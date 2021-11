Marktbericht Neue Corona-Sorgen Harter DAX-Rückschlag wegen Virus-Variante? Stand: 26.11.2021 07:54 Uhr

Die Meldungen über eine neue gefährliche Variante des Coronavirus könnten den DAX heute tief unter die Marke von 15.700 Punkten drücken. Fachleute rechnen vor Handelsstart mit kräftigen Kursverlusten.

Marktbeobachter von IG Markets rechnen damit, dass der DAX heute mit einem Minus von rund 1,7 Prozent bei etwa 15.650 Punkten in den Handel starten dürfte. Damit würde der deutsche Leitindex wieder in den Korrekturmodus einschwenken. Vergangene Woche hatte er noch ein Rekordhoch von 16.290 Zählern erreicht.

Sollte der DAX den Xetra-Handel tatsächlich auf dem von IG im Augenblick taxierten Niveau eröffnen, wäre es das niedrigste seit Ende Oktober. Vor allem die wieder verschärfte Corona-Lage hierzulande und Konjunktursorgen verstärken den Abwärtsdruck. Hinzu kommt, dass im südlichen Afrika eine neue, möglicherweise sehr gefährliche, Coronavirus-Variante aufgetaucht ist.

Experten befürchten, dass die Variante B.1.1.529 wegen ihrer ungewöhnlich vielen Mutationen nicht nur hoch ansteckend sei, sondern auch den Schutzschild der Impfstoffe leichter durchdringen könnte.

Nikkei mit kräftigen Verlusten Am Donnerstag hatte der deutsche Leitindex nach fünf schwachen Handelstagen noch 0,3 Prozent auf 15.917,98 Punkte zugelegt. Da in den USA gestern Thanksgiving gefeiert wurde, mussten die Börsen bei dünnen Umsätzen ohne die Orientierung der Wall Street auskommen. Heute findet in New York nur ein verkürzter Handel statt, sodass ebenfalls mit entsprechend dünneren Handelsumsätzen in Europa zu rechnen ist. Das kann allerdings dazu führen, dass einzelne Handelsaktionen stärkere Auswirkungen auf die Kurse haben. In Asien belasten ebenfalls die Nachrichten über eine neue Virus-Variante, die Sorgen um das künftige Wachstum und höhere US-Zinssätze verstärken. Der Nikkei in Japan liegt aktuell rund 2,5 Prozent im Minus, der Topix büßt mehr als zwei Prozent ein.

Ölpreise geben kräftig nach Die Preise für ein Barrel (159 Liter) der Ölsorten WTI oder Brent geben deutlich nach. In den massiven Abschlägen könnten sich die Konjunktursorgen spiegeln, die aufgrund der sich verschärfenden Corona-Lage derzeit weltweit wieder zunehmen.

Entwarnung bei K+S Der Düngerkonzern K+S kann mit Blick auf die Zweifel der Finanzaufsicht BaFin an der Bilanz für 2019 sowie dem ersten Halbjahr 2020 aufatmen. Die endgültigen Feststellungen der von den Aufsehern beauftragten Deutschen Prüfstelle für Rechnungslegung (DPR) lösten keine Wertanpassungen aus, teilte das Unternehmen mit. Hintergrund ist der Verdacht der BaFin, dass eine im Herbst 2020 wegen des Düngerpreisverfalls erfolgte Milliardenabschreibung der Hessen womöglich zu niedrig ausgefallen war. Die Aufseher hatten daher im Februar die DPR beauftragt, die entsprechenden Bilanzen unter die Lupe zu nehmen. Aus den endgültigen Feststellungen folge kein Anpassungsbedarf für die Wertansätze beim Bereich Kali- und Magnesiumprodukte, hieß es in der Mitteilung.

Wird die Software AG verkauft? Die Software AG könnte Kreisen zufolge verkauft werden. Das Unternehmen prüfe strategische Optionen, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen. Eine Möglichkeit sei der Verkauf des Unternehmens. Der Marktwert des Unternehmens liegt aktuell bei 2,6 Milliarden Euro. Der Aktienkurs von Software AG sprang auf der Handelsplattform Tradegate in einer ersten Reaktion um mehr als zehn Prozent nach oben. Die Überlegungen befänden sich in einem frühen Stadium. Es gebe zudem keine Sicherheit, dass sich das Unternehmen für einen Verkauf entscheide. Ihm müsste zumindest die von dem Unternehmensgründer Peter Schnell in den 1990er-Jahren gegründete Software-AG-Stiftung zustimmen, sie hält mehr als 30 Prozent an dem Unternehmen. Ein Sprecher der Software AG habe die Angelegenheit nicht kommentieren wollen.