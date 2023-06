Brasilianische Sängerin Bossa-Nova-Legende Astrud Gilberto ist tot Stand: 06.06.2023 17:34 Uhr

Ihre Version von "The Girl from Ipanema" ist einer der weltweit bekanntesten Bossa-Nova-Songs: Die brasilianische Sängerin Astrud Gilberto ist im Alter von 83 Jahren gestorben. Neben Samba-Standards sang sie auch Jazz-Evergreens und Pop-Klassiker.

Astrud Gilberto, Sängerin des Welthits "The Girl From Ipanema", ist im Alter von 83 Jahren in Philadelphia gestorben. Das bestätigte der Musiker und Freund der Familie, Paul Ricci. Er schrieb auf Facebook: "Sie war ein wichtiger Teil von allem, was brasilianische Musik heute in der Welt ist und hat mit ihrer Energie viele Leben verändert."

Gilberto wurde 1964 über Nacht zum Superstar, als die von Antônio Carlos Jobim und Vinícius de Moraes auf Portugiesisch geschriebene Ballade auf dem Album "Getz/Gilberto" in einer englischen Version als "The Girl From Ipanema" herauskam.

Als erste Brasilianerin mit Grammy ausgezeichnet

Astrud Gilberto war damals mit dem Musiker João Gilberto verheiratet, der mit dem amerikanischen Saxofonisten Stan Getz zusammenarbeitete. Das Bossa-Nova-Album bestand aus einer Mischung von Liedern in portugiesischer und englischer Sprache. Auf Portugiesisch war "Garota de Ipanema" zuvor bereits ein Hit - die englische Version mit Astrud Gilberto wurde zum Welterfolg. Mit dieser Version wurde die Sängerin auch als erste Brasilianerin mit einem Grammy ausgezeichnet. Nach "Yesterday" von den Beatles gilt das Lied als das meist gecoverte Stück der Moderne.

Das Album "Getz/Gilberto" verkaufte sich millionenfach. Die Drei tourten und nahmen Platten auf bis 1969, darunter das "Astrud Gilberto Album" und "Beach Samba". Doch dann kam es zum Zerwürfnis, die Ehe der Gilbertos zerbrach. Der Bossa-Nova-Pionier starb 2019 im Alter von 88 Jahren in Rio de Janeiro.

Ein Auftritt von Astrud Gilberto beim Jazz Festival in Den Haag im Jahr 1982. Sie sang im Laufe ihrer Karriere nicht nur Bossa-Nova-Standards, sondern auch Jazz- und Pop-Songs.

Astrud Gilberto veröffentlichte bis 2002 noch sieben Alben, gab aber auch danach noch Konzerte. 2008 erhielt sie einen Latin Grammy für ihr Lebenswerk. Im Laufe ihrer Karriere arbeitete Gilberto unter anderem mit James Last, Gil Evans, Chet Baker und George Michael zusammen.

Die brasilianische Sängerin war zwei Mal verheiratet und hatte zwei Söhne, João Marcelo Gilberto und Gregory Lasorsa, die beide mit ihr arbeiteten.