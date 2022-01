Die Sorgen vor einer strafferen Geldpolitik der US-Notenbank Federal Reserve dürften die Anleger heute vom Aktienkauf abhalten. Der DAX wird wohl mit deutlichen Verlusten starten.

Banken und Broker gehen davon aus, dass der DAX deutlich tiefer in den Handel starten wird. Der Broker IG rechnet für den Start des Xetra-Handels um 9 Uhr mit einem Minus von 1,8 Prozent auf 15.985 Punkten. Gestern hatte der DAX noch 0,7 Prozent auf 16.271 Zähler zugelegt. Im Tagesverlauf war der deutsche Leitindex sogar nur wenige Punkte an seinem Rekordhoch vorbeigeschrammt.

Zieht die Fed die Zügel an?

Die Anleger reagieren heftig auf die gestern Abend veröffentlichten Protokolle der US-Notenbank Federal Reserve. Aus ihnen geht hervor, dass sich einige Fed-Mitglieder dafür aussprechen, schon kurz nach der ersten Zinserhöhung mit der Verringerung der Bilanzsumme der Notenbank zu beginnen. Zudem wurde wiederholt betont, dass sowohl die Wirtschafts- als auch die Inflationsentwicklung für einen rascheren Ausstieg aus der lockeren Geldpolitik sprächen. Eine schnellere Anhebung der Zinsen als zuvor erwartet könne gerechtfertigt sein, hieß es.

Für die Investoren sind das schlechte Nachrichten, weil die lockere Geldpolitik der Notenbanken als Hauptgrund für den mittlerweile Jahre anhaltenden Höhenflug an den Aktienmärkten gilt.

Kursverluste bei Dow und Nikkei

In den USA hatte die Wall Street deshalb gestern mit Abschlägen geschlossen: Der Dow Jones, der zeitweise auf ein Rekordhoch von 36.952 Punkten gestiegen war, sackte 1,1 Prozent tiefer auf 36.407 Punkte. Der technologielastige Nasdaq gab 3,3 Prozent auf 15.100 Punkte nach. Der breit gefasste S&P 500 büßte 1,9 Prozent auf 4700 Punkte ein.

Auch in Asien fallen die Märkte zurück. Der japanische Nikkei-Index schloss 2,9 Prozent tiefer bei 28.488 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index sank um rund zwei Prozent auf 1999 Punkten. Die Börse in Shanghai lag 0,2 Prozent im Minus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen verlor 0,9 Prozent.

"Wenn man natürlich ein schnelleres Tempo des Taperings der Fed einpreist, wirkt sich das nicht gut auf die asiatischen Vermögenswerte aus, sodass es wahrscheinlich zu mehr Abflüssen in der Region kommen wird, was sich sowohl in schwächeren Aktien als auch in einem Abwertungsdruck an der Devisenfront niederschlagen wird", erklärte Carlos Casanova, leitender Wirtschaftswissenschaftler für Asien bei Union Bancaire Privee in Hongkong.