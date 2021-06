Marktbericht DAX leicht höher erwartet Die Rekordjagd ist noch nicht vorbei

Der DAX schickt sich an, sein erst wenige Tage altes Rekordhoch herauszufordern. Mut macht der gestrige turbulente Handelstag, die Vorgaben von der Wall Street sind allerdings eine Bürde.

Der DAX dürfte in Nähe seines Vortageschlusskurses in den Handel starten. Banken und Broker taxieren die deutschen Standardwerte aktuell 0,1 Prozent höher bei 15.651 Punkten. Das erst am Dienstag markierte Rekordhoch bei 15.685 Zählern bleibt im Visier der Anleger. Rückenwind für die Kurse kommt vom gestrigen Handelstag. Dabei hatte es an Fronleichnam zunächst nach gar keinem guten Tag für die DAX-Käufer ausgesehen.

Der deutsche Leitindex verbuchte gleich zu Handelsbeginn Verluste und baute sein Minus im Laufe des Handels zunächst immer weiter aus. Der DAX schloss dabei sogar die Aufwärtskurslücke vom Dienstag (15.500/15.512 Punkte), machte dann aber im Tief bei 15.477 Punkten kehrt und beendete den Handelstag leicht im Plus.

Konstruktive Kursturbulenzen

Die Tatsache, dass der DAX nach dem Schließen der genannten Kurslücke wieder nach oben drehen und klar oberhalb seiner alten Hochs (15.502/15.538) schließen konnte, zeugt von der Widerstandsfähigkeit des DAX.

Insofern waren die gestrigen Kursturbulenzen durchaus konstruktiv für die weiteren Perspektiven des deutschen Leitindex. Nach Handelsauftakt auf Xetra um 9 Uhr wird sich weisen, ob die DAX-Bullen daraus Potenzial schlagen und den Index auf einen neuen Rekordstand treiben können.

Starke Jobdaten aus den USA

Die Vorgaben aus Übersee sind dabei jedoch alles andere als förderlich. Die asiatischen Börsen verbuchen zum Wochenschluss Verluste. Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index notiert eine halbe Stunde vor Handelsschluss in Tokio 0,6 Prozent tiefer. Auch die Börse in Shanghai liegt im Minus. Die asiatischen Börsen folgen damit dem Abwärtstrend der Wall Street.

Gestern hatten robuste US-Jobdaten Inflations- und Zinssorgen neu entfacht. Laut Umfragedaten des privaten Personaldienstleisters ADP stellten die Unternehmen im Mai so viel Personal ein wie seit fast einem Jahr nicht mehr. Unter dem Strich schuf die Privatwirtschaft im Mai 978.000 Arbeitsplätze. Entsprechend hoch sind nun die Erwartungen der Anleger an den heute Nachmittag noch vor Börseneröffnung in New York anstehenden offiziellen US-Arbeitsmarktbericht für Mai.

Inflationssorgen im Vordergrund

Dabei sind die Börsen offensichtlich an einem Punkt angelangt, an dem positive Konjunkturdaten nicht mehr uneingeschränkt positiv aufgenommen, sondern vielmehr hinsichtlich ihrer Bedeutung für Inflation- und Zinsen abgeklopft werden. Davon zeugt die gestrige Kursreaktion an der Wall Street.

Der Dow-Jones-Index der Standardwerte schloss 0,1 Prozent tiefer auf 34.577 Punkten. Der technologielastige Nasdaq gab 1,0 Prozent auf 13.614 Punkte nach. Der breit gefasste S&P 500 büßte 0,4 Prozent auf 4192 Punkte ein.

Öl auf dem Rückzug

Im Fokus der Anleger stehen auch weiterhin die Ölpreise, die gestern dank der laufenden Konjunkturerholung und der damit verbundenen steigenden Nachfrage auf Mehrjahreshochs gestiegen waren. Am Morgen fällt der Preis für ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 0,2 Prozent auf 72,10 Dollar.

Zinssorgen belasten Gold

Dem Goldpreis bekommen die wachsenden Zinssorgen der Anleger gar nicht. Der Preis für das gelbe Edelmetall fällt 0,2 Prozent auf 1867 Dollar je Feinunze. Gold entfernt sich damit weiter von seinem zu Monatsbeginn markierten Vier-Monats-Hoch (1917 Dollar).

Das Edelmetall wirft selbst keine Zinsen oder Dividenden ab. Das macht Gold in einem Umfeld steigender Zinserwartungen weniger attraktiv. Der Euro notiert im frühen Handel 0,2 Prozent tiefer bei 1,2112 Dollar.

Auto1 steigt in den MDAX auf

Am deutschen Aktienmarkt rückt am Morgen Auto1 in den Fokus der Anleger. Der Online-Gebrauchtwagenhändler steigt vier Monate nach seinem Börsengang in den Nebenwerte-Index MDAX auf. Bei der gestrigen Indexüberprüfung der Deutschen Börse musste dafür der Chipzulieferer Siltronic weichen.

Im SDAX kommt es zu folgenden Änderungen: Die erst seit kurzem börsennotierte Vodafone-Funkmastentochter Vantage Towers ersetzt den Druckmaschinenbauer Koenig & Bauer, Grenke den Immobilienkonzern Corestate Capital und der Spezialist für digitale Produktentwicklung, Nagarro ersetzt den Autozulieferer Leoni. Im Leitindex DAX und im TecDAX gab es kein Stühlerücken. Die Änderungen werden zum 21. Juni wirksam.

DWS bietet auf Vermögensverwaltung von NN Group

Die Deutsche-Bank-Fondstochter hat Kreisen zufolge ein Auge auf die Vermögensverwaltung der niederländischen Versicherungsgruppe NN Group geworfen. DWS und die italienische Versicherung Generali hätten in dieser Woche erste Gebote für die Sparte übermittelt, berichtet die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf mit der Sache vertraute Personen. Diese könnte dabei mit rund 1,5 Milliarden Euro bewertet werden.

United Airlines bestellt 15 Überschalljets bei Boom Supersonic

Mit dem Ende der Concorde sind Überschalljets aus der zivilen Luftfahrt verschwunden, doch nun stellt mit United Airlines eine große US-Fluggesellschaft die Weichen für ein Comeback. Das Unternehmen teilte gestern mit, 15 Überschallverkehrsflugzeuge vom Typ "Overture" beim US-Start-up Boom Supersonic bestellt zu haben. Allerdings sind die Jets noch in der Entwicklung.

Universal vor Milliarden-Mantel-Deal?

Die Universal Music Group steht offenbar kurz davor, in den von Milliardär William Ackman gegründeten Börsenmantel Pershing Square zu schlüpfen, und wird dabei mit fast 40 Milliarden Dollar bewertet. Wie ein Insider sagte, wäre der Deal die bisher größte Fusion unter Beteiligung einer so genannten Special Purpose Acquisition Company (SPAC).

Tesla will auch Batteriefabrik in Brandenburg bauen

Der US-Autobauer Tesla will auch eine Batteriefabrik in Brandenburg bauchen und hat deswegen den Genehmigungsantrag für den Bau der Autofabrik in Grünheide erweitert und eingereicht. Das teilte das zuständige Landesamt für Umwelt am Donnerstag mit. In den nächsten Tagen werde entschieden, ob die Öffentlichkeit erneut beteiligt werden müsse.

Unterdessen hat Tesla einem Medienbericht zufolge im Mai erneut einen Absatzeinbruch im China erlitten. Die Fahrzeugbestellungen hätten sich unter dem Strich auf etwa 9800 von mehr als 18.000 im April fast halbiert, berichtete die Technologie-Nachrichtenplattform "The Information" unter Berufung auf interne Daten.