Im Alter von 76 Jahren Schauspielerin und Sängerin Jane Birkin gestorben Stand: 16.07.2023 14:20 Uhr

Bekannt wurde sie vor allem mit dem Duett "Je t'aime... moi non plus", das sie mit ihrem damaligen Partner Serge Gainsbourg sang. Nun ist Jane Birkin im Alter von 76 Jahren gestorben.

Die britisch-französische Sängerin und Schauspielerin Jane Birkin ist tot. Das bestätigte das französische Kulturministerium. Zuvor hatten französische Medien über den Tod der Schauspielerin berichtet. Sie wurde 76 Jahre alt.

Birkin wurde unter anderem durch das Lied "Je t'aime ... moi non plus" bekannt, das sie 1969 mit ihrem damaligen Lebensgefährten Serge Gainsbourg aufnahm.

Schlagzeilen als Nacktmodell

Birkin wurde 1946 in London geboren. Ihre Schauspielkarriere begann sie im Alter von 17 Jahren in dem Graham-Greene-Stück "Carving a Statue" im Haymarket Theatre in London. Zum Film kam sie 1965, als sie eine kleine Rolle in Richard Lesters Komödie "The Knack and How to Get it" bekam, der im gleichen Jahr in Cannes die Goldene Palme erhielt. Erste Schlagzeilen als Schauspielerin machte Birkin 1966 als Nacktmodell in Michelangelo Antonionis Kultstreifen "Blow Up", der ebenfalls in Cannes ausgezeichnet wurde.

Birkin war vor allem in den 1960er und 1970er Jahren eine der bekanntesten Darstellerinnen des westeuropäischen Films und galt als eine der originellsten Akteurinnen des französischen Kinos.

Liebesgestöhn im Duett

Mit dem Song "Je t'aime ... moi non plus", bei dem sie mit Gainsbourg heftiges Liebesgestöhn zum Besten gab, löste sie einen Skandal aus. Manche Radiosender setzten den Titel eine Zeitlang auf den Index, unter ihnen auch die britische BBC. Auch in der Modewelt ist ihr Name ein Begriff: So nannte die Modemarke Hermès ihre seit den 1980er Jahren produzierte Handtasche nach der Schauspielerin - "Birkin Bag".

In den vergangenen Jahren hatte Birkin immer wieder gesundheitliche Probleme. In ihrer 2018 erschienenen Biographie sprach sie offen von ihrem Kampf gegen Leukämie. Im September 2021 musste sie wegen eines leichten Hirnschlags ihre Teilnahme am Filmfestival in Deauville absagen.

Birkin war mit dem Komponisten John Barry verheiratet und später mit Gainsbourg und dem Regisseur Jacques Doillon liiert. Aus diesen Beziehungen hat sie drei Töchter, unter anderem die Schauspielerin Charlotte Gainsbourg.