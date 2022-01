Marktbericht Trotz Zinssorgen Anleger fassen wieder Mut Stand: 11.01.2022 07:52 Uhr

Marktbeobachter rechnen damit, dass der DAX heute mit einem soliden Plus in den Handelstag startet. Allerdings dürften sich die Anleger vor wichtigen US-Inflationsdaten am Mittwoch nicht zu stark engagieren.

Banken und Broker sehen den DAX zum Handelsstart rund 0,8 höher auf etwa 15.880 Punkten. Offenbar sehen einige Investoren einen günstigen Moment zum Wiedereinstieg nach den jüngsten Kursverlusten: Gestern war der DAX um 1,1 Prozent leichter bei 15.768 Zählern aus dem Handel gegangen. Seit vergangener Woche bleibt die steigende Inflation und die damit zusammenhängende Furcht vor einer spürbaren Straffung der Geldpolitik durch die US-Notenbank Federal Reserve (Fed) das wichtigste Thema an den Finanzmärkten.

Inflation als Hauptthema "Eines steht fest, das Thema Inflation bleibt derzeit ganz oben auf der Risikoliste der Anleger", sagte Jochen Stanzl, Chef-Marktanalyst des Handelshaus CMC Markets. Die Entwicklungen bezüglich der Pandemie und die Verbreitung der Omikron-Variante spielen zumindest aktuell nur eine Nebenrolle.

Dow Jones im Rückwärtsgang In den USA sind die Kurse zum Wochenstart weiter gefallen, wenn auch nicht besonders kräftig: Der Dow Jones schloss am Montag 0,5 Prozent tiefer auf 36.068 Punkten. Der technologielastige Nasdaq stagnierte bei 14.942 Punkten. Der breit gefasste S&P 500 büßte 0,1 Prozent auf 4670 Punkte ein. "Goldman rechnet jetzt mit vier Zinserhöhungen im Jahr 2022 und das ist einfach ein sehr feindliches Umfeld für Technologie- und Wachstumsaktien", sagte Thomas Hayes, geschäftsführendes Mitglied beim Vermögensverwalter Great Hill Capital in New York. Zunächst war die Bank Goldman Sachs von drei Zinsanhebungen ausgegangen. Weitere Hinweise für den möglichen Zeitpunkt der Zinswende erhofften sich Anleger von den am Mittwoch anstehenden US-Inflationsdaten. Auch in Asien halten sich die Investoren deshalb zurück. Der Nikkei-Index schloss 0,9 Prozent tiefer bei 28.223 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index sank um 0,5 Prozent und lag bei 1987 Punkten. Die Börse in Shanghai lag 0,1 Prozent im Minus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen verlor 0,3 Prozent.

Ölpreis zieht an Auf dem Ölmarkt ziehen die Notierungen für ein Barrel (159 Liter) der Sorten WTI und Brent wieder an. Beim Bitcoin geht es ebenfalls leicht aufwärts, der aktuelle Preis liegt bei mehr als 42.000 Dollar. Am 27. Dezember hatte die Kryptowährung allerdings noch über der Marke von 50.000 Dollar notiert, seitdem zeigt der Trend nach unten. Anleger kehrten hochriskanten Anlageklassen den Rücken zu und sicherten ihr Hab und Gut, sagte Analyst Timo Emden von Emden Research. Wertpapiergeschäfte: Fed-Vize tritt zurück Nach der Affäre um Wertpapiergeschäfte von US-Notenbankern tritt Fed-Vize Richard Clarida vorzeitig zurück. Er werde am 14. Januar seinen Hut nehmen, hieß es am Montag. Claridas Amtszeit läuft am 31. Januar aus. Präsident Joe Biden hat Lael Brainard ausgewählt, um den Posten zu übernehmen. Medienberichten zufolge schichtete Clarida im Februar 2020 einen Tag vor einer wichtigen Ankündigung von Fed-Chef Jerome Powell sein Portfolio um. Zuletzt hieß es zudem in Medienberichten, Clarida habe Ende Dezember seine finanziellen Angaben korrigiert. Die Vorgänge reihen sich ein in die Affäre um Handelsaktivitäten hochrangiger US-Notenbanker ein, die im vergangenen Jahr zum Rücktritt von zwei Fed-Mitgliedern führte.

China: Absatzeinbruch für Volkswagen Der Absatz der Volkswagen-Gruppe auf ihrem größten Einzelmarkt in China ist im vergangenen Jahr um 14 Prozent eingebrochen. Als Grund nannte VW-China-Chef Stephan Wöllenstein am Dienstag vor Journalisten in Peking den Mangel an Halbleitern und die Probleme in den Lieferketten. "Es war ein ziemlich schwieriges Jahr." Der Rückgang habe vor allem die Volumenmarken Volkswagen und Skoda betroffen, berichtete Wöllenstein. Die Premiummarke Audi habe mit einem Minus von 3,6 Prozent weniger schlecht abgeschnitten. Porsche habe um acht Prozent und Bentley sogar um 43 Prozent mehr Autos verkaufen können. Der Gesamtmarkt hatte um vier Prozent zugelegt.

Sorgen für Adidas in den USA Die US-Bundesbehörde ITC prüft, ob Adidas seine "Primeknit"-Schuhmodelle weiterhin in den USA verkaufen darf. Die International Trade Commission (ITC) habe auf Antrag des Rivalen Nike eine Untersuchung eingeleitet, teilte die Behörde mit. Der US-Konkurrent wirft dem Sportartikelhersteller aus Herzogenaurach seit Jahren vor, mit den beliebten Sportschuhen eines seiner Patente verletzt zu haben. Nike fordert von der im Dezember bei der ITC eingereichten Beschwerde daher, den Import dieser Modelle zu verbieten. Nike und Adidas hatten vor fast zehn Jahren fast zeitgleich ihre "Flyknit"- und "Primeknit"-Schuhe auf den Markt gebracht, die aus Schmelzgarnen gestrickt werden. Seit damals schwelt der Streit um die Modelle. Parallel verfolgen die Amerikaner eine Klage gegen Adidas wegen Patentverletzung.