eilmeldung Irische Medienberichte Sängerin Sinéad O'Connor gestorben Stand: 26.07.2023 20:22 Uhr

Die Musikerin Sinéad O'Connor ist tot. Medienberichten zufolge starb sie im Alter von 56 Jahren. International bekannt wurde sie im Jahr 1990 mit dem Song "Nothing Compares 2 U".

Die irische Sängerin Sinéad O'Connor ist tot. Sie sei im Alter von 56 Jahren gestorben, berichteten die "Irish Times" und der Fernsehsender RTE. "Mit großer Trauer geben wir den Tod unserer geliebten Sinéad bekannt", teilte die Familie in einem Statement laut RTE mit. "Ihre Familie und Freunde sind am Boden zerstört und haben in dieser sehr schwierigen Zeit um Privatsphäre gebeten."

1987 gab sie ihr Debüt-Album "The Lion and the Cobra" heraus, das für einen Grammy nominiert war. Weltweite Bekanntheit erlangte sie 1990 mit dem Prince-Song "Nothing Compares 2 U", der sich millionenfach verkaufte. Insgesamt gab sie zehn Studioalben heraus.

O'Connor war auch für ihren rasierten Kopf und ihre deutlichen Ansichten zu Religion, Sex, Feminismus und Krieg bekannt.

