Es ist ein neuerlicher Stabilisierungsversuch nach den jüngst erlittenen Verlusten. Zur Wochenmitte waren die deutschen Standardwerte bis auf 14.845 Zähler abgestürzt. Am Donnerstag ging es zeitweise nochmals bis auf 15.093 Punkte runter, bevor der DAX schließlich bei 15.197 Stellen 0,2 Prozent höher schloss.

Saisonale Risiken und Zins-Sorgen

Die laufende Handelswoche hat damit eines verdeutlicht: Jeder Erholungsversuch ist derzeit mit großen Risiken auf der Unterseite behaftet. Der DAX ist angeschlagen - sowohl aus technischer als auch aus saisonaler Perspektive, haben in dieser Woche doch die statistisch sechs schlechten Monate an der Börse begonnen.

Hinzu kommen Ängste der Anleger über eine nahende geldpolitische Wende in den USA. Immer mehr rücken die Inflationsrisiken der gigantischen Konjunkturpakete insbesondere in den USA in den Fokus der Investoren. Zuletzt hatte der von US-Finanzministerin und Ex-Fed-Chefin Janet Yellen gestartete Testballon zu möglichen Zinssteigerungen die Spekulationen an den Finanzmärkten befeuert.

US-Arbeitsmarktbericht im Fokus

Vor diesem Hintergrund dürfte der heute noch vor US-anstehende Arbeitsmarktbericht von den Anlegern genau unter die Lupe genommen werden. Experten erwarten für April den Aufbau von 978.000 Jobs außerhalb der Landwirtschaft.

Am Tag vor Veröffentlichung der mit Spannung erwarteten US-Beschäftigtenzahlen hat die Wall Street zugelegt. Der US-Standardwerteindex Dow Jones ging am Donnerstag 0,9 Prozent höher auf einem Rekord von 34.548 Punkten aus dem Handel. Der technologielastige Nasdaq rückte 0,4 Prozent auf 13.632 Punkte vor. Der breit gefasste S&P 500 legte 0,8 Prozent auf 4201 Punkte zu.

Gold weiter über 1800 Dollar

Die guten Vorgaben der Wall Street stützen auch die Märkte in Asien. Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index lag im Verlauf 0,3 Prozent höher bei 29.422 Punkten. Der Euro tendiert im asiatischen Devisenhandel bei 1,2067 Dollar seitwärts.

Die Feinunze Gold zieht 0,3 Prozent an auf 1820 Dollar. Erst am Donnerstag hatte Gold die psychologisch wichtige 1800-Dollar-Marke geknackt und damit neue Investoren angelockt. Das Edelmetall profitiert von der Schwäche des Dollar, dadurch wird es für Anleger außerhalb der USA attraktiver.

Siemens hebt Prognose an

Unter den Einzelwerten im DAX rückt die Siemens-Aktie am Morgen in den Fokus. Der Industriekonzern hat seine Erwartungen für das laufende Geschäftsjahr erneut kräftig nach oben geschraubt. Der Nettogewinn soll 2020/21 (per Ende September) um bis zu 48 Prozent auf 5,7 bis 6,2 Milliarden Euro steigen. Bisher hatte sich der neue Vorstandschef Roland Busch Siemens 5,0 bis 5,5 Milliarden Euro zugetraut.

Peloton legt Strategie vor

An der Wall Street hat der Fitnessgeräte-Anbieter Peloton nach Börsenschluss seine Strategie zum Umgang mit dem Rückruf von Laufbändern vorgelegt und damit die Anleger besänftigt. Die Kosten für die Rückrufe nach Berichten über ein getötetes Kind sowie Verletzungen bezifferte der Konzern für das laufende Quartal auf 165 Millionen Dollar.

News Corp wächst mit Digital-Abos

Ein Anstieg bei den Digitalabonnements hat dem Medienkonzern im abgelaufenen Quartal einen Umsatzzuwachs von drei Prozent auf 2,34 Milliarden Dollar beschert. Beim "Wall Street Journal" stiegen die Digitalabos etwa um 29 Prozent. Unter dem Strich stand ein Plus von 96 Millionen Dollar nach einem Verlust von einer Milliarde Dollar im Vorjahreszeitraum.