Trauer um Sinéad O'Connor Der erlebte Schmerz prägte ihre Musik Stand: 27.07.2023 08:54 Uhr

Trauer, Wut, Verletzlichkeit: Das klang in der Stimme der verstorbenen irischen Sängerin Sinéad O'Connor unverkennbar durch. Ihr Leben war nicht einfach, sie sprach offen über Missbrauch und ihre bipolare Störung.

Wer sich an 1990 erinnern kann, kennt diesen Song: "Nothing Compares 2 U". Sinéad O‘Connor besang darin auf unvergessliche Art und Weise den Trennungsschmerz. Dabei konnte sie alles in ihre Stimme legen: Trauer, Wut und Verletzlichkeit.

"Nothing Compares 2 U", ein Song, den Prince geschrieben hatte, katapultierte O’Connor in neue Höhen. Der Song wurde millionenfach verkauft und bei den Billboard Music Awards 1990 zur weltweit meistgespielten Single gekürt.

Grammy-Nominierung für Debüt-Album

Drei Jahre vor diesem Hit war O’Connor bereits mit ihrem Debüt-Album "The Lion and the Cobra" aufgefallen, das gleich für einen Grammy nominiert worden war. Insgesamt nahm O’Connor zehn Studioalben auf, konnte aber an die ganz großen Erfolge ihrer frühen Karriere nicht wieder anknüpfen.

Die irische Sängerin war aber auch für ihre kurzgeschorenen Haare bekannt, und ihre provokanten, mitunter auch radikalen Ansichten. Im Jahr 1992 hatte sie in der Fernsehsendung "Saturday Night Live" ein Foto von Papst Johannes Paul II. zerrissen.

Und 2010 ging ihr eine Entschuldigung von Papst Benedikt im Hinblick auf die Missbrauchsfälle in der katholischen Kirche nicht weit genug. Daraufhin rief sie die Katholiken auf, die Messe zu boykottieren. In den 1990er-Jahren ließ sich die Sängerin von einer katholischen Splittergruppe angeblich zur Priesterin weihen. Vor ein paar Jahren ist sie dann zum Islam konvertiert.

2018 konvertierte sie zum Islam und änderte ihren Namen in Shuhada Sadaqat, trat jedoch weiterhin unter dem Namen Sinéad O’Connor auf.

Schilderungen über schweren Missbrauch

O‘Connor hatte offenbar ein sehr schweres Leben. Ihren eigenen Aussagen zufolge erlebte sie schweren Missbrauch. Ihre Mutter, so O‘Connor, sei entweder eine pädophile Sadistin oder aber vom Teufel besessen gewesen. In der amerikanischen Talk-TV-Show Dr. Phil sagte O’Connor über ihre Mutter: "Sie hat eine Folterkammer betrieben. Sie war eine Person, der es Vergnügen bereit hat, dir wehtzutun." Ihre Mutter habe ihr von Kindesbeinen an gesagt, dass sie gar nicht hätte geboren werden sollen; dass sie sie nicht wolle, sondern einen Jungen.

"Wenn sie mich geschlagen hat, was sie täglich getan hat, war ich nackt. Ich musste mich auf den Boden legen. Sie hat meinen Unterleib attackiert. Sie wollte, dass ich aufhöre, weiblich zu sein", berichtete sie.

Bipolare Störung diagnostiziert

2007 machte O‘Connor öffentlich, dass bei ihr eine bipolare Störung diagnostiziert wurde. Die Sängerin war viermal verheiratet und viermal geschieden. Sie versuchte mehrmals, sich das Leben zu nehmen und verlor im Januar letzten Jahres ihren Sohn Shane, der sich seinerseits das Leben genommen hat.

Was bleibt, ist ihre ausdrucksstarke Musik. Irlands Premierminister Leo Varadkar würdigte die Sängerin mit den Worten, dass ihre Musik auf der ganzen Welt geliebt wurde und ihr Talent unübertroffen und unvergleichlich war.