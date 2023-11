Magersucht ist durch die Angst vor Gewichtszunahme geprägt. Um sie zu überwinden gibt es ein neues Virtual Reality-Tool, mit dem sich Betroffene mit einem gesunden Körpergewicht erleben können.

Magersüchtige sind auffallend dünn, nehmen sich aber als dick war. Ihre Gedanken kreisen ständig um ihre Figur, Essen löst bei ihnen Panik aus. Abnehmen wird zur Sucht. Ein VR-Tool bietet nun eine neue Therapie-Möglichkeit.

Um Magersucht zu behandeln, setzen Mediziner und Medizinerinnen darauf, das Essverhalten der Betroffenen zu verbessern und die psychischen Probleme in den Griff bekommen, die zu der Entwicklung der Essstörung beigetragen haben.

Zentral ist es, das Gewicht der Betroffenen zu normalisieren. "Gewicht zuzunehmen ist gerade am Anfang das wichtigste Ziel in der Behandlung von Magersucht, aber für die Betroffenen ist es auch eine maximale Herausforderung“, erklärt die Psychotherapeutin Dr. Simone Behrens.

Ursachen von Magersucht

Die Ursachen von Magersucht (Anorexia nervosa) können sowohl psychologischer als auch biologischer Natur sein. Menschen, die an Anorexie leiden, haben häufig ein gestörtes Selbstbild. Geringe Selbstachtung, Depressionen und Angstzustände sind verbreitet. Dazu kommen soziale Faktoren wie gesellschaftliche Erwartungen an Gewicht und Aussehen.

Es gibt aber auch Hinweise auf genetische Faktoren und dass Hormone und Neurotransmitter im Gehirn am Entstehen von Magersucht beteiligt sein können. Im Einzelfall kommen häufig mehrere Faktoren zusammen, damit sich eine Anorexia nervosa entwickeln kann.