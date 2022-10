Hausarzt zu Corona und Grippe "Schlagartig wieder bei Maximal-Belastung" Stand: 12.10.2022 17:26 Uhr

Die Ruhe nach der Sommerwelle währte nur kurz, sagt der Hausarzt Hanefeld. Wegen der vielen Atemwegsinfekte nimmt die Belastung der Praxen aktuell wieder rasant zu. Die jetzige Lage sei ein Vorbote für den kommenden Winter.

tagesschau.de: Was ist im Moment in Ihrer Praxis los? Wie hat die Situation sich verändert in den vergangenen Wochen?

Marc Hanefeld: Wir hatten uns in den letzten Wochen im Sommer eigentlich gefreut, dass etwas weniger los ist, denn es waren vorher viele Monate, wo extrem viel los war mit Infekten. Das hat sich zuletzt entspannt und ist jetzt schlagartig wieder bei maximaler Belastung angekommen.

Zur Person Marc Hanefeld ist Facharzt für Allgemeinmedizin. Seit Anfang 2020 arbeitet er als niedergelassener Arzt in seiner Praxis in Bremervörde in Niedersachsen. Bis zu seiner Niederlassung hat er in verschiedenen Kliniken in Deutschland und Frankreich gearbeitet. Außerdem hat er Zusatzqualifikationen für Spezielle Intensivmedizin und Notfallmedizin.

tagesschau.de: Was heißt maximale Belastung im Praxisalltag?

Hanefeld: Also ich kann das einfach mal in Zahlen als Beispiel geben: Wenn wir normalerweise etwa zehn bis 15 Patienten pro Tag haben, die mit akuten Infekten kommen, brauchen wir so etwa eine Stunde dafür. Doch im Moment sind es etwa 30 jeden Tag - das ist schon eine erhebliche Zunahme.

"Ich sehe die Lage jetzt als Vorbote für den Winter"

tagesschau.de: Wir sind erst am Anfang der Grippesaison - rechnen Sie also damit, dass die Zahlen in den nächsten Wochen weiter hochgehen?

Hanefeld: Ja, genau. Das ist das Blöde daran, dass der Oktober eigentlich jetzt nicht der klassische Monat ist, wo uns die Infekte um die Ohren fliegen. Und die Grippe ist ja eigentlich noch nicht richtig hier angekommen.

Ich sehe die Lage jetzt als Vorbote für den Winter, wo wir wahrscheinlich ziemlich die Zähne zusammenbeißen und gucken müssen, dass wir überhaupt alles schaffen. Es geht ja nicht nur um Krankschreibungen, sondern auch darum, gefährliche Verläufe - die in Einzelfällen ja vorkommen können - zu vermeiden. Und das gilt für alle Infekte, nicht nur für Corona. Und dann gibt es ja auch noch anders erkrankte Menschen ohne Infekte, denen wir auch gerecht werden müssen. Deswegen denke ich, dass die Belastung in den Hausarztpraxen in den nächsten Monaten erheblich sein wird.

tagesschau.de: Und das, obwohl ja ein großer Teil der Bevölkerung zumindest gegen Corona geimpft ist.

Hanefeld: Die meisten Patienten, die mit Corona kommen, haben Halskratzen oder Husten, meist aber wenig Symptome. Das erleben wir jetzt als Erfolg der Impfung: Wir ernten die Früchte dessen, was wir die letzten anderthalb Jahre gemacht haben. Es gibt zwar durchaus noch schwerere Verläufe, aber nicht mehr so wie Ende 2020 oder Anfang 2021.

Gerade beispielsweise in den Pflegeheimen bei den besonders vulnerablen Gruppen zeigt sich die Wirkung der Impfungen: In einem Heim hier in der Stadt hatten wir vor den Impfungen einen Fall, wo über 20 Menschen innerhalb von einer Woche gestorben sind. Man hat wirklich gemerkt, am eigenen Leibe quasi, wie das sein kann, wenn ein solches Virus sich so durch frisst, durch eine derartig ungeschützte Patientengruppe. Und seitdem wir diese älteren und vulnerablen Menschen geimpft haben, haben wir so was gar nicht mehr gesehen. Wir haben Pflegeheimen zwar Ausbrüche, aber die breiten sich auf keinen Fall so aus, ungebremst wie das vorher war.

Nachfrage nach angepassten Impfstoffen hoch

tagesschau.de: Wie ist denn die Haltung im Moment bei den Menschen, sich vielleicht mit den neuen angepassten Corona-Impfstoffen nochmal boostern zu lassen?

Hanefeld: Wir haben im Moment relativ viele Anfragen dazu. Die Berichterstattung dazu ist ja auch Gott sei Dank sehr umfangreich. Aber wir impfen deutlich weniger als vor einem Jahr, als ja der Run auf die dritte Impfung noch sehr, sehr groß war. Wir sind jetzt auf einem Niveau, wo man das neben dem Praxisalltag machen kann. Interessant wird sein, ob - sollte die Zahl der Infektionen weiter steigen und möglicherweise auch wieder mehr schwerere Verläufe auftreten - dann vielleicht auch mehr Bedarf sich zeigt in den Praxen.

Der Druck auf die Praxen steigt

tagesschau.de: Haben Sie Sorge, dass Sie bei steigenden Infektionszahlen und damit verbundener Belastung andere Patienten nicht mehr angemessen versorgen können? Also etwa chronisch Kranke, die regelmäßig Behandlung brauchen?

Hanefeld: Der Druck steigt in den Praxen. Wir haben ja neben der Patientenversorgung auch noch andere Dinge zu tun, Formalitäten, Dokumentation und so weiter. Und je mehr man unter Druck steht, umso größer ist natürlich auch die Fehleranfälligkeit in jedem System.

Ich denke, es ist nicht angebracht, den Leuten Angst zu machen, dass sie keine Versorgung mehr bekommen können. Aber man muss auf jeden Fall sehr stark darauf achten, dass man im Falle von höheren Fallzahlen etwas besser fokussiert und dass man wirklich genauer schaut: Wer braucht eigentlich jetzt ärztliche Unterstützung und bei wem ist es unter Umständen etwas, was auch mal einige Tage oder Wochen Zeit hat?

"Jeder kann dazu beitragen, dass wir den Winter überstehen"

tagesschau.de: Was müsste aus Ihrer Sicht passieren, damit wir gut durch diesen Herbst und durch diesen Winter kommen?

Hanefeld: Aus meiner Sicht ist es wichtig, dass man sich besinnt, dass es Schutzmaßnahmen gibt, und dass alle diejenigen, für die die Impfung angebracht ist - also insbesondere die Vulnerable und Älteren - noch mal ihren Impfschutz auf den Stand der Dinge bringen. Ich glaube, da haben wir auch noch sehr viel Potenzial und damit auch eine relativ große Gefahr, unser Gesundheitssystem zu belasten.

Und das Zweite ist, dass es auch andere Schutzmaßnahmen gibt und dass man Maßnahmen wie das Maskentragen und so weiter eben noch im Blick behalten sollte und auch seitens der Politik nicht kleinredet.

Und worauf man auch aufpassen muss, ist, dass es noch mal eine zusätzliche Erkrankung gibt, nämlich die Grippe. Wir alle können was tun, und jeder kann auch was dazu beitragen, dass unsere gesamt Gesundheit in der Bevölkerung so bleibt, dass wir diesen Winter gut überstehen.