Schmähpreis-Verleihung "Goldene Himbeere" für Hanks und Leto

Einen Tag vor der Oscar-Verleihung wird die "Goldene Himbeere" vergeben, der Spottpreis für schlechte schauspielerische Leistungen. Dieses Jahr trifft es oscarprämierte Hollywoodgrößen wie Tom Hanks, aber auch die Verleiher selbst.

Nicht jeden Preis bekommt man auch gerne: Tom Hanks und Jared Leto sind nun ebenfalls Empfänger der "Goldenen Himbeere", dem Spottpreis für schlechte schauspielerische Leistungen. Dies gaben die Verleiher des vergoldeten Beerenobstes in einer Videobotschaft bekannt. Die "Razzies" (aus dem Englischen von "raspberry", Himbeere abgeleitet) werden traditionell einen Tag vor der Oscar-Verleihung verkündet.

Doppeltes Himbeerglück für Tom Hanks

Leto bekam den Preis in der Kategorie "schlechtester Schauspieler" verliehen. Damit würdigte das Komitee seine Rolle des vampirartigen Antihelden in der Comic-Verfilmung "Morbius". Hanks wurde gleich doppelt geschmäht, nämlich für seine Nebenrolle als der Musikmanager Tom Parker in dem Biopic "Elvis" und in der Sparte "schlechtestes Leinwandpaar". Das Paar bestand in diesem speziellen Fall aus Hanks und seiner Latex-Gesichtsmaske. Außerdem beanstandeten Kritiker seinen "lächerlichen" Akzent im Film.

Neben Hanks und Leto gewann das biografische Drama "Blonde" mit Ana de Armas in der Rolle der Hollywood-Ikone Marilyn Monroe zwei der hochkarätigen Beeren. Die Preise gab es sowohl für den "schlechtesten Film" als auch für das "schlechteste Drehbuch". De Armas ist am Sonntag jedoch im Rennen um den Oscar als beste Schauspielerin.

Als schlechteste Schauspielerin kürte sich die Jury dieses Jahr aber selbst. Damit reagierte man auf heftige Kritik, nachdem im Januar unter den Nominierungen auch die zwölfjährige Ryan Kiera Armstrong mit dem Film "Firestarter" zu finden war. Die Nominierung wurde rückgängig gemacht und im gleichen Zuge ein Mindestalter von 18 Jahren für die Preisverleihung eingeführt.

Rehabilitierung für Collin Farrell

Für ehemals geschmähte Schauspielerinnen und Schauspieler, die durch herausragende Leistungen nach Auffassung des Komitees wieder ernst zu nehmen sind, gibt es den "Razzies Redeemer Award". In diesem Jahr durfte sich der irische Schauspieler Collin Farrell über die Wiederherstellung seines Ansehens freuen - für seine Rolle in der Tragikomödie "The Banshees Of Inisherin", die Farrell am Sonntag auch den Oscar als bester Hauptdarsteller einbringen könnte. 2005 war er bei den "Razzies" als schlechtester Schauspieler für den Monumentalfilm "Alexander" nominiert gewesen.

Die Goldene Himbeere wurde von dem Cineasten John Wilson als Gegenstück zur glanzvollen Oscar-Verleihung ins Leben gerufen. Nach früheren Angaben der Gruppe stimmen gut tausend Mitglieder in den USA und weiteren Ländern über den Spottpreis ab.