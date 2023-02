Legendärer Manga-Künstler Manga-Künstler Matsumoto gestorben Stand: 20.02.2023 16:41 Uhr

Nicht nur in Japan haben Matsumotos Manga-Comics und Animationen viele Fans. International wurde der Künstler mehrfach ausgezeichnet, seine Mangas verfilmt. Nun ist der Zeichner im Alter von 85 Jahren gestorben.

Leiji Matsumoto, Autor von Kult-Mangas wie "Space Battleship Yamato" und "Captain Harlock", ist tot. Er starb bereits am 13. Februar im Alter von 85 Jahren in einem Krankenhaus in Tokio an Herzversagen, wie sein Büro Studio Leijisha bekannt gab. Seine Tochter Makiko schrieb, er sei "zum Meer der Sterne aufgebrochen".

Viele Werke von Matsumoto wurden verfilmt oder kamen als Serien ins Fernsehen - so zum Beispiel "Galaxy Express 999" oder "Space Pirate Captain Harlock". Die Adaptionen erlangten sowohl im Inland als auch im Ausland große Popularität.

Der Manga-Künstler steht auch in Verbindung mit dem Daft-Punk-Hit "One More Time" aus dem Jahr 2000. Er hatte einen Anime-Film zu den Songs des französischen Elektroduos produziert, von dem ein Teil für das Musikvideo zu "One More Time" verwendet wurde.

Kriegsgegner aus eigener Erfahrung

Matsumotos Werke behandelten auch Kriegsthemen, die sich aus seinen persönlichen Erfahrungen schöpften. Der 1938 geborene Künstler hatte als Siebenjähriger im Jahr 1945 die Atombombenabwürfe in Japan miterlebt. "Das hat mich traumatisiert, aber war auch eine Quelle der Inspiration", sagte er 2013 in einem Interview.

Sein Vater, der im Krieg Pilot der japanischen Luftwaffe gewesen war, habe ihm zudem beigebracht, dass Kriege niemals geführt werden sollten. "Krieg zerstört unsere Zukunft", hatte er in einem anderen Interview erklärt.

Für sein Schaffen wurde Matsumoto von der japanischen Regierung wiederholt geehrt. Auch Frankreich verlieh dem Japaner 2012 den "Ordre des Arts et des Lettres".