Marktbericht Leichte Kursgewinne voraus DAX auf sich gestellt Stand: 17.01.2022 07:30 Uhr

Der DAX dürfte zunächst keine großen Sprünge machen. Ohne die Weltleitbörse in New York, die heute wegen eines Feiertages geschlossen bleibt, könnte die Richtungssuche im DAX besonders schwerfallen.

Die deutschen Standardwerte dürften heute früh etwas Boden gutmachen und mit einem kleinen Aufschlag in die neue Börsenwoche starten. Der Broker IG taxiert den DAX zur Stunde 0,2 Prozent höher bei 15.917 Punkten.

In der abgelaufenen Börsenwoche hatte die Erwartung steigender Leitzinsen in den USA die Rally an den Börsen abgewürgt und den DAX wieder unter 16.000 Punkte gedrückt. Auch in der neuen Woche dürften die Kapitalmarktzinsen und die Quartalsberichte von Großkonzernen über Wohl und Wehe an den Aktienmärkten bestimmen.

Banken ziehen Dow Jones ins Minus Am Freitag hatte ein verpatzter Start in die US-Bilanzsaison bei Anlegern für lange Gesichter gesorgt. Die Großbanken JPMorgan und Citigroup konnten mit ihren Geschäftszahlen nicht überzeugen. Das lastete vor allem auf dem Dow-Jones-Index der Standardwerte, der 0,6 Prozent tiefer auf 35.911 Punkten schloss. Der technologielastige Nasdaq rückte dagegen 0,6 Prozent auf 14.893 Punkte vor. Der breit gefasste S&P 500 legte 0,1 Prozent auf 4662 Punkte zu. Feiertag in den USA, Börsen geschlossen "Die Stimmung ist ziemlich trübe, obwohl die Berichtszeit für das vierte Quartal offiziell beginnt. Es scheint, als ob die Inflation weiterhin die vorherrschende Sorge ist", sagte Anlageexperte Sam Stovall vom Analysehaus CFRA Research. Investoren sorgen sich, dass die Konjunktur in den USA mit einer zu aggressiven Zinspolitik der US-Notenbank abgewürgt werden könnte. Heute müssen die Aktienmärkte allerdings ohne die Vorgaben der Weltleitbörse in New York auskommen. Sie bleibt wegen des landesweiten Feiertages "Martin Luther King Day" geschlossen.

Tokioter Börse schließt im Plus Die Börse in Tokio zeigt sich zu Wochenbeginn stärker. Es würden einige Wachstumstitel zurückgekauft, sagte Fondsmanager Naoki Fujiwara von Shinkin Asset Management. Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index lag zum Handelsschluss 0,7 Prozent höher bei 28.319 Punkten. Chinas Wirtschaft wuchs 2021 um 8,1 Prozent Chinas Wirtschaft ist im abgelaufenen Jahr nach offiziellen Angaben um 8,1 Prozent gewachsen. Das BIP-Wachstum fiel damit etwas besser aus, als Analysten im Durchschnitt erwartet hatten. Wie das Pekinger Statistikamt heute mitteilte, schwächte sich das Wachstum im vierten Quartal allerdings weiter ab. Die Börse in Shanghai notiert zur Stunde 0,6 Prozent höher.

Euro und Gold mit leichten Gewinnen Die europäische Gemeinschaftswährung notiert im asiatischen Devisenhandel zum Dollar leicht höher. Ein Euro kostet 1,1421 Dollar, das ist ein Plus von 0,1 Prozent. Die Feinunze Gold kostet 1820 Dollar und damit 0,2 mehr als am Vortag.

Apple verlangt Booster-Nachweis von Mitarbeitern Apple verlangt einem Medienbericht zufolge von Mitarbeitern ab 24. Januar den Nachweis einer Auffrischungsimpfung gegen das Coronavirus. Anderenfalls müsse für den Zugang zum Arbeitsplatz ein negatives Testergebnis vorgelegt werden, berichtet das Magazin "The Verge". Der Internet-Konzern Google schreibt seinen Mitarbeitern in den USA derweil vorübergehend wöchentliche Corona-Tests vor.

Microsoft entdeckt Schadsoftware auf Regierungs-PCs der Ukraine Sicherheitsforscher von Microsoft haben auf Dutzenden Computern in der Ukraine neue Schadsoftware entdeckt, die sie unbrauchbar machen könnte. Das Programm tarne sich zwar als ein Erpressungstrojaner, sei aber in Wirklichkeit dafür gedacht, auf Befehl des Angreifers Daten zu zerstören. Die Software sei unter anderem auf Computern von Regierungsbehörden und IT-Spezialisten gefunden worden.

Glaxosmithkline lehnt Milliardenangebot von Unilever ab Der britische Pharmahersteller GlaxoSmithKline (GSK) hat ein etwa 60 Milliarden Euro schweres Übernahmeangebot für seine Konsumgütersparte mit Marken wie Sensodyne oder Otriven als zu niedrig zurückgewiesen. Die Offerte des Unilever-Konzerns sei nicht im besten Interesse der Aktionäre, teilte GSK mit. Auch die Aussichten der Sparte seien unterschätzt worden.