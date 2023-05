Duftstoffforschung Diese Gerüche locken Mücken an Stand: 27.05.2023 06:39 Uhr

Manche Menschen werden von Mücken besonders gern gestochen. Das liegt vor allem an ihrem Geruch. Neue Studien zeigen, welche Duftstoffe die Mücken lieben - und welche Gerüche sie abstoßen.

Von Constantia Bernhardt, SWR

Eine kürzlich in der Fachzeitschrift "Current Biology" veröffentlichte Studie zeigt, wie der individuelle Körpergeruch die eigene Attraktivität für Mücken beeinflusst. Das Ergebnis: Besonders die Duftstoffe aus dem Schweiß wirken anziehend.

Am anziehendsten waren laut Studienergebnissen für Mücken die Menschen, die Carbonsäuren wie Buttersäure oder Isovaleriansäure ausdünsten. Diese Carbonsäuren kommen im Schweiß vor und riechen unangenehm nach dem typischen Schweiß- oder Käsefuß-Geruch. Auch das sogenannte Acetoin, das vermutlich von Bakterien auf der menschlichen Haut produziert wird, lockte die Mücken an. Eine Dusche kann also kurzzeitig vor Mückenstichen schützen.

Eukalyptus-Duft schreckt ab

Am wenigsten anziehend fanden die Blutsauger Menschen, die nach Eucalyptol duften - Experten auch bekannt als 1,8 Cineol. Wie der Name bereits andeutet, riecht Eucalyptol nach dem scharf-kühlen Duft von Eukalyptus. Es wird in Mundwasser, bei Hustenbonbons oder in kosmetischen Produkten verwendet.

Durchgeführt wurde die Studie unter anderem von Forschenden der Johns Hopkins University in Baltimore. Sie haben die Attraktivität des Geruchs anhand von nur sechs Personen untersucht. Zudem wurde nur eine Mückenart, Anopheles gambiae, untersucht. Diese kommt vor allem in Afrika vor und ist ein wichtiger Überträger von Malaria. Die Erkenntnisse sind also nur bedingt aussagekräftig.

Seife spielt auch eine Rolle

Neben dem Körpergeruch hat die verwendete Seife ebenfalls einen Einfluss auf die Attraktivität für Mücken. In einer anderen Studie analysierten Forschende der Virginia Tech die verschiedenen Geruchsprofile von vier Testpersonen - ungewaschen und in Kombination mit vier verschiedenen Seifenmarken.

Drei der vier getesteten Seifen lockten die Stechmücken stärker an als die ungewaschenen Duftproben der Personen. Das Ausmaß war von Person zu Person unterschiedlich. Wenig anziehend finden Mücken den Ergebnissen zufolge den Geruch von Kokosnuss oder Mandeln. Blumige Düfte, wie Veilchenduft finden die Blutsauger hingegen anziehend. Auch Ananasduft wirkt anlockend.

Die Frage, wer auf Mücken besonders anziehend wirkt, hat für die Forschung eine große Bedeutung. Mücken können Erreger wie das Zika-Virus übertragen oder schwere Krankheiten wie Malaria auslösen. Das neugewonnene Wissen kann daher möglicherweise helfen, effektivere Mittel zum Schutz vor solchen Krankheiten zu entwickeln.

Darum stechen Mücken

Nur die weiblichen Mücken stechen Mensch und Tier. Blut ist für die Mückenweibchen besonders wichtig, da es reich an Proteinen und anderen Nährstoffen ist, die sie zur Erzeugung und zum Wachstum der Eier benötigen. Neben dem Geruch können Mücken das ausgeatmete und über die Haut ausgeschiedene Kohlendioxid wahrnehmen. Je mehr CO2 jemand ausatmet, desto eher wird er gestochen.