Marktbericht Vor Signalen von US-Notenbank DAX kommt nicht vom Fleck

Auf dem Börsenparkett hat die Kauflaune weiter nachgelassen. Auch zur Wochenmitte dürften die Indizes keinen nennenswerten Aufwärtsdrang entfalten. Am Abend steht eine wichtige Sitzung der US-Notenbank an.

Nur knapp auf dem Schluss-Niveau von gestern wird der deutsche Leitindex DAX am Morgen zum Handelsstart erwartet. Anleger halten sich vor mit Spannung erwarteten Aussagen der US- Notenbank Federal Reserve zur künftigen Geldpolitik zurück.

Was sagt die Notenbank?

Die US-Notenbank berät angesichts einer boomenden Wirtschaft und steigender Inflation über ihren weiteren geldpolitischen Kurs. Am Leitzins, der bereits in der extrem niedrigen Spanne von 0,0 bis 0,25 Prozent liegt, dürfte sich nichts ändern. Mit Spannung wird bei der turnusgemäßen Sitzung allerdings die Einschätzung der Wirtschaftslage und der gestiegenen Inflationsrate erwartet. Die US-Wirtschaft, die größte Volkswirtschaft der Welt, soll Schätzungen zufolge in diesem Jahr um rund sieben Prozent wachsen.

Wall Street macht Kaufpause

Die Vorgaben für den deutschen Börsenhandel sind nicht allzu gut: An der Wall Street legten die Indizes nach zuvor erreichten Rekordständen am Abend eine Pause ein. Vor allem die Technologiewerte standen unter Verkaufsdruck. Belastend wirkte sich laut Beobachtern der weitere Ausverkauf an den chinesischen Börsen aus. Der Dow Jones Industrial schloss 0,24 Prozent schwächer bei 35.059 Punkten. Der S&P 500 fiel am Dienstag um 0,47 Prozent auf 4401,46 Zähler. Der Nasdaq 100 büßte 1,1 Prozent auf 14.956,97 Punkte ein.

In Asien geht am Morgen die Abwärtsbewegung weiter. Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index lag im Verlauf 1,2 Prozent tiefer bei 27.649 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index sank um 0,7 Prozent und lag bei 1924 Punkten. Die Börse in Shanghai lag 0,2 Prozent im Minus.

Euro leicht besser, Öl teurer

Am Devisenmarkt hat sich der Euro wieder knapp über die Marke von 1,18 Dollar bewegt. Am Morgen notiert die Gemeinschaftswährung bei 1,1815 Dollar. Ölpreise verteuern sich weiter leicht. Ein Barrel der Nordseesorte Brent kostet derzeit mit 73,80 Dollar ein halbes Prozent mehr als gestern. Leicht im Plus auch der Goldpreis, der im frühen Handel bei 1804 liegt.

Tech-Giganten mit Milliardengewinnen

Nach US-Börsenschluss haben US-Tech-Konzerne ihre Bilanzen zum abgelaufenen Quartal vorgelegt. Im vergangenen Vierteljahr lief es für Apple so gut, wie früher nur im Weihnachtsgeschäft. Der Umsatz sprang im Jahresvergleich um ein Drittel Prozent auf 81,4 Milliarden Dollar hoch. Unterm Strich blieb ein Gewinn von gut 21,7 Milliarden Dollar übrig - 93 Prozent mehr als ein Jahr zuvor.

Bei der Google-Konzernmutter Alphabet stieg der Umsatz im vergangenen Quartal im Jahresvergleich um 62 Prozent auf rund 61,9 Milliarden Dollar. Der Gewinn sprang auf gut 18,5 Milliarden Dollar hoch - von knapp sieben Milliarden Dollar ein Jahr zuvor. Nach wie vor ist Onlinewerbung in Googles Suchmaschine und anderen Bereichen die tragende Säule des Geschäfts.

Bei Microsoft kletterten die Erlöse in den drei Monaten bis Ende Juni im Jahresvergleich um 21 Prozent auf 46,2 Milliarden Dollar. Der Nettogewinn nahm sogar um die Hälfte auf 16,5 Milliarden Dollar zu. Microsoft konnte sich einmal mehr auf seine lukrativen Cloud-Services verlassen.

Deutsche Bank schafft Milliardengewinn

Das Institut hat im zweiten Quartal dank der drastisch gesunkenen Risikovorsorge das beste Ergebnis seit 2015 eingefahren. Vor Steuern standen Ende Juni rund 1,2 Milliarden Euro in den Büchern. Vom Nachsteuergewinn von 828 Millionen Euro müssen noch Zinszahlungen für Nachrang-Anleihen abgezogen werden, so dass auf die Deutsche-Bank-Aktionäre unter dem Strich ein Gewinn von 692 Millionen Euro entfiel. Ein Jahr zuvor hatte sich Deutschlands größtes Geldhaus vor diesen Zinszahlungen knapp in den schwarzen Zahlen gehalten, nach deren Abzug stand für die Aktionäre unter dem Strich ein Minus von 77 Millionen Euro.

Deutsche Börse mit besserem Ergebnis

Auch vom DAX-Unternehmen Deutsche Börse waren am Abend noch Quartalergebnisse gekommen. Das Unternehmen hat im zweiten Quartal von den jüngsten Übernahmen profitiert. Die Nettoerlöse legten in den drei Monaten April bis Juni im Vergleich zum Vorjahr um 13 Prozent auf 882 Millionen Euro zu. Der Anstieg geht vor allem auf das unter anderem durch Zukäufe kräftig ausgebauten Geschäft außerhalb der volatilen Aktienmärkte zurück. Unter dem Strich betrug der Gewinn 311 Millionen Euro.

BASF wächst deutlich

Auch der Chemiekonzern hat im zweiten Quartal einen Milliardengewinn eingefahren. Der Nettogewinn kletterte auf 1,65 Milliarden Euro nachdem im Vorjahreszeitraum wegen hoher Abschreibungen noch ein Verlust von 878 Millionen Euro angefallen war. BASF hatte bereits Anfang Juli vorläufige Quartalszahlen veröffentlicht und seine Jahresziele angehoben. Das Unternehmen erwartet für 2021 einen Umsatzanstieg auf 74 bis 77 Milliarden Euro.

VW legt bei Europcar nach

Der französische Autovermieter Europcar hat Gespräche mit einem Konsortium um Volkswagen zu einem erhöhten Übernahmegebot bestätigt. Man befinde sich in fortgeschrittenen Diskussionen mit dem Konsortium für einen möglichen Preis von 50 Eurocent je Papier, teilte Europcar am Abend mit. Das wären insgesamt rund 2,5 Milliarden Euro. VW hatte vor rund einem Monat das schon länger bekannte Interesse an Europcar öffentlich gemacht, war mit einem Angebot von 44 Cent je Aktie aber gescheitert.

Börsenaufsicht findet Fehler in Grenke-Bilanz

Die Finanzaufsicht Bafin hat in dem Abschlussbericht des Leasingspezialisten Grenke für das Jahr 2019 einige Fehler gefunden. Aus diesem Grund müsse der Bericht in vielen Punkten korrigiert werden, teilte das seit Herbst vergangenen Jahres wegen der Vorwürfe von Bilanztricksereien stark unter Druck stehende Unternehmen mit. Auf die 2020er-Bilanz, deren Veröffentlichung sich wegen einer Sonderprüfung durch KPMG verzögert hatte, habe dies nach Auffassung des Unternehmens keine Auswirkung. Die jetzt von der Bafin angeführten Aspekte für 2019 seien im 2020er-Zahlenwerk bereits berücksichtigt.