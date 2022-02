Bevor die Europäische Zentralbank heute Aufschluss über ihre künftige Geldpolitik geben wird, halten sich die Anleger zurück. Der DAX dürfte mit leichten Einbußen in den Handelstag starten.

Der DAX dürfte ohne Schwung in den Tag starten. Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex vor dem Xetra-Start rund 0,3 Prozent schwächer bei 15.573 Punkten. Gestern hatte der DAX faktisch unverändert auf 15.613 Punkten geschlossen. Vor dem heute anstehenden Zinsentscheid der Europäischen Zentralbank (EZB) zogen es die Investoren vor, sich eher defensiv am Aktienmarkt zu positionieren.

Die Marktteilnehmer erhoffen sich von der heutigen Ratssitzung Aufschluss darüber, wie die EZB dem erhöhten Inflationsdruck begegnen will. Entgegen vieler Erwartungen hat sich die Teuerung im Euroraum zu Jahresanfang nicht abgeschwächt, sondern weiter beschleunigt. Mit 5,1 Prozent wurde eine neue Rekordmarke seit Bestehen des Währungsraums aufgestellt. Um 13:45 Uhr wird die EZB ihre Entscheidung publizieren, im Anschluss daran wird EZB-Präsidentin Christine Lagarde die Entscheidung erläutern.

In Asien büßte der Nikkei 1,1 Prozent auf 27241,31 Punkte ein. Die chinesischen Börsen auf dem Festland sind wegen des Neujahrsfestes weiter geschlossen, in Hongkong bleiben die Handelsräume für einige Tage ebenfalls zu.

Die Wall Street verzeichnete gestern den vierten Handelstag in Folge Gewinne und sorgt damit für solide Vorgaben. So schloss der Dow Jones 0,6 Prozent höher auf 35.629 Punkten. Der technologielastige Nasdaq rückte 0,5 Prozent auf 14.417 Zähler vor, und der breit gefasste S&P 500 erhöhte sich um 0,9 Prozent auf 4589 Stellen.

BMW-Chef Zipse warnt vor verfrühtem Verbot von Verbrennungsmotoren

Der BMW-Vorstandsvorsitzende Oliver Zipse hat vor einem zu frühen und unüberlegten Verbot von Verbrennungsmotoren gewarnt. Die Elektromobilität sei zwar heute das am stärksten wachsende Marktsegment, sagte er bei der Klausurtagung der CSU-Landesgruppe im Bundestag. "Das größte Marktsegment absolut ist aber mit großem Abstand in Deutschland, aber auch in Europa und weltweit, der Verbrenner. Bevor man so etwas innerhalb von acht oder zehn Jahren einfach abschaltet, muss man gut wissen, was man da tut."

Wenn man versuche, diese Technologie in Deutschland und Europa zu verbieten, der Weltmarkt aber noch gar nicht so weit sei, werde man diese Technologie auch im Weltmarkt verlieren, sagte Zipse.