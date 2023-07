Studie zum Gehörsinn Kann man Stille hören? Stand: 29.07.2023 08:38 Uhr

Unser Gehör können wir nicht ausschalten, so wie wir die Augen schließen können. Doch was passiert, wenn wir keine Geräusche hören? Forscher sagen nun: Auch die Stille können wir akustisch wahrnehmen.

Von Anja Braun, SWR

Bisher gehen die meisten Theorien davon aus, dass unsere akustische Wahrnehmung nur auf Geräusche reagiert. Stille, was auch immer sie ist, ist kein Geräusch - sie ist die Abwesenheit von Geräuschen. Deshalb war die Schlussfolgerung: Stille ist keine eigentliche Form des Hörens.

Dabei ist es durchaus möglich, dass wir Stille aktiv wahrnehmen - wenn unser Ohr aktiv meldet, dass es gerade nichts hört. Stille wäre dann ebenso eine Wahrnehmung wie ein Geräusch.

Ob und wie Menschen Stille hören können, wollten Forschende aus den USA genauer untersuchen. Studienautor Rui Zhe Goh von der Johns Hopkins University erklärt: "Überraschenderweise deutet unsere Arbeit darauf hin, dass das Nichts auch etwas ist, das man hören kann."

In schalltote Räume dringen keine Geräusche von außen. Zugleich wird innen nahezu kein Schall reflektiert - was die größtmögliche Stille zur Folge hat.

Tests bestätigen Annahme

Die US-Forschenden untersuchten unsere Wahrnehmung von Stille anhand von einer Reihe von Experimenten. Sie griffen auf Tests zurück, die dafür bekannt sind, akustische Wahrnehmungsverzerrungen hervorzurufen. Die Idee dahinter: Wenn man mit Stille die gleichen Täuschungen erzielen kann wie mit Geräuschen, dann könnte das ein Beleg dafür sein, dass wir Stille tatsächlich hören.

Rund 1000 Versuchspersonen bekamen zu diesem Zweck kurze Tonbandaufnahmen vorgespielt mit Geräuschkulissen von belebten Plätzen. Dazwischen verstummen die Geräusche in unterschiedlicher Folge. Die Testaufnahmen sind online abrufbar.

Akustische Illusion funktioniert mit Geräuschen wie mit Stille

Normalerweise werden bei diesem Test unterschiedliche Töne als Unterbrechung eingespielt. Es ist bekannt, dass ein langer Ton von Testpersonen als länger eingeschätzt wird als zwei aufeinanderfolgende kürzere, die zusammen genauso lang sind. Auch bei den Tests zur Stille waren die Unterbrechungen - ob eine oder zwei, bei denen einfach kein Geräusch kam, insgesamt gleich lang.

Doch den durchgehenden Moment der Stille empfanden die Versuchspersonen länger als die beiden kurzen Momente zusammen. Diese akustische Illusion wurde bisher nur mit Geräuschen belegt, funktioniert aber mit Stille genauso.

Den Forschern zufolge deutet das darauf hin, dass wir Stille durchaus hören können. Stille wird demzufolge von unserem auditiven System verarbeitet wie ein akustisches Signal, und das bedeutet, dass wir tatsächlich auch die Abwesenheit von Geräuschen hören - so die Forschenden. Unser Ohr macht also nicht einfach nur Pause, wenn wir nichts hören.

Endgültiger Beweis steht noch aus

Als Nächstes wollen die Forschenden prüfen, ob Stille auch dann "hörbar" ist, wenn ihr kein Ton direkt vorausgeht oder nachfolgt. Denn womöglich wird die Stille nur deshalb zu einem eigenen Hörereignis, weil sie die Geräusche unterbricht und so Objektcharakter bekommt. Der 100-prozentige Beweis dafür, dass Stille an sich hörbar ist, steht also noch aus.