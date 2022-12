Im Alter von 89 Jahren Regisseur Dieter Pröttel gestorben Stand: 28.12.2022 13:56 Uhr

Er führte Regie bei der ersten Farbfernsehsendung und prägte populäre Unterhaltungssendungen wie die "Rudi-Carell-Show". Auch für die "Supernasen" trug er die Verantwortung. Nun ist Dieter Pröttel im Alter von 89 Jahren gestorben.

Er hat Westdeutschlands Start in die Farbfernseh-Ära in Szene gesetzt: Der Regisseur Dieter Pröttel ist tot. Der SWR und der Fernsehproduzent Werner Kimmig bestätigten das auf Anfrage der Nachrichtenagentur dpa. Er starb am 26. Dezember im Alter von 89 Jahren "im Kreise der Familie" in der Nähe von Starnberg, wie es hieß.

Arbeitete mit vielen Stars und entdeckte viele Talente

Pröttel galt als Branchenlegende. Am bekanntesten dürften seine Regiearbeiten bei den Komödien "Die Supernasen" (1983) und "Zwei Nasen tanken Super" (1984) mit Mike Krüger und Thomas Gottschalk sein, die sich zu echten Kassenschlagern entwickelten. Er prägte aber auch von den 1960er bis 1990er Jahren sehr viele populäre Unterhaltungssendungen, etwa die "Rudi-Carrell-Show", "Die Pyramide" oder "Auf Los geht's los". Im "Talentschuppen" war er Moderator.

Mike Krüger und Thomas Gottschalk im Film "Seitenstechen" von 1985 Bild: picture alliance/United Archives

"Er arbeitete mit den ganz großen Stars der Branche wie Marlene Dietrich, Caterina Valente, Gustav Knuth, Rudi Carrell, Peter Alexander, Hildegard Knef oder Blacky Fuchsberger", erinnert sich Weggefährte Werner Kimmig. Der gebürtige Offenburger habe aber auch neue Stars aufgebaut: "Dieter Pröttel entdeckte in seinen Sendungen viele neue Talente, unter diesen zum Beispiel Siegfried und Roy, Michael Schanze oder Hape Kerkeling."

Regie bei erster Farbfersehsendung

Pröttel führte 1967 auch Regie bei der ersten Farbfernsehsendung Deutschlands: Die Übertragung von der Internationalen Funkausstellung (IFA) in West-Berlin hatte als Schwarz-Weiß-Ausstrahlung begonnen. Der damalige Vize-Kanzler Willy Brandt drückte symbolisch auf einen roten Knopf, um die Live-Übertragung von der Messe mittendrin in Farb-TV umzuwandeln.

Der Knopf war nur eine Attrappe: Willy Brandt gibt den Startschuss für das Farbfernsehen Bild: picture-alliance / dpa

"Dieter Pröttel war bei allen Produktionsteams äußerst beliebt", erinnert sich TV-Produzent Kimmig. "Er hatte die Fähigkeit, selbst unterschiedlichste Star-Charaktere zusammenzubringen. Vor allem aber behandelte er alle Mitarbeiter vom Kabelhelfer bis zum Moderator mit dem gleichen Respekt."

Nach mehr als 3000 Produktionen beendete Pröttel 2006 seine aktive Arbeit als Regisseur.