Virusinfektionen im Herbst Grippe und Corona - kommt die Doppelwelle? Stand: 12.10.2022 04:41 Uhr

Die Corona-Zahlen steigen wieder - und dazu steht die Grippesaison vor der Tür. Eine Doppelwelle könnte vor allem die Krankenhäuser an ihre Grenzen bringen, warnen Experten. Doch es gibt Lösungen. Von L. Zerbst und R.Kölbel.

Von Lilly Zerbst und Ralf Kölbel, SWR Wissenschaftsredaktion

Warum droht jetzt wieder eine Grippewelle?

Die Grippesaison ist in den letzten beiden Wintern praktisch ausgeblieben - auch wegen der Maskenpflicht, Abstandsregeln und Kontaktbeschränkungen. In vielen Bereichen sind diese Maßnahmen jetzt gelockert worden oder ganz weggefallen. Es müsse davon ausgegangen werden, dass diesen Winter wahrscheinlich wieder eine Grippewelle kommen werde, meint Carsten Watzl, Generalsekretär der Deutschen Gesellschaft für Immunologie im SWR.

In der kälteren Jahreszeit können sich Viren in der Regel einfacher verbreiten. Aerosole können sich länger in der Luft halten, wenn die Luft eher trocken ist - und gerade das winterliche Heizen trocknet die Luft in Innenräumen aus. Auch unsere Schleimhäute sind meist trockener und werden insbesondere bei Kälte anfälliger für Viren.

Wird die Grippewelle stärker ausfallen als vor der Pandemie?

Wie stark die Grippewelle ausfallen wird, ist schwer abzuschätzen. Die Fallzahlen variierten auch vor Beginn der Pandemie von Jahr zu Jahr. In Australien neigt sich die Grippesaison gerade dem Ende. Die Bilanz zeigt: Es gab eine Grippewelle, sie begann früher und verlief steiler als vor der Pandemie. Im Weiteren war die Grippewelle dort aber unauffällig, so Watzl. Er geht davon aus, dass auch hierzulande mit einer durchschnittlichen Grippesaison wie vor der Pandemie zu rechnen sei.

Wer ist besonders ansteckungsgefährdet?

Anders als vor der Pandemie hatten viele Menschen nun lange keinen Kontakt zu Grippeviren. Gerade bei kleinen Kindern blieb die erste Infektion aus: Sie haben noch keinen Immunschutz und sind daher anfälliger für eine Infektion. Zahlen aus Australien zeigen: Mehr als 50 Prozent der Grippefälle betreffen Kinder unter 16 Jahren. Bei ihnen verläuft die Erkrankung in der Regel aber weniger schwer.

Wer sollte sich gegen die Grippe impfen lassen?

Schwere Verläufe sind vor allem bei älteren Menschen und Personen mit einem geschwächten Immunsystem zu erwarten. Dann kann eine Grippe auch tödlich enden. In der Grippe-Saison 2017/2018 starben nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) in Deutschland rund 25.100 Menschen an den Folgen einer Influenza-Infektion.

In Deutschland ruft die ständige Impfkommission (STIKO) daher unter anderem Menschen ab 60 Jahren, Schwangere sowie chronisch Erkrankte zur Grippeschutzimpfung auf. Auch Menschen mit viel Personenkontakt wird die Impfung empfohlen. Dazu zählen Arbeitende im Gesundheitswesen sowie Bewohner von Alten- und Pflegeheimen.

Um rechtzeitig geschützt zu sein, empfiehlt das RKI eine Impfung zwischen Oktober und Mitte Dezember. Ein vollständiger Impfschutz besteht nach 10 bis 14 Tagen. Geimpft wird sowohl beim Hausarzt als auch in Apotheken.

Wie gut schützt die Grippeimpfung?

Jedes Jahr dominiert eine andere Variante des Grippevirus. Und jedes Jahr muss im Vorhinein eine Vorhersage getroffen werden, welche Variante in der kommenden Saison Probleme bereiten könnte, um rechtzeitig einen Impfstoff einsatzbereit zu haben.

Diese Vorhersagen bewahrheiten sich nicht jedes Jahr in gleicher Weise. Es ist möglich, dass die dominierenden Grippeviren nicht exakt mit den im Impfstoff enthaltenen Virusstämmen übereinstimmen, weil sich in der Zwischenzeit andere Virusstämme durchgesetzt haben. Daher variiert auch der Schutz des Grippe-Impfstoffes.

Laut RKI zeigen Studien, dass die Wirksamkeit der Grippeimpfung im vergangenen Jahrzehnt immer zwischen 20 und 60 Prozent lag. Aber auch in einem Jahr mit verhältnismäßig geringer Wirksamkeit können viele Erkrankungsfälle verhindert werden. Die Daten zeigen außerdem, dass die Erkrankung bei geimpften Personen milder verläuft.

Eine gleichzeitige Impfung gegen Grippe und Corona hat nach Angaben des RKI keinen negativen Einfluss auf die Schutzwirkung der Impfung. Allerdings können die Impfreaktionen dabei etwas stärker ausfallen.

Wie funktioniert eine Immunantwort? Durch die Impfung wird der Körper dazu angeregt, Antikörper zu bilden. Sie entstehen innerhalb von Tagen und Wochen durch spezialisierte Blutzellen. Immunologe Carsten Watzl nennt die Antikörper eine "Armee", die durch Zellteilung möglichst schnell anwachsen müsse. Wenn der echte Erreger erneut in den Körper eindringt, sei dieser gewappnet. Die Antikörper blockierten die Bindestelle des Virus, und dann könne dieses die Körperzellen nicht mehr infizieren.



Bereits infizierte Zellen werden durch T-Zellen, umgangssprachlich auch T-Killerzellen, einfach zerstört. Eine Ausbreitung der Krankheit im Körper wird verhindert.



Der zweite wichtige Teil der Immunreaktion sind sogenannte Gedächtniszellen. Solche gibt es sowohl bei den für Antikörperbildung verantwortlichen B-Zellen als auch bei den T-Zellen. Nach einer Infektion bildet der Körper diese Gedächtniszellen, die Information über einen Erreger wie SARS-CoV-2 in sich tragen. Bei einer erneuten Infektion können sie innerhalb eines Tages die Immunreaktion starten, Antikörper produzieren und spezifische T-Zellen bilden. So kann das Virus schnell bekämpft werden. Auch bei SARS-CoV-2 scheint das so zu sein, vermuten Forscherinnen und Forscher. Sie konnten zeigen, dass Genesene T-Gedächtniszellen bilden, die lange im Körper verbleiben.

Ist eine gleichzeitige Ansteckung mit Corona und der Grippe möglich?

Eine doppelte Ansteckung mit Corona- und Grippeviren ist eher selten. Das liegt daran, dass das Immunsystem bei einer Virusinfektion unspezifische Abwehrmechanismen aktiviert. Denn ist eine Zelle bereits mit einem Virus infiziert, sendet sie Botenstoffe aus, die wiederum andere Zellen in eine Art Lockdown-Modus versetzen. Damit wird nicht nur die aktuelle Virusinfektion eingedämmt, es wird auch schwieriger, sich mit weiteren Viren zu infizieren.

Welche Folgen hätte eine gleichzeitige Corona- und Grippewelle?

Eine Doppel-Welle aus Corona und Grippe könnte auf gesellschaftlicher Ebene ein Problem werden, warnt Professor Watzl. Dann könnten die Krankenhäuser wieder an ihre Belastungsgrenze stoßen, so die Befürchtung.

Die Zahlen schwerer Atemwegserkrankungen steigen derzeit wieder an. Allerdings werden hierbei laut Wochenbericht des RKI auch Fälle mit aufgeführt, "die aufgrund einer anderen Erkrankung ins Krankenhaus kommen oder intensivmedizinisch behandelt werden müssen und bei denen die Sars-CoV-2-Diagnose nicht im Vordergrund der Erkrankung oder Behandlung steht".

Infizierte Patientinnen und Patienten haben nicht nur einen höheren Pflegebedarf, sie müssen auch isoliert werden, um nicht weitere Menschen im Krankenhaus anzustecken. Des Weiteren könnte es bei hohen Infektionszahlen wieder zu mehr Ausfällen beim Pflege- und Gesundheitspersonal kommen, was die Situation in den Krankenhäusern eventuell noch verschärfen könnte.

Mit Blick auf die aktuell dominierende Omikron-Variante, bei der eine Infektion in der Regel milder verläuft, und die hohe Grundimmunität in der Bevölkerung durch Impfungen und überstandene Infektionen zeigt sich der Immunologe Watzl allerdings optimistisch, dass mit keiner heftigen Doppel-Welle zu rechnen sei.