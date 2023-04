Streetart-Künstler Mauer mit Banksy-Möwe abgebaut Stand: 05.04.2023 21:06 Uhr

Die Graffitis des Streetart-Künstlers Banksy in der ostenglischen Stadt Lowestoft sind ein Touristen-Magnet. Vor allem eine überdimensionierte Möwe an einer Hauswand lockte Menschen an. Doch nun ist beides weg.

Im ostenglischen Ort Lowestoft ist eine Mauer abgetragen worden, auf der sich ein Werk des Streetart-Künstlers Banksy befunden hatte. Die Gemeinde wusste nach eigener Aussage nichts von dem Abriss. Ein Sprecher sagte der BBC, das Mauerstück mit dem Kunstwerk sei über Nacht entfernt worden. Da sich das dazugehörige Gebäude in Privatbesitz befinde, habe die Gemeinde keine Handhabe gehabt und keine Informationen dazu, was der Eigentümer plane.

Der Bürgermeister der Stadt, Alan Green, hatte noch vor Kurzem gesagt, ihm sei versichert worden, dass das Werk nicht entfernt werde. Die Mauer sei nur eingerüstet worden, um sie zu stabilisieren.

Kunstwerk lockte Touristen nach Lowestoft

Banksy hatte die überdimensionale Möwe 2021 auf die Hauswand gesprüht. Es wirkte, als würde sie sich auf den davorstehenden Müll-Container stürzen. Insgesamt waren drei Kunstwerke von dem mysteriösen Künstler in Lowestoft aufgetaucht. Der Stadt zufolge war die Möwe ein Anziehungspunkt für Touristen und hat Lowestoft auf nationaler Bühne zum Gesprächsthema gemacht.

Banksy erlangte mit Schablonenkunst weltweite Bekanntheit. Anfangs war sie vorwiegend in und um die englische Stadt Bristol zu finden. Es wird daher vermutet, dass der Künstler aus Großbritannien stammt. Seinen bürgerlichen Namen sowie seine wahre Identität hält Banksy jedoch seit Jahren geheim.

Zuletzt erhielt Banksy vor allem Aufmerksamkeit für Kunstwerke, die er auf zerstörten Gebäuden in der Ukraine hinterlassen hatte.