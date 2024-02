Auszeichnung als beste Schauspielerin Hüller erhält französischen Filmpreis Stand: 24.02.2024 01:02 Uhr

Nach dem Europäischen Filmpreis und einer Oscar-Nominierung erhält die Schauspielerin Sandra Hüller eine weitere Ehrung für ihre Rolle in "Anatomie eines Falls". In Paris wurde ihr der französischen Filmpreis César verliehen.

Die Deutsche Sandra Hüller ist mit dem französischen Filmpreis César als beste Schauspielerin ausgezeichnet worden. Hüller erhielt die Auszeichnung in Paris für ihre Hauptrolle in dem Film "Anatomie eines Falls". Sie fühle sich sehr geehrt, vor allem als Deutsche, sagte Hüller bei der Vergabe. Sie spielt in dem Film eine deutschen Schriftstellerin, die verdächtigt wird, ihren Mann ermordet zu haben.

Die Regisseurin von "Anatomie eines Falls", Justine Triet, wurde mit dem Preis für die beste Regie ausgezeichnet. Sie ist erst die zweite Frau, die diese Auszeichnung erhielt. Ihren Preis widmete Triet in ihrer Dankesrede "allen Frauen", darunter "diejenigen, die man verletzt hat". Insgesamt erhielt "Anatomie eines Falls" sechs Auszeichnungen.

Hüller für Oscar nominiert

Hüller ist für "Anatomie eines Falls" auch für einen Oscar nominiert. Die Oscars werden in zwei Wochen verliehen. Triet hatte die Rolle in "Anatomie eines Falls" nach eigener Aussage Hüller auf den Leib geschrieben.