25 Jahre war Wilhelm Wieben eines der Gesichter der tagesschau. Korrekt, sachlich und stilsicher präsentierte er sich auch später - etwa bei Auftritten auf der Bühne. Im Alter von 84 Jahren ist Wieben nun gestorben.

Er war über viele Jahre eines der prägenden Gesichter der tagesschau. Nun ist Wilhelm Wieben nach ARD-Informationen im Alter von 84 Jahren gestorben. Wieben arbeitete bereits seit 1966 in der Redaktion der tagesschau, seinen ersten Einsatz als Sprecher hatte er 1973. Über viele Jahre las er auch die 20-Uhr-Ausgabe - zum ersten Mal am 5. Mai 1974, zum letzten Mal am 24. Juni 1998.

Nachruf Wilhelm Wieben

13.06.2019, Carl-Georg Salzwedel, NDR





"Erinnerung an eine sehr schöne Zeit"

Geboren wurde Wieben 1935 in Hennstedt in Schleswig-Holstein. Nach einer Verwaltungslehre ging er zur Schauspielausbildung nach Berlin. Anfang der 1960er-Jahre wurde er Fernsehansager beim damaligen Sender Freies Berlin, kündigte unter anderem den "Beat Club" an, eine Musiksendung für Jugendliche - damals ungewöhnlich. "In wenigen Sekunden beginnt die erste Show im Deutschen Fernsehen, die nur für Euch gemacht ist", sagte Wieben - und bat ältere Zuschauer in seiner Anmoderation "um Ihr Verständnis".

Später der Wechsel zur tagesschau. 25 Jahre prägte Wieben die Sendung. Seinen Abschied nahm er ohne großes Aufsehen: "Wir melden uns wieder um 22:30 Uhr mit den tagesthemen". Später sagte er, er nehme die "Erinnerung an eine sehr schöne Zeit" mit. "Kein Bedauern, dass es nicht mehr ist, wie es nun so viele Jahre gewesen ist."

1/8 Bilder aus dem Leben von Wilhelm Wieben Vollbild Am 2. Juni 1935 wurde Wilhelm Wieben in Hennstedt, Schleswig-Holstein, geboren. Er war Nachrichtensprecher, Fernsehmoderator, Schauspieler und Autor. | Bildquelle: picture alliance / Christian Cha

Korrekt, sachlich, stilsicher

Wieben schrieb Bücher auf Plattdeutsch - was er als seine Muttersprache bezeichnete - und sprach Hörbucher ein. Gelegentlich war er nach seiner tagesschau-Karriere auch noch im Fernsehen zu sehen, vor allem aber auf der Bühne. Mit seinen ehemaligen Kollegen Dagmar Berghoff und Jo Brauner analysierte er dort zum Beispiel moderne Redensarten. Die Aussage "geht gar nicht" beschrieb er in einem Auftritt etwa als "kürzlich aufgekommene, entrüstete Bekundung, dass ein modisches Kleidungsstück nicht akzeptabel" sei.

Wieben selbst war immer "akzeptabel" gekleidet. 1983 wurde er deshalb vom Deutschen Mode-Institut zum "Krawattenmann des Jahres" gekürt. Und so behalten ihn viele auch in Erinnerung: Korrekt, sachlich, stilsicher.

Mit Informationen von Carl-Georg Salzwedel, NDR