Trauer um mehrfachen Grammy-Gewinner Jazzsänger Tony Bennett mit 96 Jahren gestorben Stand: 21.07.2023 15:46 Uhr

Er galt als der letzte der großen Saloon-Sänger des 20. Jahrhunderts: Tony Bennett. Nun ist der Entertainer im Alter von 96 Jahren gestorben. Die Liste seiner Bewunderer reicht von Frank Sinatra bis Lady Gaga.

Der amerikanische Jazzsänger und Entertainer Tony Bennett ist tot. Bennett sei kurz vor seinem 97. Geburtstag in New York gestorben, teilten seine Verlegerin Sylvia Weiner der Nachrichtenagentur AP mit. Eine Todesursache nannte sie nicht. Er galt als letzter lebender Vertreter der legendären US-Entertainer-Generation, zu der etwa auch Frank Sinatra gehörte. Bennett hatte mit seinen Songs über sieben Jahrzehnte hinweg die US-Musikgeschichte mitgeprägt.

Bennett: Habe Sinatra meine Karriere zu verdanken

2016 war bei ihm Alzheimer diagnostiziert worden. Eine Zeit lang war Bennett noch weiter aufgetreten, hatte dann aber 2021 alle weiteren Konzerte abgesagt. International bekannt wurde er mit Titeln wie "I Left My Heart In San Francisco". Bennett veröffentlichte mehr als 70 Alben, die ihm 19 Grammys einbrachten, alle bis auf zwei, nachdem er sein 60. Lebensjahr erreicht hatte. Sein Lebensziel sei es gewesen, "eher einen Hit-Katalog als Hit-Platten" zu veröffentlichen, sagte er.

Die Liste seiner Bewunderer reichte von Lady Gaga bis Sinatra. Diesem habe er seine Karriere zu verdanken, sagte Bennett einmal in einem Interview. "Er hat mein Leben verändert. In einem Artikel im "Life Magazine" hat er betont, dass ich der beste Sänger sei, den er je gehört habe. Damals war ich so mittelmäßig erfolgreich und hatte hin und wieder eine millionenfach verkaufte Platte, aber für mich ging es darum, gut zu sein, nicht der Berühmteste. Dann hat er mich den Besten genannt, den er je gehört hat. Und seitdem sind meine Konzerte auf der ganzen Welt ausverkauft."

Zwei erfolgreiche Alben mit Lady Gaga

Mehr als 60 Jahre lang feierte Bennett auf der Bühne Erfolge. Er musste aber auch Tiefen erleben. Gegen den Rock in den 1970er-Jahren kam er nicht an, nahm Drogen und hatte Depressionen. "Ich hatte Augenblicke der Unsicherheit und Dunkelheit, aber ich konnte mich wieder davon befreien", erklärte er einmal in einem Interview.

Seinen Karrierehöhepunkt feierte Bennett wohl etwa um seinen 90. Geburtstag herum, als ihm ein Comeback gelang und auch ein jüngeres Publikum für sich gewinnen konnte. Als ältester Sänger der Geschichte eroberte er Platz eins der US-Album-Charts mit Duetten mit Lady Gaga. Mit ihr veröffentlichte er die gemeinsamen Alben "Cheek to Cheek" und "Love for Sale". Kurz vor seinem Karriereende 2021 gab er mit Lady Gaga zwei ausverkaufte Konzerte in New York.

Und auch als Maler hatte Bennett Erfolge. Drei seiner Werke wurden in die Sammlung des Smithsonian Museums aufgenommen.