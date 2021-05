Marktbericht DAX höher erwartet Legt sich jetzt die Aufregung?

Eine turbulente Handelswoche neigt sich ihrem Ende zu. Der DAX könnte es am Freitag zunächst etwas ruhiger angehen lassen. Es wäre eine Wohltat für die in dieser Woche arg strapazierten Nerven der Anleger.

Der deutsche Leitindex dürfte mit leichten Gewinnen in den letzten Handelstag der Woche starten. Banken und Broker taxieren den DAX 0,2 Prozent höher bei 15.395 Punkten. Er würde damit an seine gestrige starke Aufwärtsbewegung anknüpfen.

Hohe Schwankungsintensität

Die deutschen Standardwerte hatten am Donnerstag 1,7 Prozent auf 15.370 Zähler gutgemacht, nachdem sie am Vortag noch bis auf ein Wochentief von 14.961 Punkte eingebrochen waren. Am Dienstag wiederum hatten sie bei 15.538 Punkten ein neues Rekordhoch markiert.

Die Handelsspanne in dieser Woche lag damit bei beachtlichen 600 Punkten. Der Beweis, dass es sich bei dem Ausbruch auf ein neues Rekordhoch nicht um einen Fehlausbruch handelte, steht noch aus. Auch wenn es derzeit nach einem etwas ruhigeren Handel zum Wochenschluss aussieht: Die hohe Volatilität der vergangenen Tage könnte den Anlegern durchaus noch etwas erhalten bleiben.

Dauerbrenner Zinsen

Denn zu unsicher sind derzeit die geldpolitischen Perspektiven. Anleger werden jedes neue Konjunkturdatum dahingehend prüfen, ob es nicht auf eine "heiß laufende" Wirtschaft hindeutet, was wiederum neue Inflationsängste anfachen würde.

Die Folge wären erneute Spekulationen darüber, wann die FED genötigt sein wird, ihren geldpolitischen Kurs zu straffen. Steigende Zinsen machen Aktien im Vergleich zu Anleihen weniger attraktiv. Das Zinsthema dürfte den Märkten noch lange erhalten bleiben und in regelmäßigen Abständen immer wieder für Verunsicherung sorgen.

US-Tech-Werte zeigen Stärke

Rückenwind für die europäischen Märkte kommt aus New York. Die Wall Street hatte am Donnerstag ihre dreitägige Verlustserie unterbrochen. Der Leitindex Dow Jones Industrial legte 0,6 Prozent auf 34.084 Punkte zu. Für den marktbreiten S&P 500 ging es um 1,1 Prozent auf 4159 Zähler nach oben. Der technologielastige Nasdaq 100 zeigte mit einem Plus von 1,9 Prozent auf 13.494 Punkte relative Stärke.

Anleger fassten angesichts robuster Daten vom Jobmarkt wieder Mut. Dort sank die Zahl der wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe weiter und erreichte das tiefste Niveau seit Beginn der Corona-Krise.

Nikkei mit Gewinnen

Heute werden die in Europa und den USA unter anderen Einkaufsmanagerindizes veröffentlicht, die Anlegern weiteren Aufschluss geben dürften, wie es um die Wirtschaft dies- und jenseits des Atlantiks aktuell bestellt ist.

Die guten Vorgaben von der Wall Street stützen auch die Märkte in Asien. Der 225 Werte umfassende japanische Nikkei notiert kurz vor Handelsschluss in Tokio 0,9 Prozent höher.

Dollar weiter schwach

Die nachlassenden Zinsspekulationen machen sich derweil auch an den Devisenmärkten bemerkbar. Der Greenback zeigt zu allen anderen wichtigen Währungen Schwäche. Der Euro notiert im frühen Devisenhandel bei 1,2233 Dollar. Damit hat er seit seinem Tief am 13. Mai über zwei Cent zum Dollar gutgemacht.

Auch dem Goldpreis kommt der fallende Dollar zugute: Der Aufwärtstrend bei dem gelben Edelmetall ist weiterhin intakt. Zum Wochenschluss notiert die Feinunze Gold mit 1876 Dollar 0,1 Prozent höher.

Erleichterung bei BMW

Unter den Einzelwerten im DAX macht BMW auf sich aufmerksam. Der Autobauer muss im EU-Kartellverfahren gegen deutsche Autobauer wohl deutlich weniger Strafe berappen als veranschlagt. Von einer vor zwei Jahren wegen der Anschuldigungen gebildeten Rückstellung in Höhe von 1,4 Milliarden Euro löst BMW rund eine Milliarde Euro wieder auf.

Mercedes-Benz ruft Autos in USA zurück

Die Daimler-Tochter Mercedes-Benz USA muss in Amerika wegen Problemen mit der Rücksichtkamera rund 342.366 Fahrzeuge reparieren. Wegen eines möglichen Defekts beim Multimedia-System könne es zum Ausfall des Monitors und erhöhten Unfallrisiken kommen, hieß es in Unterlagen der US-Verkehrsbehörde NHTSA.

Thiele-Erben verkaufen Lufthansa-Aktien

Die Erben des vor drei Monaten verstorbenen Milliardärs Heinz Hermann Thiele haben sich von mehr als der Hälfte ihrer Lufthansa-Aktien getrennt. Es wurden 33 Millionen Aktien der deutschen Airline verkauft, wie die von der Familie Thiele kontrollierte KB Holding am Donnerstagabend mitteilte. Thiele war vergangenes Jahr in der Corona-Krise bei der Lufthansa eingestiegen.

Oatly mit starkem Börsendebüt

Der schwedische Hafergetränke-Hersteller Oatly ist bei seinem Börsen-Debüt an der New Yorker Nasdaq auf starkes Anlegerinteresse gestoßen. Der erste Kurs der Aktien lag am Donnerstag bei gut 22 Dollar, was einem Aufschlag von rund 30 Prozent gegenüber dem Ausgabepreis entsprach. Das Unternehmen erlöste beim Börsengang 1,4 Milliarden Dollar und wurde dabei von Investoren mit insgesamt rund 10 Milliarden Dollar bewertet.

Snapchat-Macher stellen AR-Brille vor

Die Macher der Foto-App Snapchat haben als erste in der Tech-Branche eine alltagstaugliche Computerbrille vorgestellt, mit der sich digitale Inhalte ins Blickfeld des Nutzers einblenden lassen. Solche Brillen werden unter anderem von Apple und Facebook erwartet - aber die Entwicklerfirma Snap überholte sie mit der Präsentation ihrer "Spectacles"-Brille am Donnerstag. Diese ist zunächst nur für von Snap ausgewählte Nutzer verfügbar und wird nicht zum Kauf angeboten.