Maler und Bildhauer Anselm Kiefer erhält Deutschen Nationalpreis Stand: 06.07.2023 14:41 Uhr

Der Maler und Bildhauer Kiefer hat den Deutschen Nationalpreis erhalten. Er werde für seine "eindrucksvollen Werke" ausgezeichnet, die dem Betrachter Geschichte und Gegenwart Deutschlands und Frankreichs nahe brächten, so die Jury.

Mit Anselm Kiefer ist einer der international wichtigsten Gegenwartskünstler mit dem Deutschen Nationalpreis ausgezeichnet worden. Der 78-Jährige Maler und Bildhauer nahm die mit 30.000 Euro dotierte Auszeichnung der Deutschen Nationalstiftung in Berlin entgegen.

Kiefer will das Preisgeld nach eigenen Angaben an die Empfänger des diesjährigen Förderpreises, die Jugendorchester-Projekte Hangarmusik und Demos aus Berlin und Paris, weitergeben.

Botschafter für deutsche Geschichte

Bundeskanzler Olaf Scholz sagte in seiner Lobrede, Kiefer habe sich "wie kaum ein anderer Künstler um die Aufarbeitung deutscher Geschichte verdient gemacht". Unter anderem in Frankreich sei der Künstler ein wichtiger Botschafter des geschichtsbewussten und modernen Deutschlands. Kiefers Kunst sei es, "das in unserer deutschen und europäischen Geschichte Verschüttete freizulegen".

Der Kunsthistoriker und Autor Florian Illies sagte, Kiefers Geburtsjahr 1945 stehe für Ende und Anfang. Er zeige den Deutschen in jedem seiner Werke, dass es den Blick nach vorn nur geben könne, wenn man sich in "das Dunkle der Vergangenheit hineinwagt und es auszuhalten mag".

Der Senatspräsident der Deutschen Nationalstiftung und ehemalige Präsident des Bundesverfassungsgerichtes, Andreas Voßkuhle, würdigte Kiefer als einen der wichtigsten Kunstschaffenden der Gegenwart. Seine Werke gemahnten an die große Aufgabe einer friedlichen Verständigung über Nationalgrenzen hinweg.

Das Pantheon-Denkmal in Paris ist geschmückt mit einem Werk des deutschen Maler und Bildhauer Anselm Kiefer.

Weltweite Anerkennung

Kiefers Werke sind weltweit in Museen und Sammlungen zu sehen. In ihnen setzt er sich mit Geschichte, Mythologie und Religion auseinander. Kiefer lebt seit 1992 in Frankreich.

Auf Einladung von Präsident Emmanuel Macron schuf Anselm Kiefer 2020 eine dauerhafte Installation für das Pariser Pantheon. Anlass war die Überführung des Schriftstellers Maurice Genevoix in die nationale Ruhmeshalle Frankreichs.

Auszeichnung für Engagement

Nach Angaben der Nationalstiftung gehört Kiefer zur ersten Generation deutscher Künstlerinnen und Künstler, die sich unmittelbar mit der Frage nach Identität und Nation nach Krieg und Holocaust auseinandersetzten.

Die Stiftung fördert nach eigenen Angaben vorbildliches Engagement für Demokratie und Zusammenhalt und verfolgt mit ihrer Arbeit drei Ziele: Sie will das Zusammenwachsen Deutschlands fördern, die Idee der deutschen Nation als Teil eines vereinten Europas stärken und den Nationalbegriff nicht den Nationalisten überlassen.

Seit 1997 ehrt die Stiftung Personen und Organisationen, die sich herausragend für diese Ziele engagieren, mit dem Deutschen Nationalpreis und dem Förderpreis.