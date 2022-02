Marktbericht Anleger bleiben vorsichtig Ukraine-Krise bremst den DAX Stand: 17.02.2022 07:56 Uhr

Marktbeobachter rechnen damit, dass der DAX heute mit Abschlägen in den Handel starten wird. Besonders belastend wirkt die Unsicherheit über die tatsächliche Lage in der Ukraine.

Banken und Broker gehen vor Handelsstart davon aus, dass der DAX zur Eröffnung Einbußen von rund einem halben Prozent verzeichnen wird. Gestern war der deutsche Leitindex mit einem Plus von 0,3 Prozent auf 15.370 Punkte aus dem Handel gegangen. Die Anleger hoffen, dass es in der Ukraine-Krise zu einer Entspannung kommen möge. Während westliche Länder, darunter auch die USA, von einer Zunahme der russischen Militärpräsenz an der Grenze zur Ukraine berichten, behauptet der Kreml, er habe Teile seiner Streitkräfte zurückgezogen.

Große Nervosität der DAX-Anleger "Die Nervosität an den Finanzmärkten ist weiterhin groß", schreiben die Marktbeobachter der Helaba in ihrem Tageskommentar. Es werde über die Belastbarkeit der ersten Entspannungssignale im Ukraine-Konflikt spekuliert: "Eine dauerhafte Lösung zeichnet sich noch nicht ab, und die Laune der Marktteilnehmer kann sich schnell wieder eintrüben", so die Experten. Wie die Fed die Lage einschätzt Auf der anderen Seite bleibt die Ungewissheit über das Tempo der geldpolitischen Straffung in den USA ein Belastungsfaktor. Gestern Abend waren die Zinsprotokolle der jüngsten Sitzung der amerikanischen Notenbank Federal Reserve publiziert worden. Sie sorgten für eine gewisse Erleichterung, denn die Fed rechnet nach einer Zinswende mit einem Abebben der hohen Inflation im Laufe des Jahres. Zum Nachlassen des Preisdrucks sollen die Linderung der Lieferengpässe und auch die weniger konjunkturstimulierende Geldpolitik beitragen. Die Währungshüter sind sich zwar einig, dass es bald angebracht sein wird, die Zinsen zu erhöhen. Doch dabei wollen sie von Sitzung zu Sitzung über den angemessenen Kurs entscheiden und somit quasi auf Sicht fahren. "Die Fed ist weniger falkenhaft als befürchtet", schreiben die Analysten der Credit Suisse.

Dow Jones fällt leicht zurück An der Wall Street verlief der Handel anschließend uneinheitlich. Der Dow Jones ging 0,2 Prozent tiefer auf 34.934 Punkten aus dem Handel. Der technologielastige Nasdaq gab 0,1 Prozent auf 14.124 Punkte nach, der S&P 500 legte dagegen 0,1 Prozent auf 4475 Punkte zu. In Asien schloss der japanische Nikkei-Index heute Morgen 0,8 Prozent tiefer auf 27.232,87 Punkten. Auch dort befassten sich die Investoren mit dem Thema Ukraine. Der chinesische SSE Composite, der wichtigste Aktienindex in China ohne Hongkong, trat derweil auf der Stelle.

Rekordgewinn bei Airbus Dem weltgrößten Flugzeugbauer Airbus ist im zweiten Corona-Jahr 2021 der höchste Gewinn seiner Geschichte gelungen. Dank gestiegener Flugzeug-Auslieferungen und Einsparungen übertraf der Überschuss mit 4,2 Milliarden Euro den bisherigen Rekordgewinn von 2018. In den Jahren 2019 und 2020 hatte Airbus Milliardenverluste eingefahren, erst aufgrund einer Strafe wegen Korruptionsvorwürfen, dann wegen der Corona-Krise und des teuren Abbaus tausender Arbeitsplätze. Die Aktionäre sollen nach zwei Nullrunden jetzt wieder eine Dividende erhalten: Geplant ist die Ausschüttung von 1,50 Euro je Aktie.

Commerzbank zurück in schwarzen Zahlen Die Commerzbank ist im vergangenen Jahr trotz hoher Kosten für den Konzernumbau in die schwarzen Zahlen zurückgekehrt. Unter dem Strich stand 2021 ein Gewinn von 430 Millionen Euro, nachdem im Vorjahr noch ein Verlust von 2,87 Milliarden Euro ausgewiesen wurde. Die Bank will ihren Konzerngewinn im laufenden Jahr auf mehr als eine Milliarde Euro steigern. "Damit streben wir für das Geschäftsjahr 2022 die Zahlung einer Dividende an", erklärte Vorstandschef Manfred Knof.

Amazon baut Cloud-Dienst in Deutschland aus Amazons Cloud-Dienst AWS baut sein Angebot in Deutschland mit Infrastruktur für besonders kurze Reaktionszeiten aus. Die sogenannte Latenz im einstelligen Millisekunden-Bereich wird etwa für Cloud-Videospiele, Live-Videostreaming oder technische Simulationen benötigt. AWS stellt Datendienste mit so kurzen Reaktionszeiten in zusätzlichen "Local Zones" in der Nähe großer Bevölkerungs- oder Industriezentren bereit. Die ersten zwei davon in Deutschland öffnen in Berlin und München. Bisher gab es solche "Local Zones" lediglich in 16 US-Städten. Jetzt wurden sie für insgesamt 32 Städte in 26 Ländern angekündigt. Darunter sind Buenos Aires, Delhi, Hanoi, Manila, Nairobi und Rio de Janeiro.

Software ein wichtiges Thema bei VW Volkswagen plant neben Partnerschaften bei der Softwaretochter Cariad auch weitere Beteiligungen. "Wir bauen Fähigkeiten auf, um in der Autosoftware autark zu werden", schrieb Konzernchef Herbert Diess gestern auf der Online-Plattform Reddit. Das solle durch organisches Wachstum, Akquisitionen und Partnerschaften sowie die Rekrutierung von Tech-Talenten erreicht werden. Vergangenes Jahr habe Volkswagen rund 1000 Software-Ingenieure eingestellt. Die Entwicklung des automatisierten Fahrens solle durch die Partnerschaft mit Bosch beschleunigt werden.